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Скарлетт Йоханссон подала в суд на разработчиков приложения ИИ

Скарлетт Йоханссон подала в суд на разработчиков приложения ИИ

Автор:
03 ноября 2023 09:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ИИ   актриса   иск   образ   реклама   скарлетт йоханссон   
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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон намерена судиться с разработчиками приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, которое с помощью искусственного интеллекта создало её образ и голос для рекламы. Видео длительностью 22 секунды с изображением 38-летней актрисы было размещено в социальной сети X.

"Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в таких обстоятельствах, мы пустим в ход все имеющиеся у нас средства правовой защиты", - прокомментировал адвокат актрисы Кевин Йорн.

Реклама появилась в социальных сетях 28 октября и в тот же день исчезла.

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Как сообщает Variety, видео начиналось со сгенерированного кадра Йоханссон со съёмок фильма "Черная вдова", в котором она говорит: "Как дела, ребята? Это Скарлетт, и я хочу, чтобы вы пошли со мной...". Далее актриса рассказывала о приложении, позволяющем создавать не только аватары, но изображения с текстами и даже видеоролики.

Мелким шрифтом было указано, что все образы созданы искусственным интеллектом Lisa AI и не имеют никакого отношения к реальному человеку.

Во многих штатах действуют строгие законы, касающиеся прав на неприкосновенность частной жизни.

В аналогичную ситуацию попал и знаменитый Том Хэнкс. Актёр предупредил своих поклонников, что реклама стоматологии создана с помощью искусственного интеллекта.

67-летний обладатель премии "Оскар" сообщил своим 9,5 млн подписчиков, что ролик создан без его разрешения.

Ранее Хэнкс высказывал опасения по поводу ИИ: "Мы это предвидели. Мы предвидели, что появится возможность брать нули и единицы и превращать их в лицо и характер. Я могу сказать, что во всех гильдиях, во всех агентствах и во всех юридических фирмах ведутся дискуссии о том, как юридически оформить то, что лицо и голос человека - его интеллектуальная собственность. Сейчас каждый может воссоздать себя в любом возрасте с помощью искусственного интеллекта. Завтра меня может сбить автобус, но проекты со мной будут появляться и появляться. И кроме понимания того, что это сделано с помощью искусственного интеллекта или дипфейка, ничто больше не выдаст, что это не я".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ИИ   актриса   иск   образ   реклама   скарлетт йоханссон   
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10  комментариев
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52k
Андрей 2 часа назад
Во многих штатах действуют строгие законы, касающиеся прав на неприкосновенность частной жизни.
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Да-да, мы в курсе. Сноуден рассказывал.
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24
Вольфрам Полминуты назад
Milf, milf, milf. Mmmmmmm
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4k
Natalia Полчаса назад
Актеров можно понять. Их персона и узнаваемость - их хлеб. Они проделали много работы, чтобы быть популярными, чтобы их образ приносил доход. И тут его используют без их согласования, договоренностей и главное - без оплаты
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8k
vasilykopkov 41 минуту назад
И ещё не факт, что это она сама в суд подаёт.
Может это конкурирующий ИИ, а Скарлетт вообще не при делах :)...
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Интересно, а она знает про Правило34 и дипфейки? )))
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3k
* You All 2 часа назад
38?! я скорее в от 50 поверю
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9k
krivsan 2 часа назад
скоро и они не понадобятся,будем смотреть кино созданное ИИ
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Fuchsia

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