Садовый… бомж: странные прихоти лордов Викторианской эпохи

Странный дурнопахнущий пьянчужка – это лучшее украшение сада времён Викторианской эпохи. А не эти ваши подстриженные под геометрические тела кусты и аляповатые гипсовые фигурки. И джентльмены – великосветские аристократы времен королей Эдварда, Георга и вышеупомянутой королевы Виктории знали, что делают. Поэтому так и поступали.
Не у каждого, но у многих аристократов, способных себе это позволить, в саду проживало лицо без определенного места жительства. Имитирующее то ли реинкарнацию друида, то ли раскаявшегося душегуба, с дозволения дворянина поселившегося в пещерке в глубине сада и старательно замаливающего грехи – свои и окружающих.
Но пиратов и юродивых в таком количестве для услаждения взора и развлечения соседей, понятно, не находилось. И лордам приходилось довольствоваться тем, что попадалось под руку. Работало это так: в сад притаскивался крестьянин из ближайшей деревеньки, желательно поэкзотичнее видом, наряжался в рваньё и селился в специальном домике или декоративной пещере. Ряженый получал зарплату, пусть и небольшую. А ещё его подкармливала сердобольная прислуга из хозяйского дома.
Поразительно, но странноватая мода стала трендом. И дело поставили на поток, причём не всегда желающим удавалось найти подходящую на роль друида – хранителя сада кандидатуру. Первый такой случай профессионального отшельничества зафиксирован ещё в Древнем Риме. Основоположником модного веяния стал император Адриан.
В XVIII веке абсурдная мода стала повальной. На эту тему написано даже несколько книг. Одна из них автора Уильяма Гелла «Путешествие по озёрам, совершённое в 1797 году», содержит точные требования касаемо внешности карманного отшельника. Тот должен был хранить обет молчания минимум 7 лет, не мыться и не пытаться счищать грязь другими способами, не стричь волос и ногтей.
То есть по ухоженной территории болталось этакое лохматое бородатое нечто, покрытое коростой и источающее зловоние, своим видом развлекая хозяйских гостей.
Дворяне победнее использовали манекены или просто демонстрировали пещеру, где якобы обитает подобное чудо. Которое буквально пару минут назад отправилось на очередной сеанс единения с природой.
Почему это веяние охватило Англию именно в период XVIII-XIX веков? Исследователи считают, что причина – меланхолическая загадочность и мрачность духа. И эти качества аристократа отлично подчеркивал садовый бомж, молчаливой тенью бродящий меж деревьев и транслирующий окружающим готичное настроение своего благодетеля. А кому не хочется быть в тренде?
Источник:
АНТИФИШКИ
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