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Обратная сторона американской мечты: что представляют собой "города бездомных" в США

Обратная сторона американской мечты: что представляют собой "города бездомных" в США

Автор:
06 августа 2023 11:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   США   города бездомных   люди   факты   фото   
1323
8

Американская мечта... Милая жена в платье, послушные дети и работящий муж. В разное время миллионы человек поехали в "Звездную страну" на ее поиски. Только вот у нее оказалась и другая, куда менее приглядная сторона.

Людям казалось, что США - это рай на земле: с высокими зарплатами, хорошим уровнем жизни и приветливыми, вечно улыбающимися людьми. Словно это не страна, а какое-то райское Баунти, где все и у всех всегда хорошо.

Только вот в реальности все не так. Ведь в США можно встретить целые поселения и даже города для бездомных!

По телевизору нам часто говорят о палатках под мостами и бездомных,с спящих на улице, но это - лишь одна часть марги нального мира Америки. Вторая же демонстрирует нам целые поселения, куда бездомные сбиваются, чтобы поддерживать друг друга. Вот о них мне и хочется сегодня поговорить.

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Чаще всего, города бездомных находятся на месте заброшенных строек, трейлерных парков или просто стихийно растут под мостами. В общем, это те места, куда нормальный человек едва ли захочет зайти по своей воле. Порой население такого городка может достигать нескольких сотен человек! Но это не значит, что такой город — полноценное сообщество с иерархией и правилами. Нет. Каждый тут выживает сам по себе. Каждый заботиться сам о себе. А соседи... если повезет и вы станете с ними друзьями - у вас будет альянс. Нет - постоянные конфликты из-за украденных вещей.

У каждого тут своя палатка, свои вещи и своя мебель. Да-да, в городах бездомных есть немало мебели: это диваны, кресла и тумбочки, которые были найдены на свалках или взяты в благотворительных организациях, которые нередко выдают не только бывшие в употреблении, но и новые вещи.

Встречаются и счастливчики, живущие в машинах или трейлерах — по местным меркам они тоже считаются бездомными. У некоторых из них даже есть работа, где они чистят зубы, принимают душ, а иногда даже делают вид, что они - самые простые американцы, живущие, как и все.

Есть тут и дети: они могут принимать душ в школах. Остальные же могут наведываться в социальные приюты или пользоваться дарами природы — той же рекой, рядом с которой они и живут.

Как они дошли до жизни такой?

Вообще у нас, в России и странах СНГ, считается, что если у человека нет места своего жилья или денег на его съем, то это — всецело его вина. Чаще всего, к такой категории граждан относятся пренебрежительно: они либо пили и пропили свои квартиры, либо употребляли что покрепче. Как итог — они либо продали жилье сами ради очередной порции удовольствия, либо повелись на уговоры мошенников.

Все-таки в нашей стране даже вахтерам, охранникам и консьержкам иногда дают отдельное жилье, поэтому остаться на улице ни с чем умудряются лишь те, кто от всей души не хочет ничего менять.

Но в США все немного иначе. Бездомные там — это не всегда абсолютно асоциальные личности с кучей вредных привычек, ленью и отсутствием образования. Вовсе нет. Там есть вполне адекватные люди, которые пытались, старались, но лишились всего в один день. И не всегда по их вине: такова система.

Вообще, самая частая причина банкротства американцев — медицинская страховка. Потянуть ее может далеко не каждая семья. Точнее самую дешевую страховку могут потянуть многие, но ничего серьезнее простуды она может не покрывать.

Поэтому в случае серьезной болезни или даже просто рядовой операции типа удаления аппендицита, есть вероятность попасть в долговую яму и лишиться буквально всего: дома, машины, своей привычной жизни. Это ужасно и жестоко, но такова обратная сторона американской мечты. Медицина тут разорительно дорогая, и не всегда простой работяга, содержащий нескольких детей и дену-домохозяйку, сидящую с ними, может потянуть болезнь или несчастный случай.

Вторая причина — всевозможные ментальный расстройства: от шизофрении до ПТСР. Так, только по официальным данным, около 25% солдат, служащих в Ираке вернулись домой с этим диагнозом. Их лечат, реабилитируют, но порой все усилия тщетны. Ведь даже в США говорить о проблемах ментального характера не особо принято. Люди стесняются признать, что у них есть проблемы с психикой. Как итог, они буквально выпадают из жизни, не могут работать, впадают в панику от громких звуков и постоянно испытывают жутчайшее ощущение тревоги. Многие из них в итоге теряют семьи и попадают на улицы.

