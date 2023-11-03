Мужчина оплатил счет в баре лишь через 15 лет после посещения

Автор уточнил, что сумма денег в конверте в четыре раза больше той, которую он должен был заплатить в 2008 году. «Я оставлю вам решать, примете ли вы мои извинения или нет. Мы еще увидимся, потому что теперь я вернусь в бар с высоко поднятой головой», — написал мужчина.

Сам владелец бара Андреа Бозизио написал у себя в соцсети, что день, когда он получил это письмо, стал одним из лучших за все 18 лет его работы в баре. Бозилио уточнил, что ждет автора письма с «распростертыми объятиями, чтобы выпить бокал хорошего вина и поблагодарить лично»