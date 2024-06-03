Любители магнитной рыбалки выловили из озера сейф с сотней тысяч долларов

Жители Куинса открыли для себя магнитную рыбалку во время пандемии.

"Мы заскучали на самоизоляции, а я всегда мечтал стать охотником за сокровищами... так что мы открыли для себя нечто под названием "магнитная рыбалка", - рассказал мужчина.

Он называет хобби "охотой за сокровищами для бедняков". Среди их находок - граната времен Второй мировой войны, которую они вытащили из залива Шипсхед в Бруклине, и семь ружей, некоторые из которых датируются XIX веком.