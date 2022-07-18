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15 изображений, доказывающих, что доброта начинается с мелочей

15 изображений, доказывающих, что доброта начинается с мелочей

Автор:
18 июля 2022 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Лучше   доброта   мелочи   мир   помощь   сострадание   фотографии   
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Часто говорят, что из малого складываются большие вещи. Будь то помощь пожилым людям или усыновление бездомного животного, эти проявления сострадания делают мир лучше. В этом посте вы увидите вдохновляющие ситуации, которые возрождают веру в добро.

Источник:

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Метки: Лучше   доброта   мелочи   мир   помощь   сострадание   фотографии   
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5  комментариев
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137
Olldd 8 часов назад
Погуглите это фото, оно того стоит.

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Majul 9 часов назад
Со слонами до слез! Долгих лет спасателям!
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