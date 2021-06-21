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15 душевных фотографий, которые разбудят в вас самые тёплые чувства

15 душевных фотографий, которые разбудят в вас самые тёплые чувства (16 фото)

Автор:
21 июня 2021 23:40
Сообщество : Жизнь
Метки: Душевные   Тёплые   буря   разнообразие   фотографии   чувства   эмоции   
613
16

Интересно, как один кадр может вызвать в нас целую бурю эмоций, часто даже более сильных, чем впечатления от фильма или прочитанной книги. В этом посте вы увидите снимки жизненных моментов, которые покажут всё разнообразие наших чувств и переживаний.

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Метки: Душевные   Тёплые   буря   разнообразие   фотографии   чувства   эмоции   
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3  комментария
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1k
Любушка Час назад
Комментарий к фото
Это фото душу рвет!!!!
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16k
Dr.CrAzY 37 минут назад
Спасибо!
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7k
Barachek_Obachek 49 минут назад
Сначала подумал - зачем лишний раз сунул. И только перечитав, понял что не сына, а сыновей
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