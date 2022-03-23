Садовый… бомж: странные прихоти лордов Викторианской эпохи

Не у каждого, но у многих аристократов, способных себе это позволить, в саду проживало лицо без определенного места жительства. Имитирующее то ли реинкарнацию друида, то ли раскаявшегося душегуба, с дозволения дворянина поселившегося в пещерке в глубине сада и старательно замаливающего грехи – свои и окружающих.

Но пиратов и юродивых в таком количестве для услаждения взора и развлечения соседей, понятно, не находилось. И лордам приходилось довольствоваться тем, что попадалось под руку. Работало это так: в сад притаскивался крестьянин из ближайшей деревеньки, желательно поэкзотичнее видом, наряжался в рваньё и селился в специальном домике или декоративной пещере. Ряженый получал зарплату, пусть и небольшую. А ещё его подкармливала сердобольная прислуга из хозяйского дома.