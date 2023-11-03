Мужчина оплатил счет в баре лишь через 15 лет после посещения

Также он написал владельцу бара письмо с извинениями.
В 2008 году мужчина вместе со своими друзьями сбежал из бара Simposio в городе Тренто на севере Италии, так и не оплатив счет. Спустя 15 лет он прислал владельцу бара Андреа Бозилио письмо с извинением и 30 евро в конверте.
«В субботу вечером 15 лет назад я пришел сюда и выпил с друзьями несколько бокалов вина. Шутки ради мы сбежали, не заплатив. Это сделало нас преступниками. Вот почему с того дня я не заходил в ваш бар», — говорится в письме мужчины.
Автор уточнил, что сумма денег в конверте в четыре раза больше той, которую он должен был заплатить в 2008 году. «Я оставлю вам решать, примете ли вы мои извинения или нет. Мы еще увидимся, потому что теперь я вернусь в бар с высоко поднятой головой», — написал мужчина.
Сам владелец бара Андреа Бозизио написал у себя в соцсети, что день, когда он получил это письмо, стал одним из лучших за все 18 лет его работы в баре. Бозилио уточнил, что ждет автора письма с «распростертыми объятиями, чтобы выпить бокал хорошего вина и поблагодарить лично»
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Для итальянской алкашни сойдёт.