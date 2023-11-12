Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября

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Последняя на этой неделе подборка мемов. Заметили, что на окнах уже встречаются новогодние украшения?! Правильный подход к этой жизни, хоть до Нового года и осталось аж 49 дней. Или они ещё с прошлого года не сняли иллюминацию?
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Я сначала переживал что девушка не реагировала никак во время секса, но потом потрогал пульс, слава богу дело не во мне, она просто умерла.