И, повторюсь, это только диагностированные случаи. А сколько из них живут со своими проблемами 1 на 1, а потом ломаются, оказываясь на улице, ибо даже прокормить себя они не в силах?

Чем бездомные зарабатывают на жизнь?

И этот пункт весьма очевиден — криминал и попрошайничество очень сильно развиты в этой среде. Люди с картонками и табличками о помощи сидят по всем крупным городам Америки, попрошайничая себе на кусок хлеба. И чем дальше, тем хуже это получается: у людей сейчас вырабатывается избирательная слепота — подобно тому, как мы не образом внимание на рекламные баннеры на разных сайтах, мы также можем игнорировать и попрошаек. Мы просто к ним привыкли, мы разучились им верить и сопереживать. И в некоторых случаях, наверное, заслуженно.

Ведь в той же Америке (да и у нас) на бездомных делают бизнес. Порой такой человек с табличкой зарабатывает больше, чем медсестра или даже учитель.

Однако, даже это не мешает бездомным получать хорошие деньги. Так один блогер провел социальный эксперимент и за час заработал... 50 долларов. Да, дело было в Нью-Йорке, где уровень жизни в целом выше, но 50 долларов по курсу на 05.08.2023 — это 4700 рублей. Не самые плохие деньги. Логичный вопрос: а зачем им тогда вообще работать?

Впрочем, есть те, кто пытается заработать более-менее честно. Это всевозможные карикатурщики и шаржисты, которые рисуют для прохожих. Но есть и те, кто работает на настоящей работе. А их коллеги могут даже не догадываться о том, что у них нет своего угла.

И как же на все на это реагируют власти? Официально, в стране действует немало программ помощи таким людям: есть и социальные столовые, где малоимущие получают бесплатную еду, и приюты для тех, у кого нет крыши над головой. Есть даже фудбанки, где всем нуждающимся выдают еду совершенно бесплатно. Люди могут получить и мясо, и фрукты, и овощи и даже бакалею.

Увы. с приютами все сложнее. На бумаге они есть, но попасть хоть в один из них - большая удача. Да и держать там человека бесконечно никто не будет. В стране, где даже в тюрьмах нет места, такие места забиты. Да и жить там хотят не все. Многие уже "прикипели" душой к своей палатке, привыкли к своему образу жизни, поэтому менять что-то людям не особо хочется.

Властей в целом тоже все устраивает. Они знают о таких стихийных поселениях, но большую часть времени старательно их игнорируют. Однако, время от времени, ради показательной "порки" или "наведения порядка", бездомных с их пожитками-таки разгоняют. Кто-то уходит в другое место, а кто-то... просто возвращается под родной мост, когда полиция уезжает. И эта игра в чехарду может длиться годами.

И эта статья пишется не для того, чтобы показать, что где-то жить хорошо, а где-то плохо: везде есть бедные и богатые. Это написано лишь для того, чтобы по-новому взглянуть на проблему и ее масштабы. Сравнить разницу менталитетов и культур.

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Метки: Жизнь   США   города бездомных   люди   факты   фото   
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9  комментариев
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37k
Александр 41 минуту назад
Зато украм перемогать помогают.. Да сук, в нашей "нищей рашке" если ооооочень тщательно поискать, не найти такой горы нищих и бездомных. А юэсэй в то же время рассказывает как хорошо жить в америках...
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19k
Александр 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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34k
Korolev 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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34k
Korolev 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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177
iskra 46 минут назад
Туповатая пропаганда. Рассчитана на совсем неграмотных,и тех,кому лень погуглить 5 секунд.
Вообще то - любой гражданин США может получить бесплатную медицинскую помощь,в том числе и удаление аппендицита.
Да, условия будут отличаться от тех,что по платной страховке,но умереть не дадут, если пациент или его родственники проявят хотя бы минимальную активность .
И да, бездомные - это те,кто сознательно выбрал такой образ жизни. Кто не хочет работать,и\или имеет проблемы с алкоголем\наркотиками\криминалом.
Для тех,кто хочет вести нормальную жизнь - есть социальные программы и благотворительные организации.Найдут работу,и сможешь снимать жилье. Однако,как раз работать бездомные не хотят.
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177
iskra Александр 23 секунды назад
Погуглил "муниципальная клиника в США". Вроде неплохо. Клинику в моем родном районном городе на Урале показать не могу,так как её закрыли 8 лет назад,и сейчас скорая везет инсультников,рожающих и травмированных в другой город,часа полтора,если снегом не замело дороги..
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