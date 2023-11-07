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15 фотографий, доказывающих, что человечество ещё имеет шанс на выживание

15 фотографий, доказывающих, что человечество ещё имеет шанс на выживание

Автор:
07 ноября 2023 21:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Душевные   Фотографии   выживание   доброта   человечество   шанс   
1066
16

Сказать человеку что-нибудь приятное, подыграть уличному музыканту или помочь кому-то в беде, не задумываясь — все это люди делают по доброте душевной. Вот и герои этого поста знают множество способов сделать мир лучше. И для этого точно не нужны никакие сверхспособности или волшебная палочка.

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Метки: Душевные   Фотографии   выживание   доброта   человечество   шанс   
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1  комментарий
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Павел 12 минут назад
Всё зависит от людей. Как люди относятся к окружающему их миру, так и он к ним.
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