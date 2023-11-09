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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 ноября

Автор:
09 ноября 2023 19:01
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2954
20
9 ноября 1804 года в Москве был открыт первый водопровод. На этом минутка познавательного закончилась. Что же произошло нового в мире мемов 9 ноября 2023 года? Ответ в посте.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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9k
Дмитрий 44 минуты назад
Гавно полное...За что тут плюсы ставить? Либо старьё, либо тупизм!
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27k
Сталкер Час назад
Это НОРМАЛЬНАЯ пунктуация (кроме точки перед закрывающими кавычками).
Но дебилам это понять сложно.

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5k
Divergent?!? Час назад
Про красные суппорты - даже я офигел. Во-первых, они на фото, на БМВ, действительно обычные, просто красные. У М-упаковки (спорт) БМВ они синие, и в два раза больше размером. Так что показанная в посте БМВ действительно петушиная. Вот так вот круче:
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2k
Rom Час назад
КГ/АМ
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