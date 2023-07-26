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Рыбак из США заметил редкого розового дельфина

Рыбак из США заметил редкого розового дельфина

Автор:
26 июля 2023 21:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   дельфин   дельфины   животные   морские обитатели   океан   редкие животные   редкое   фото   
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Американский рыбак заметил у берегов штата Луизиана редкого розового дельфина. По его словам, он рыбачил в этих водах больше 20-ти лет, и ни разу не видел ничего подобного. Необычный дельфин заинтересовал миллионы пользователей сети, и облетел заголовки. Такой милашка!

Американский рыбак по имени Турман Густин рыбачит у берегов штата Луизиана уже больше 20-ти лет. За это время он не встречал ничего необычного — до недавней рыбалки. Бороздя просторы океана, мужчина внезапно заметил в воде странное существо. Это был дельфин розового окраса — редчайшее создание!


"Пока мы ехали в лодке, я заметил в воде существо, которое сразу посчитал необычным. Я остановил лодку, и оказалось, что рядом с нами розовый дельфин. Сразу заснял его на видео," - рассказал мужчина.

Дельфин, возможно, заинтересовался лодкой и решил "поздороваться" с рыбаком, а может, просто проплывал мимо. В любом случае, зрелище уникальное и прекрасное. Дельфины такого оттенка крайне редки — с середины 20-го века их видели в океане всего около 20-ти раз. Дельфин, которого увидел рыбак, может принадлежать виду речных амазонских дельфинов, обитающих в пресных водах Южной Америки. Однако, морские эксперты считают, что эти дельфины, скорее всего — афалины с альбинизмом.

По другой версии, этот дельфин может быть знаменитым Пинки — это розовый дельфин, которого увидели в южной Луизиане ещё в 2007 году. У него даже появился собственный аккаунт в соцсетях, собравший 21 тысячу подписчиков, и местные жители постоянно пытались выследить это чудесное создание. Некоторые утверждают, что дельфин, которого увидел рыбак, может быть и детёнышем Пинки. В любом случае, эта встреча была запоминающейся!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   США   дельфин   дельфины   животные   морские обитатели   океан   редкие животные   редкое   фото   
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3  комментария
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9k
RIZ deadening 2 часа назад
С начала там наркотики разрешают , а потом появляются розовые дельфины, синие скунсы и желтые морские котики !!!
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399
Гугенот 2 минуты назад
Когда тема с Барби зашла слишком далеко... Теперь и Барби-Делфин.
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36k
russger 52 минуты назад
Да у них там каждый второй "розовый дельфин" ))
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