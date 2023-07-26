Рыбак из США заметил редкого розового дельфина

Американский рыбак заметил у берегов штата Луизиана редкого розового дельфина. По его словам, он рыбачил в этих водах больше 20-ти лет, и ни разу не видел ничего подобного. Необычный дельфин заинтересовал миллионы пользователей сети, и облетел заголовки. Такой милашка!
Американский рыбак по имени Турман Густин рыбачит у берегов штата Луизиана уже больше 20-ти лет. За это время он не встречал ничего необычного — до недавней рыбалки. Бороздя просторы океана, мужчина внезапно заметил в воде странное существо. Это был дельфин розового окраса — редчайшее создание!
"Пока мы ехали в лодке, я заметил в воде существо, которое сразу посчитал необычным. Я остановил лодку, и оказалось, что рядом с нами розовый дельфин. Сразу заснял его на видео," - рассказал мужчина.
Дельфин, возможно, заинтересовался лодкой и решил "поздороваться" с рыбаком, а может, просто проплывал мимо. В любом случае, зрелище уникальное и прекрасное. Дельфины такого оттенка крайне редки — с середины 20-го века их видели в океане всего около 20-ти раз. Дельфин, которого увидел рыбак, может принадлежать виду речных амазонских дельфинов, обитающих в пресных водах Южной Америки. Однако, морские эксперты считают, что эти дельфины, скорее всего — афалины с альбинизмом.
По другой версии, этот дельфин может быть знаменитым Пинки — это розовый дельфин, которого увидели в южной Луизиане ещё в 2007 году. У него даже появился собственный аккаунт в соцсетях, собравший 21 тысячу подписчиков, и местные жители постоянно пытались выследить это чудесное создание. Некоторые утверждают, что дельфин, которого увидел рыбак, может быть и детёнышем Пинки. В любом случае, эта встреча была запоминающейся!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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