Пивные в немецком Дрездене - не дефицит. Хозяин заведения под названием "Am Thor" ("У ворот") до недавних времен вывозил свой бизнес за счет нашего Владимира Владимировича, который в молодости, будучи сотрудником советской резентуры, любил здесь пить пиво Radeberger и читать газеты. В 2022 году бизнесмен решил, что политика главнее клиентов, но русофобская бизнес-модель себя не оправдала.
Любимая пивная Путина "Am Thor" находится в центре Дрездна, по адресу Hauptstr. 35. Сидел он обычно внутри, слева от входной двери у окна, пил свой любимый Radeberger и не знал, что через много лет это гостеприимное заведение введет против него "адские санкции".
Впрочем, сначала всё было хорошо и в ресторанчике даже всегда был свободный столик для Путина, фото Путина, сувениры с Путиным, любопытный народ валил и бизнес процветал.
В 2015 году пожилой хозяин заведения умер, во владение вступила его жена, в 2018 году владелец снова поменялся и спустя недолгое время "уголок Путина" ликвидировал, а в 2022 году и вовсе заявил:
Я пожизненно запрещаю Путину пить у меня пиво, он - военный преступник. Если Путин придет, он может повернуться на каблуках и снова посмотреть на дверь снаружи.
Т.е фактически хозяин пивной отменил свою "визитную карточку". И тут же начал терпеть убытки.
Бар потерял не только русских клиентов, но и немцев старшего поколения, которые ходили сюда поностальгировать о временах СССР. Ничем другим кроме «Уголка Путина» бар привлечь посетителей не мог, и дела пошли на спад, выручка падала катастрофически.
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Эффект был недолгим. Какое-то время в баре стали собираться "антипутинисты" и "небратья" из известной всем страны, приходившие поддержать "антипутинского владельца" и поснимать гадости за "путинским столиком". Развлечение быстро надоело, и выручка стала опять падать.
В дрезденских русскоязычных чатах (до войны на Ближнем Востоке) писали - кабачок собирается купить какой-то ну очень, очень богатый русский еврей, сообщает ТГ-канал "Мэйдей. Хроники пикирования".
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