14 раз, когда люди обнаружили дома запертый сейф

1995
15
Сейфы - отличная штуковина, чтобы прятать ценности. Но если им больше 50 лет, и вы находите их в своём доме внезапно, то сразу закрадываются разные мысли: а что там внутри, как его открыть, безопасно ли вообще заглядывать внутрь. Вот и герои нашей подборки столкнулись с такими находками - и вообще не знают, как реагировать.
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А вы когда-нибудь находили запертые сейфы и открывали их?
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Банкоматами оказались.
вспомнил историю из жизни.
был у нас в кабинете сейф, большой такой, советский, с ручкой поворотной и ключом.
и обязательно круглая приблуда под пластилиновую пломбу.
каждый вечер в него документы складывали и опечатывали в 17.00.
все закрыто и доступа нет.
и как то в субботу прихожу, и сидят сотрудницы чет делают, доделывают то шо не успели за неделю, в принципе нормальное явление.
говорю, мол а как? бумаги в сейфе, он опечатан, печать у начальника, вскрывать низзя.
начальника нет, увидит будет кричать же.
так нам и открывать его не надо, посмотри внимательно как стоит и подумай.
а стоит сейф задней стенкой напротив двери в соседнюю комнату, она же комната отдыха, курилка, столовая, называйте как хотите, ток для сотрудников и маленькая.
вторая дверь выходит в коридор, короче две двери, одна в коридор другая в кабинет.
так вот у сейфа просто нет задней стенки, так то не видно, но если чо из него надо, идем через коридор в соседнее помещение, открываем дверку и берем чо надо, при этом пломба и все дела по опечатыванию на месте