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"Ноу Путин - ноу бизнес". В Дрездене любимая пивная Путина находится на грани разорения из-за ... Путина

"Ноу Путин - ноу бизнес". В Дрездене любимая пивная Путина находится на грани разорения из-за ... Путина

Автор:
03 ноября 2023 23:15
Сообщество : Истории
Метки: Am Thor   Президент РФ   Путин   дрезден   пивная   санкции   
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Пивные в немецком Дрездене - не дефицит. Хозяин заведения под названием "Am Thor" ("У ворот") до недавних времен вывозил свой бизнес за счет нашего Владимира Владимировича, который в молодости, будучи сотрудником советской резентуры, любил здесь пить пиво Radeberger и читать газеты. В 2022 году бизнесмен решил, что политика главнее клиентов, но русофобская бизнес-модель себя не оправдала.

Любимая пивная Путина "Am Thor" находится в центре Дрездна, по адресу Hauptstr. 35. Сидел он обычно внутри, слева от входной двери у окна, пил свой любимый Radeberger и не знал, что через много лет это гостеприимное заведение введет против него "адские санкции".

Впрочем, сначала всё было хорошо и в ресторанчике даже всегда был свободный столик для Путина, фото Путина, сувениры с Путиным, любопытный народ валил и бизнес процветал.

В 2015 году пожилой хозяин заведения умер, во владение вступила его жена, в 2018 году владелец снова поменялся и спустя недолгое время "уголок Путина" ликвидировал, а в 2022 году и вовсе заявил:

Я пожизненно запрещаю Путину пить у меня пиво, он - военный преступник. Если Путин придет, он может повернуться на каблуках и снова посмотреть на дверь снаружи.

Т.е фактически хозяин пивной отменил свою "визитную карточку". И тут же начал терпеть убытки.

Бар потерял не только русских клиентов, но и немцев старшего поколения, которые ходили сюда поностальгировать о временах СССР. Ничем другим кроме «Уголка Путина» бар привлечь посетителей не мог, и дела пошли на спад, выручка падала катастрофически.

Эффект был недолгим. Какое-то время в баре стали собираться "антипутинисты" и "небратья" из известной всем страны, приходившие поддержать "антипутинского владельца" и поснимать гадости за "путинским столиком". Развлечение быстро надоело, и выручка стала опять падать.

В дрезденских русскоязычных чатах (до войны на Ближнем Востоке) писали - кабачок собирается купить какой-то ну очень, очень богатый русский еврей, сообщает ТГ-канал "Мэйдей. Хроники пикирования".

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Метки: Am Thor   Президент РФ   Путин   дрезден   пивная   санкции   
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14k
gavrosh Полчаса назад
Сказочный идиот.
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4k
Glory to Urine! Полчаса назад
Немец поддерживает уринский нацизм - вот уж удивили. Президенту его независимой страны приказали ненавидеть Россию и поддерживать уринский нацизм- президент независимой страны послушно прогнулся.
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31k
Владимир Полчаса назад
Очередной выстрел себе в ногу.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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