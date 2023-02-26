Девушка победила анорексию с помощью пауэрлифтинга

Она достигла дна, когда ее родители развелись, что вызвало депрессию и беспокойство.



Она нанесла себе вред и развилось расстройство пищевого поведения когда она стала одержима тем, как она выглядела.



Но, осознав, что ее состояние сказывается на ее семье, Ева начала ходить в спортзал, где тренер попросил ее попробовать пауэрлифтинг.