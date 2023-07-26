Рыбак из США заметил редкого розового дельфина

По другой версии, этот дельфин может быть знаменитым Пинки — это розовый дельфин, которого увидели в южной Луизиане ещё в 2007 году. У него даже появился собственный аккаунт в соцсетях, собравший 21 тысячу подписчиков, и местные жители постоянно пытались выследить это чудесное создание. Некоторые утверждают, что дельфин, которого увидел рыбак, может быть и детёнышем Пинки. В любом случае, эта встреча была запоминающейся!