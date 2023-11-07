14 раз, когда люди обнаружили дома запертый сейф

Сейфы - отличная штуковина, чтобы прятать ценности. Но если им больше 50 лет, и вы находите их в своём доме внезапно, то сразу закрадываются разные мысли: а что там внутри, как его открыть, безопасно ли вообще заглядывать внутрь. Вот и герои нашей подборки столкнулись с такими находками - и вообще не знают, как реагировать.