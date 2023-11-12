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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября

Автор:
12 ноября 2023 21:09
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5660
20
Последняя на этой неделе подборка мемов. Заметили, что на окнах уже встречаются новогодние украшения?! Правильный подход к этой жизни, хоть до Нового года и осталось аж 49 дней. Или они ещё с прошлого года не сняли иллюминацию?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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16k
_delphin_ 10 минут назад
Комментарий к фото
Кому как...
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15k
Kucher 2 минуты назад
Комментарий к фото
Ну, вполне возможно, что и без очков она тоже не ошиблась - чебурек мог ещё вчера мяукать где-то возле вокзала.
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4k
Харон Полчаса назад
Комментарий к фото
Самокритично, однако...
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4k
Харон Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну да, ты тот ещё дебил!!!!!!!!!!
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6k
Трям 37 минут назад
Опять никифор тут насрал...
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22k
babuby 53 минуты назад
13. Истинно так!!
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867
Flint Час назад
Спасибо, зачётная подборка)
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58k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
(мне бы его проблемы)
Я сначала переживал что девушка не реагировала никак во время секса, но потом потрогал пульс, слава богу дело не во мне, она просто умерла.
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