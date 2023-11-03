"Ноу Путин - ноу бизнес". В Дрездене любимая пивная Путина находится на грани разорения из-за ... Путина

В 2015 году пожилой хозяин заведения умер, во владение вступила его жена, в 2018 году владелец снова поменялся и спустя недолгое время "уголок Путина" ликвидировал, а в 2022 году и вовсе заявил:

Я пожизненно запрещаю Путину пить у меня пиво, он - военный преступник. Если Путин придет, он может повернуться на каблуках и снова посмотреть на дверь снаружи.

Т.е фактически хозяин пивной отменил свою "визитную карточку". И тут же начал терпеть убытки.

Бар потерял не только русских клиентов, но и немцев старшего поколения, которые ходили сюда поностальгировать о временах СССР. Ничем другим кроме «Уголка Путина» бар привлечь посетителей не мог, и дела пошли на спад, выручка падала катастрофически.