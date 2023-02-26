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Девушка победила анорексию с помощью пауэрлифтинга

Девушка победила анорексию с помощью пауэрлифтинга

Автор:
26 февраля 2023 09:49
Сообщество : Спорт
Метки: Ева Файф   Спорт   анорексия   внешность   красота   люди   пауэрлифтинг   фигура   
549
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Ева Файф боролась со своей анорексией, занимаясь пауэрлифтингом. Теперь 18-летняя сотрудница колл-центра здорова и может поднять почти вдвое больше своего веса.

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Метки: Ева Файф   Спорт   анорексия   внешность   красота   люди   пауэрлифтинг   фигура   
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13  комментариев
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1k
GoInDown 2 часа назад
Из крайности в крайность, голову лечить надо, а не с вес гонять.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 6 минут назад
А просто есть нормально она пробовала?
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5k
мемфрид Полчаса назад
И самое главное - набить бледский символ во всё пузо. Нет анорексии- даёшь разбитые дырки!
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11k
Telar Gouroi 43 минуты назад
Какая там анорексия? На ноги её посмотрите. Вполне себе нормальное телосложение, а ножки даже упитанные.
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V2.Smirnov 54 минуты назад
По рукам и ногам видно, что разницы - почти никакой.
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22k
homerchik Час назад
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2k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
Где анорексия, вполне упитанная девушка втянула пузо, или я ошибаюсь?
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
На первой фотке анорексии тоже нет
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25k
ПаганецЪ 2 часа назад
Спорт - это зызнь!
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3k
kleyman 2 часа назад
Сегодня мы узнали, как правильно откармливать исхудавшую скотину.
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10k
Ф Ив 2 часа назад
Лучше бы она стремилась к формированию и поддержанию нормального женского тела. Ничего она по сути не победила, просто сменила одну крайность на другую.
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1k
neskaju20 2 часа назад
Че-то херово она выглядит, заплывшая какая-то. Видимо углеводный спортпит мешками жрет.
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