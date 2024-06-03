FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 104 поста • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей
Любители магнитной рыбалки выловили из озера сейф с сотней тысяч долларов

Любители магнитной рыбалки выловили из озера сейф с сотней тысяч долларов

Автор:
03 июня 2024 07:33
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: США   деньги   магнитная рыбалка   находка   озеро   сейф   
1770
5

В прошлую пятницу Джеймс Кейн и Барби Агостини подняли сейф со дна озера в нью-йоркском парке. Им удалось открыть металлический ящик и обнаружить почерневшие пачки 100-долларовых купюр.

"Это были две стопки чёртовых сотен. Большие стопки", - сказал Кейн в интервью.

Супружеская пара несколько лет занимается магнитной рыбалкой и не раз находила сейфы, но все они были пустыми.

×

"Как только я увидела настоящие доллары, я потеряла дар речи", - призналась Барби.

"К сожалению, купюры были насквозь мокрыми и практически уничтоженными", - добавил Джеймс.

Они вызвали полицию, чтобы избежать неприятностей с законом. Прибывшие офицеры сказали, что никогда не видели ничего подобного.

Сейф, вероятно, был украден, личность его владельца не установить, поэтому полицейские разрешили рыбакам оставить улов себе.

"Сработало правило: находка принадлежит нашедшему", - пояснил Кейн.

Жители Куинса открыли для себя магнитную рыбалку во время пандемии.

"Мы заскучали на самоизоляции, а я всегда мечтал стать охотником за сокровищами... так что мы открыли для себя нечто под названием "магнитная рыбалка", - рассказал мужчина.

Он называет хобби "охотой за сокровищами для бедняков". Среди их находок - граната времен Второй мировой войны, которую они вытащили из залива Шипсхед в Бруклине, и семь ружей, некоторые из которых датируются XIX веком.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: США   деньги   магнитная рыбалка   находка   озеро   сейф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Рома 39 минут назад
А заметили , что регулярно кто-то , что-то находит ЗА границей ?
А у нас кладов как будто и нет...
Может потому , что в нашем законодательстве нет правила : находка принадлежит нашедшему ?!
Даже 25 % больше не дают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
99k
Доктор Джонс 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
rudenkov 13 минут назад
Купюры последнего образца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3000 постов (2827 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509002



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Предсказуемый бой мужчины и двух девушек
Предсказуемый бой мужчины и двух девушек
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#находка#кот#семья#животные#девушки#Москва#собака
#в мире#СССР#Юмор#кино#факты#дети#интересно#конфликт#убийство#Реакция
#люди#удивительно#новости#США#полиция#Еда#креатив#фильм#криминал#Прикол
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне 14 раз, когда люди обнаружили дома запертый сейф 14 раз, когда люди обнаружили дома запертый сейф Квартиросъемщица нашла в стене тайник с ценностями на сумму более 5 млн рублей Квартиросъемщица нашла в стене тайник с ценностями на сумму более 5 млн рублей Сейф, который угробил Джека Сейф, который угробил Джека Подросток достал сейф со дна реки и вернул владельцу Подросток достал сейф со дна реки и вернул владельцу Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan

На что жалуетесь?

Вернуться