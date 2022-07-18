15 изображений, доказывающих, что доброта начинается с мелочей

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Часто говорят, что из малого складываются большие вещи. Будь то помощь пожилым людям или усыновление бездомного животного, эти проявления сострадания делают мир лучше. В этом посте вы увидите вдохновляющие ситуации, которые возрождают веру в добро.
Рабочие сломали плитку и достали щенка из западни
Спасение слонихи мамы и слонёнка из канализации, Таиланд
Этот мойщик окон решил поднять настроение девушке, которая лежит в больнице
Муж построил специальный велосипед, чтобы катать свою жену, страдающую болезнью Альцгеймера
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Лучше доброта мелочи мир помощь сострадание фотографии
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