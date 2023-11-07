15 фотографий, доказывающих, что человечество ещё имеет шанс на выживание

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Сказать человеку что-нибудь приятное, подыграть уличному музыканту или помочь кому-то в беде, не задумываясь — все это люди делают по доброте душевной. Вот и герои этого поста знают множество способов сделать мир лучше. И для этого точно не нужны никакие сверхспособности или волшебная палочка.
1. Этот парень отчаянно пытался завязать галстук, но у него не получалось. Попутчица предложила свою помощь
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3. Во время дождя я увидел, как этот парень делится своим зонтиком с оленем. Это растопило мое сердце
6. Незнакомец оставил статуэтку ангела рядом с цветами моей бабушки во дворе перед ее домом. Я не видел ее такой счастливой с тех пор, как был жив мой дедушка
7. Мужчина постарше играл на флейте за деньги, парень решил его поддержать и достал свою флейту. Это было мило, пожилой мужчина заработал намного больше
8. Я оставила немного шоколада в отеле с запиской: "Хорошего дня". Это то, что я получила взамен
11. Туннели под железнодорожными путями в Японии позволяют черепахам передвигаться без травм и сводят к минимуму задержки поездов
12. Уличные собаки и люди вместе ждут, когда утихнет буря во время сильного дождя и наводнения в Стамбуле
13. Фотография моей невесты после того, как явно смущенный дедушка попросил ее помочь выбрать прокладки для внучки
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