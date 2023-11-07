FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8797 постов • 852 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 раз, когда люди обнаружили дома запертый сейф

14 раз, когда люди обнаружили дома запертый сейф

Автор:
07 ноября 2023 19:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в доме   закрытый сейф   интересно   как открыть сейф   любпытно   находка   нашли в доме   сейф   
1995
15

Сейфы - отличная штуковина, чтобы прятать ценности. Но если им больше 50 лет, и вы находите их в своём доме внезапно, то сразу закрадываются разные мысли: а что там внутри, как его открыть, безопасно ли вообще заглядывать внутрь. Вот и герои нашей подборки столкнулись с такими находками - и вообще не знают, как реагировать.

×
×

А вы когда-нибудь находили запертые сейфы и открывали их?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в доме   закрытый сейф   интересно   как открыть сейф   любпытно   находка   нашли в доме   сейф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Maldini Час назад
Тема не раскрыта. Очччень интерсно смотреть на фотки закрытых сейфов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
154
Александра С 5 минут назад
Недавно тоже заметила МНОГО спрятанных сейХов в стене.
Банкоматами оказались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 13 минут назад
ну, тупые....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
а потом оказалось, что это и не их дом вовсе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
оберлейтенант Час назад
ага, сейф.
вспомнил историю из жизни.
был у нас в кабинете сейф, большой такой, советский, с ручкой поворотной и ключом.
и обязательно круглая приблуда под пластилиновую пломбу.
каждый вечер в него документы складывали и опечатывали в 17.00.
все закрыто и доступа нет.
и как то в субботу прихожу, и сидят сотрудницы чет делают, доделывают то шо не успели за неделю, в принципе нормальное явление.
говорю, мол а как? бумаги в сейфе, он опечатан, печать у начальника, вскрывать низзя.
начальника нет, увидит будет кричать же.
так нам и открывать его не надо, посмотри внимательно как стоит и подумай.

а стоит сейф задней стенкой напротив двери в соседнюю комнату, она же комната отдыха, курилка, столовая, называйте как хотите, ток для сотрудников и маленькая.
вторая дверь выходит в коридор, короче две двери, одна в коридор другая в кабинет.
так вот у сейфа просто нет задней стенки, так то не видно, но если чо из него надо, идем через коридор в соседнее помещение, открываем дверку и берем чо надо, при этом пломба и все дела по опечатыванию на месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой Час назад
Это не Россия 100%!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62359



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и...
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
Набирающие популярность в сообществах
"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
Взрослый писатель с детским именем
Взрослый писатель с детским именем
Так выглядят вражеские связи
Так выглядят вражеские связи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кругом сплошной обман

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#автомир#СССР#аварии#фильм#забавно#Автовсячина#Москва
#животные#в мире#машина#Прикол#факты#кино#полиция#позитив#Ynews#Вещи
#люди#интересное#автомобили#интересно#ДТП#авто аварии#добро#Санкт-Петербург#Россия#дети
Обзор нового планшета Blackview Tab 18 Обзор нового планшета Blackview Tab 18 В Помпеях нашли фреску с "прародительницей пиццы" В Помпеях нашли фреску с "прародительницей пиццы" Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат В Италии раскопали статуи 4-го века до нашей эры В Италии раскопали статуи 4-го века до нашей эры 19 случаев, когда люди нашли на мусорках дорогие и ценные вещи 19 случаев, когда люди нашли на мусорках дорогие и ценные вещи

На что жалуетесь?

Вернуться