Обратная сторона американской мечты: что представляют собой "города бездомных" в США

Встречаются и счастливчики, живущие в машинах или трейлерах — по местным меркам они тоже считаются бездомными. У некоторых из них даже есть работа, где они чистят зубы, принимают душ, а иногда даже делают вид, что они - самые простые американцы, живущие, как и все.

Есть тут и дети: они могут принимать душ в школах. Остальные же могут наведываться в социальные приюты или пользоваться дарами природы — той же рекой, рядом с которой они и живут.

Как они дошли до жизни такой?

Вообще у нас, в России и странах СНГ, считается, что если у человека нет места своего жилья или денег на его съем, то это — всецело его вина. Чаще всего, к такой категории граждан относятся пренебрежительно: они либо пили и пропили свои квартиры, либо употребляли что покрепче. Как итог — они либо продали жилье сами ради очередной порции удовольствия, либо повелись на уговоры мошенников.

Все-таки в нашей стране даже вахтерам, охранникам и консьержкам иногда дают отдельное жилье, поэтому остаться на улице ни с чем умудряются лишь те, кто от всей души не хочет ничего менять.

Но в США все немного иначе. Бездомные там — это не всегда абсолютно асоциальные личности с кучей вредных привычек, ленью и отсутствием образования. Вовсе нет. Там есть вполне адекватные люди, которые пытались, старались, но лишились всего в один день. И не всегда по их вине: такова система.