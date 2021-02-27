30 детей с сердцами, полными доброты

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Эти дети принесли в мир столько добра, что даже закоренелому скептику они дают шанс снова поверить в человечество.
12-летний Шон, 13-летний Девонт и 14-летний Сэмми спасли самоубийцу на мосту: они просто разговаривали с ним и не давали ему прыгнуть, пока он не пришел в себя
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"Этот соседский парень каждый день заходит к моей бабушке, чтобы узнать, как она себя чувствует"
"Мой сын увидел, что один из детей его первого класса плачет от страха. Он взял его за руку и сам отвел в школу"
12-летний мальчик шьет бездомным собакам и кошкам стильные галстуки для фотосессий, чтобы помочь им найти дом
Когда у пожилых соседей начались проблемы со здоровьем, этот 15-летний мальчик стал каждый день ходить к ним, чтобы помочь
"Мой бойфренд служит в морской пехоте. Он уехал в командировку и не смог повести меня на выпускной бал. И тогда его младший брат сказал, что сделает это за него"
"Когда Мэри, девушка с синдромом Дауна, была в 4 классе, соседский мальчик Бен пообещал пригласить ее на выоускной, когда придет время. И он сдержал слово"
14-летний йеменец Ридан аль-Машули из города Санаа ежедневно кормит на свою зарплату бездомного инвалида
"Мой 10-летний сын увидел, что пожилой мужчина идет под дождем без зонта, и вышел, чтобы ему помочь"
"Рэйчел год работала у Кертиса няней. Когда Кертис узнал, что ее выпускной отменили из-за пандемии, он решил сам устроить для нее бал"
10-летний мальчик с друзьями почистили 80 машин работников госпиталя после сильного снегопада
"Моя 8-летняя дочь рисует портреты животных и продает их онлайн, чтобы собрать деньги на содержание приюта
У этих маленьких бездомных индийцев нет денег даже на обувь, но все же они нашли деньги на пластырь, чтобы вылечить щенка"
"Два дня назад наш дом был уничтожен пожаром. Наша маленькая соседка начала продавать лимонад, чтобы выручить деньги для нас"
11-летняя Челси собирает наборы для рисования для детей из бедных семей, чтобы те поняли: рисование - путь к исцелению души
Тимоти Маддерс получил благодарственное письмо от королевы Великобритании: во время локдауна он сочинил для нее головоломку и прислал ей, чтобы та не скучала взаперти
Источник: — переведено специально для fishki.net
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