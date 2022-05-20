15 любопытных кадров, которые вызывают непреодолимое желание улыбнуться

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Неоднозначные и позитивные картинки, которые собирают пользователи сайта Reddit, явно претендуют на звание "Мем месяца".
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Источник:
АНТИФИШКИ
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