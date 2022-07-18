15 изображений, доказывающих, что доброта начинается с мелочей

Часто говорят, что из малого складываются большие вещи. Будь то помощь пожилым людям или усыновление бездомного животного, эти проявления сострадания делают мир лучше. В этом посте вы увидите вдохновляющие ситуации, которые возрождают веру в добро.

0

В баре на ночь оставляют включенными обогреватели, чтобы бродячие собаки не замерзали 0 Источник:

Этот молодой человек помогает бабушке перейти дорогу и дойти до безопасного места 0 Источник:

Рабочие сломали плитку и достали щенка из западни

Спасение слонихи мамы и слонёнка из канализации, Таиланд

Женщина остановилась, чтобы помочь зарядить инвалидную коляску 0 Источник:

Мужчина взял собаку на руки, так как было очень жарко и она могла обжечь лапы 0 Источник:

Этот мойщик окон решил поднять настроение девушке, которая лежит в больнице

Муж построил специальный велосипед, чтобы катать свою жену, страдающую болезнью Альцгеймера 0 Источник:

Врачи решили устроить маленькому пациенту настоящий праздник 0 Источник:

Дорожная полиция Саудовской Аравии дарит цветы женщинам, которые впервые сели за руль 0 Источник:

Друг в беде не бросит 0 Источник:

Пожилая женщина забыла, где находится автобусная остановка 0 Источник:

Хозяин каждый день купает свою собаку в реке, по рекомендации ветеринара 0 Источник:

Толпа помогла инвалиду лучше увидеть концерт 0 Источник: