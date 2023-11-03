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Комичные ситуации, когда могли произойти только в очередь

Комичные ситуации, когда могли произойти только в очередь

Автор:
03 ноября 2023 14:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в очереди   интересно   истории   истории из жизни   очередь   фото   
1970
14

Очередь куда-либо - место скопления людей, потому там без разных ситуаций не обойтись. Пользователи поделились своими наблюдениями или историями, которые с ними случились.

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Метки: в очереди   интересно   истории   истории из жизни   очередь   фото   
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5  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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995
kolobok263 20 минут назад
кукуруза в банке разве не сладкая?какой рассол?
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5k
Макс73 2 часа назад
Про айтишников в яблочко.
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Спелая кукурузинка

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