Скарлетт Йоханссон подала в суд на разработчиков приложения ИИ

"Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в таких обстоятельствах, мы пустим в ход все имеющиеся у нас средства правовой защиты", - прокомментировал адвокат актрисы Кевин Йорн.

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