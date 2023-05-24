Основатель Amazon отметил помолвку с любовницей, разрушившей его 25-летний брак

59-летний Джефф Безос готовится к свадьбе со своей возлюбленной Лорен Санчес. В своё время Санчес фактически увела его из семьи и разрушила 25-летний брак с Маккензи Скотт. Её Безос называл своей «правой рукой».
В начале становления компании онлайн-продаж Amazon Маккензи выполняла сразу несколько функций: работала бухгалтером, в качестве курьера доставляла заказы, а перед этим упаковывала их и находила время на работу персональным секретарём для мужа-начальника.
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Но, отметив в сентябре 2018 года 25-летие, через полгода пара сообщила о разводе. У миллиардера появилась новая женщина. Ей оказалась тележурналистка с мексиканскими корнями Лорен Санчес. Ей также пришлось развестись после 13 лет брака
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