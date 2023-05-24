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Основатель Amazon отметил помолвку с любовницей, разрушившей его 25-летний брак

Основатель Amazon отметил помолвку с любовницей, разрушившей его 25-летний брак

Автор:
24 мая 2023 09:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Amazon   Джефф Безос   в мире   история   любовница   новости   помолвка   фото   
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59-летний Джефф Безос готовится к свадьбе со своей возлюбленной Лорен Санчес. В своё время Санчес фактически увела его из семьи и разрушила 25-летний брак с Маккензи Скотт. Её Безос называл своей «правой рукой».

В начале становления компании онлайн-продаж Amazon Маккензи выполняла сразу несколько функций: работала бухгалтером, в качестве курьера доставляла заказы, а перед этим упаковывала их и находила время на работу персональным секретарём для мужа-начальника.
.

Но, отметив в сентябре 2018 года 25-летие, через полгода пара сообщила о разводе. У миллиардера появилась новая женщина. Ей оказалась тележурналистка с мексиканскими корнями Лорен Санчес. Ей также пришлось развестись после 13 лет брака

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Метки: Amazon   Джефф Безос   в мире   история   любовница   новости   помолвка   фото   
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4  комментария
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16k
Совранский 37 минут назад
Её Безос называл своей «правой рукой».(С) - он был честен так то )))))))))))))))))))
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9k
Garpia121 8 минут назад
Жаль дедка.
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927
ruslan d 49 минут назад
Обычное дело , любовь долго не живет . Люди живут привычками и если появляются чувства и страсть , то бросаются туда с головой .
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4k
MPEG-8 53 минуты назад
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