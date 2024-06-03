Любители магнитной рыбалки выловили из озера сейф с сотней тысяч долларов

В прошлую пятницу Джеймс Кейн и Барби Агостини подняли сейф со дна озера в нью-йоркском парке. Им удалось открыть металлический ящик и обнаружить почерневшие пачки 100-долларовых купюр.
"Это были две стопки чёртовых сотен. Большие стопки", - сказал Кейн в интервью.
Супружеская пара несколько лет занимается магнитной рыбалкой и не раз находила сейфы, но все они были пустыми.
"Как только я увидела настоящие доллары, я потеряла дар речи", - призналась Барби.
"К сожалению, купюры были насквозь мокрыми и практически уничтоженными", - добавил Джеймс.
Они вызвали полицию, чтобы избежать неприятностей с законом. Прибывшие офицеры сказали, что никогда не видели ничего подобного.
Сейф, вероятно, был украден, личность его владельца не установить, поэтому полицейские разрешили рыбакам оставить улов себе.
"Сработало правило: находка принадлежит нашедшему", - пояснил Кейн.
Жители Куинса открыли для себя магнитную рыбалку во время пандемии.
"Мы заскучали на самоизоляции, а я всегда мечтал стать охотником за сокровищами... так что мы открыли для себя нечто под названием "магнитная рыбалка", - рассказал мужчина.
Он называет хобби "охотой за сокровищами для бедняков". Среди их находок - граната времен Второй мировой войны, которую они вытащили из залива Шипсхед в Бруклине, и семь ружей, некоторые из которых датируются XIX веком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А у нас кладов как будто и нет...
Может потому , что в нашем законодательстве нет правила : находка принадлежит нашедшему ?!
Даже 25 % больше не дают.