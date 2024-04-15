12 фотографий, которые кажутся обычными, пока не узнаешь их историю

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В жизни многих людей бывают особые события, которые стоят того, чтобы их увековечили на фотографиях. В этом посте вы увидите замечательные моменты, которые демонстрируют душевную сторону человечества. Взгляните!
1. Эти аисты прилетели в Болгарию весной, но внезапно похолодало, и они начали умирать. Сафет Халид приютил птиц в своем доме, согрел и кормил их, пока погода не улучшилась
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2. Диана Багаутдинова лучший сварщик России и единственная девушка на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди молодых людей World Skills
5. Дедушке исполнилось 100 лет. Он не спал до полуночи, чтобы посмотреть на телефоне, как он вступает в столетие жизни
7. Сын моего друга чуть не умер от рака легких, и победил болезнь. Я решил поддержать парня на первой тренировке
8. Я от всего сердца благодарю человека, который заметил, что я оставил люк в крыше моей машины открытым во время ливня
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