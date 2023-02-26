Девушка победила анорексию с помощью пауэрлифтинга

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Ева Файф боролась со своей анорексией, занимаясь пауэрлифтингом. Теперь 18-летняя сотрудница колл-центра здорова и может поднять почти вдвое больше своего веса.
Она достигла дна, когда ее родители развелись, что вызвало депрессию и беспокойство.
Она нанесла себе вред и развилось расстройство пищевого поведения когда она стала одержима тем, как она выглядела.
Но, осознав, что ее состояние сказывается на ее семье, Ева начала ходить в спортзал, где тренер попросил ее попробовать пауэрлифтинг.
Она нанесла себе вред и развилось расстройство пищевого поведения когда она стала одержима тем, как она выглядела.
Но, осознав, что ее состояние сказывается на ее семье, Ева начала ходить в спортзал, где тренер попросил ее попробовать пауэрлифтинг.
Ева из Уоллсенда, Северный Тайнсайд, сейчас готовится к своему первому соревнованию, в котором она стремится поднять 115 кг всего за одну становую тягу — почти вдвое больше ее собственного веса в 60 кг.
Босс тренажерного зала Ричи Гангель, который руководит Alpha Gym, в Бентоне, Северный Тайнсайд, где тренируется Ева, сказал: “Разница, которую мы увидели в ней, невероятна”.
Босс тренажерного зала Ричи Гангель, который руководит Alpha Gym, в Бентоне, Северный Тайнсайд, где тренируется Ева, сказал: “Разница, которую мы увидели в ней, невероятна”.
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