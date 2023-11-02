Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили

1801
17
В интернете люди любят писать разные цитаты, чтобы показаться умнее. Авторы паблика Вконтакте
пошли дальше: они начали делать юмористические варианты философских размышлений разных знаменитостей. Они бы на это могли воскликнуть только: "Да не говорил я такого!". Кстати, у авторов есть бот, который сгенерирует картинку с цитатой под запрос. Свои варианты можете скидывать в комментарии!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 любопытных кадров, которые вызывают непреодолимое желание улыбнуться
- Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас
- Причудливые и абсурдные картинки, претендующие на звание "Мем года"
- Как бы наши предки объясняли современные слова
- Парень, сфотографировавшийся в костюме в болоте, повторил свой снимок
Новости партнёров
реклама
А, КУКУрузина.....