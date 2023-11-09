Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 ноября

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9 ноября 1804 года в Москве был открыт первый водопровод. На этом минутка познавательного закончилась. Что же произошло нового в мире мемов 9 ноября 2023 года? Ответ в посте.
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Но дебилам это понять сложно.
"Здравствуйте, Мария. Пожалуйста, ответьте Андрею. У него не решённый вопрос. А, нет, уже решён."
Ну и, последняя фраза осмысленнаЮ только если это два отдельных сообщения.
Хотя всё это типа "А не" есть сленг, наверняка идёт мимо орфографии и пунктуации.