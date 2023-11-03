Скарлетт Йоханссон подала в суд на разработчиков приложения ИИ

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон намерена судиться с разработчиками приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, которое с помощью искусственного интеллекта создало её образ и голос для рекламы. Видео длительностью 22 секунды с изображением 38-летней актрисы было размещено в социальной сети X.
"Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в таких обстоятельствах, мы пустим в ход все имеющиеся у нас средства правовой защиты", - прокомментировал адвокат актрисы Кевин Йорн.
Реклама появилась в социальных сетях 28 октября и в тот же день исчезла.
Как сообщает Variety, видео начиналось со сгенерированного кадра Йоханссон со съёмок фильма "Черная вдова", в котором она говорит: "Как дела, ребята? Это Скарлетт, и я хочу, чтобы вы пошли со мной...". Далее актриса рассказывала о приложении, позволяющем создавать не только аватары, но изображения с текстами и даже видеоролики.
Мелким шрифтом было указано, что все образы созданы искусственным интеллектом Lisa AI и не имеют никакого отношения к реальному человеку.
Во многих штатах действуют строгие законы, касающиеся прав на неприкосновенность частной жизни.
В аналогичную ситуацию попал и знаменитый Том Хэнкс. Актёр предупредил своих поклонников, что реклама стоматологии создана с помощью искусственного интеллекта.
67-летний обладатель премии "Оскар" сообщил своим 9,5 млн подписчиков, что ролик создан без его разрешения.
Ранее Хэнкс высказывал опасения по поводу ИИ: "Мы это предвидели. Мы предвидели, что появится возможность брать нули и единицы и превращать их в лицо и характер. Я могу сказать, что во всех гильдиях, во всех агентствах и во всех юридических фирмах ведутся дискуссии о том, как юридически оформить то, что лицо и голос человека - его интеллектуальная собственность. Сейчас каждый может воссоздать себя в любом возрасте с помощью искусственного интеллекта. Завтра меня может сбить автобус, но проекты со мной будут появляться и появляться. И кроме понимания того, что это сделано с помощью искусственного интеллекта или дипфейка, ничто больше не выдаст, что это не я".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да-да, мы в курсе. Сноуден рассказывал.
Может это конкурирующий ИИ, а Скарлетт вообще не при делах :)...