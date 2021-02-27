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30 детей с сердцами, полными доброты

30 детей с сердцами, полными доброты (31 фото)

Автор:
27 февраля 2021 08:35
Сообщество : Истории
Метки: гуманизм   дети   доброта   истории   любовь   надежда   помощь   человечество   
517
31
Эти дети принесли в мир столько добра, что даже закоренелому скептику они дают шанс снова поверить в человечество.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гуманизм   дети   доброта   истории   любовь   надежда   помощь   человечество   
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7  комментариев
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Golf 21 минуту назад
А кто обезьян из зоопарка выпустил?
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522
Алксандр Шевченко Golf Минуту назад
Кто обезьяну, сюда пустил ?
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Алксандр Шевченко 3 минуты назад
Дети наше продолжение. И стоит постараться что бы они были хотя-бы чуть лучше нас, их родителей.
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2k
Frank Borman 10 минут назад
Вау! Толерантность - превыше всего.
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Valiko Frank Borman 2 минуты назад
У вас, похоже, ехидство превыше всего.
Дети учатся быть людьми и помогать другим - какие претензии к этой инициативе?
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