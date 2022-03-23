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Садовый… бомж: странные прихоти лордов Викторианской эпохи

Садовый… бомж: странные прихоти лордов Викторианской эпохи (5 фото)

Автор:
23 марта 2022 10:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   аристократ   затворник   история   мода   отшельник   сад   эпоха   
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Странный дурнопахнущий пьянчужка – это лучшее украшение сада времён Викторианской эпохи. А не эти ваши подстриженные под геометрические тела кусты и аляповатые гипсовые фигурки. И джентльмены – великосветские аристократы времен королей Эдварда, Георга и вышеупомянутой королевы Виктории знали, что делают. Поэтому так и поступали.

Не у каждого, но у многих аристократов, способных себе это позволить, в саду проживало лицо без определенного места жительства. Имитирующее то ли реинкарнацию друида, то ли раскаявшегося душегуба, с дозволения дворянина поселившегося в пещерке в глубине сада и старательно замаливающего грехи – свои и окружающих.

Но пиратов и юродивых в таком количестве для услаждения взора и развлечения соседей, понятно, не находилось. И лордам приходилось довольствоваться тем, что попадалось под руку. Работало это так: в сад притаскивался крестьянин из ближайшей деревеньки, желательно поэкзотичнее видом, наряжался в рваньё и селился в специальном домике или декоративной пещере. Ряженый получал зарплату, пусть и небольшую. А ещё его подкармливала сердобольная прислуга из хозяйского дома.


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Поразительно, но странноватая мода стала трендом. И дело поставили на поток, причём не всегда желающим удавалось найти подходящую на роль друида – хранителя сада кандидатуру. Первый такой случай профессионального отшельничества зафиксирован ещё в Древнем  Риме. Основоположником модного веяния стал император Адриан.


В XVIII веке абсурдная мода стала повальной. На эту тему написано даже несколько книг. Одна из них автора Уильяма Гелла «Путешествие по озёрам, совершённое в 1797 году», содержит точные требования касаемо внешности карманного отшельника. Тот должен был хранить обет молчания минимум 7 лет, не мыться и не пытаться счищать грязь другими способами, не стричь волос и ногтей.


То есть по ухоженной территории болталось этакое лохматое бородатое нечто, покрытое коростой и источающее зловоние, своим видом развлекая хозяйских гостей.

Дворяне победнее использовали манекены или просто демонстрировали пещеру, где якобы обитает подобное чудо. Которое буквально пару минут назад отправилось на очередной сеанс единения с природой.


Почему это веяние охватило Англию именно в период XVIII-XIX веков? Исследователи считают, что причина – меланхолическая загадочность и мрачность духа. И эти качества аристократа отлично подчеркивал садовый бомж, молчаливой тенью бродящий меж деревьев и транслирующий окружающим готичное настроение своего благодетеля. А кому не хочется быть в тренде?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   аристократ   затворник   история   мода   отшельник   сад   эпоха   
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9  комментариев
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2k
Autumn2015 Полчаса назад
Это психология типа элиты - смотрите, как низко выглядят эти недочеловеки, не такие как мы - голубая кровь. В Англии в период геноцида ирландцев были очень популярны карикатуры на этот народ, где в издевательской форме подчеркивались их типичные черты внешности и образа жизни, потом были "человеческие зоопарки"... Все это называется " расчеловечивание" - назови кого-то нечеловеком и делай с ним что хочешь.
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23k
Ego sum qui sum 12 минут назад
так вот почему бомжи в подъезды тянуться - просто соблюдают древние традиции
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1k
emporio_ss 53 минуты назад
у вас в саду сущность гномика
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14k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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vasilykopkov Час назад
Они ещё и чай только с молоком пьют.
Извращенцы, одним словом...
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141
дмитрий Autumn2015 20 минут назад
с новичком чая обожрутся потом крыша едет
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