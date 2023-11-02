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Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили

Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили

Автор:
02 ноября 2023 13:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   картинки   мем   нелепые цитаты   смешные картинки   философия   цитаты великих людей   
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В интернете люди любят писать разные цитаты, чтобы показаться умнее. Авторы паблика Вконтакте

пошли дальше: они начали делать юмористические варианты философских размышлений разных знаменитостей. Они бы на это могли воскликнуть только: "Да не говорил я такого!". Кстати, у авторов есть бот, который сгенерирует картинку с цитатой под запрос. Свои варианты можете скидывать в комментарии!

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Метки: Прикол   картинки   мем   нелепые цитаты   смешные картинки   философия   цитаты великих людей   
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13  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
х...ня какая-то.
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3k
Χάρων 22 минуты назад
Откуда этот сборник тупости?
А, КУКУрузина.....
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16k
Элитный тигр 23 минуты назад
Это что за бред? Кукурузина кукухой совсем плоха стала???
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6k
AlexAndEr 43 минуты назад
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294
ДедМаздай 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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294
ДедМаздай Час назад
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1k
alex Час назад
а где Морихей Уэсиба и Фаина Раневская? вот они главные в мемах
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5k
Maldini 2 часа назад
Без цитат Стейтема подборка неполная!
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6k
sumrаknn 2 часа назад
А что за высер про Сталина? То, на сколько Сталин поднял благосостояние народа, внесено во все учебники истории и экономики. Такого рывка благосостояния мировая история не знала за все прошедшее время, да и в будущем не особо предвидится. Ничего даже , не только близко , но далеко похожего нет. А, не давал ворам обогатится? Это имел в виду?
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16k
Patmaz 2 часа назад
Лопата
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14k
gavrosh 2 часа назад
Шляпа.
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Спелая кукурузинка

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