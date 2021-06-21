15 душевных фотографий, которые разбудят в вас самые тёплые чувства

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Интересно, как один кадр может вызвать в нас целую бурю эмоций, часто даже более сильных, чем впечатления от фильма или прочитанной книги. В этом посте вы увидите снимки жизненных моментов, которые покажут всё разнообразие наших чувств и переживаний.
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