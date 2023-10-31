Не только «славянское фэнтези» разносторонней женщины

К юбилею Марии Семёновой
Российская писатель и литературный переводчик Мария Васильевна Семёнова родилась 1 ноября 1958 года в Ленинграде, в семье учёных. В детстве Маша была малоподвижным ребёнком и различным играм предпочитала чтение, а ещё до того момента, когда научилась писать, в голове у неё рождались различные удивительные истории, нашедшие выход после обретения ёю этого навыка.
А примерно в 8-м классе ей в руки ещё и попалась книга одного малоизвестного английского автора о норманнском завоевании 1066 года. Эмоциональное впечатление от прочитанного было столь сильным, что вылилось в серьёзный любительский интерес Марии к этнографии северных европейских народов и Древней Руси. Прочитав всё, что тогда можно было достать о викингах и славянах художественного, она стала искать научно-популярные, а потом и чисто научные книги. Это дало новый толчок литературному воображению Марии.
«Сочинительством я занималась сколько себя помню, но подобный род занятий в семье не считался серьёзным и не одобрялся. Поэтому писание грандиозных романов происходило большей частью тайком. К тому же и вдохновлялась я не тем, что было перед моими школьно-студенческими глазами, а всяким "давно и неправда"» (Мария Семёнова, «Автобиография», 2019).
Родители же хотели, чтобы дочь пошла по их стопам. И после окончания школы, в 1976 году Мария, решив «поддержать» отца — доктора технических наук, — поступила в ЛИАП — Ленинградский институт авиационного приборостроения, который окончила спустя 6 лет с дипломом инженера-электрика по специальности «ЭВМ». О выборе своём, кстати, она не жалеет и по сей день. Некоторое время Мария проработала в НИИ специалистом по компьютерам, параллельно публикуя научные статьи и продолжая работу над своими первыми романами.
В 1980 году Семёнова отнесла свою дебютную рукопись (известна сегодня, как «Хромой кузнец») в издательство «Детская литература». Приняли Марию настороженно, но папку взяли, и, к её глубокому изумлению, эта историческая повесть там понравилась. И, несмотря на то, что книга тогда так и не была издана, автор её получила возможность посещать литературные занятия под руководством известного детского писателя Валерия Михайловича Воскобойникова.
Далее последовали несколько лет застоя, после чего в 1982 году её новая повесть «Два короля», была поставлена в план на печать литературного альманаха «Дружба-86». Однако в 1985 году повесть из плана вывели. Дело в том, что Семёнова первоначально назвала её «Что такое победа», упустив из виду, что в тот год отмечалось 40-летие Победы, и партийное руководство было крайне недовольно таким заголовком.
«Тогда у меня хватило глупости назвать её «Что такое победа» (поскольку 2 основных персонажа заняты выяснением, кто же из них кого победил), совершенно упустив из виду, что это был год 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Позже мне довелось заглянуть в официальную переписку: партийные инстанции велели немедленно выкинуть из альманаха повесть с таким «кощунственным» названием, а когда издательство попробовало заступиться — приказали вообще подобрать другой авторский состав. И я, ещё не войдя в литературу, уже стала в ней персоной нон грата. Что ж! Я в истерику не впадала — ведь перо с чернилами они у меня отобрать не могли...» (М. Семёнова, «Автобиография»).
Литература тех времен была проникнута духом соцреализма, и произведения Семёновой, по большому счёту, не находили признания среди критиков по причине оторванности от идеалов «светлого будущего». Типичные высказывания того времени: «оторванность от реальности, зачем писать о прошлом, если можно писать о будущем, несовременность и т.д.». В общем, такой подход привёл к тому, что прозе автора издаться тогда не пришлось, однако было напечатано несколько её стихотворений, к которым требования были всё же несколько иными.
Перелом в творческом признании Семёновой произошёл после прошедшего осенью 1986 года Совещания молодых литераторов Северо-Запада, на котором Марию поддержали писатели Радий Погодин и Валерий Воскобойников, высоко оценив её новую повесть «Ведун», после чего начинающего писателя заметили, и начали печатать в ленинградских детских журналах, а в 1989 году в «Детской литературе» вышла и 1-я её книга, о жизни молодого словенина Тверда в урманскиом плену — «Лебеди улетают», получившая премию «За лучшую детскую книгу года».
Спустя 3 года «Лениздат» выпустил 2-е произведение автора — «Пелко и волки» («Карельский воин Пелко попадает в плен вместе со своим боярином Вадимом. Тот погибает, и Пелко вынужден служить его убийце, вынашивая план мести»). В том же году Семёнова решила завершить свою 10-летнюю инженерную деятельность, и начала работать литературным переводчиком (под псевдонимом Галя Трубицына) в издательстве «Северо-Запад».
Не теряя времени, она показала новому руководству свои исторические романы, однако интереса они тогда так же не вызвали. Тем не менее, журнал «Уральский следопыт» решил опубликовать её приключенческие повести про викингов «Сольвейг и мы все» (1992) и «С викингами на Свальбард» (1993). Дело в том, что в тот период популярно было зарубежное фэнтези. Мария называла такие книги «макулатурой», но ради коммерческого интереса всё же переводила их.
«Литературные достоинства большинства этих книг можно описать словом «макулатура», но бум есть бум — как их раскупали! Дошло до того, что отечественные авторы, начавшие тогда выступать в жанре фэнтези, брали себе «зарубежные» псевдонимы, да и писали всё на тот же западный лад — о драконах, эльфах и гоблинах. Тут уже во мне возмутился этнограф: хотите фэнтези — будет вам фэнтези, но почему предпочтение отдаётся уже 10 раз съеденному «толкиновскому» бутерброду, а наш богатейший родной материал должен оставаться в загоне?!!» (М. Семёнова, «Автобиография»).
Результатом этого её возмущения стал роман о приключениях молодого воина, — последнего из веннского рода Серого Пса, — «Волкодав», выпущенный в 1995 году издательством «Азбука».
К созданию романа Семёнову подтолкнули ряд обстоятельств.
Во-первых, в ту пору через её руки проходило множество произведений западной фэнтези, многие из которых отличались нереалистичностью в части законов физики, исторических деталей и знания авторами материальной культуры. В отличие от таких писателей, Мария на личном опыте («тусовалась» одно время с реконструкторщиками) знала, сколько весит секира и какое усилие требуется для натяжения лука, равно как и то, что шлем на голове носится с мягким подшлемником, так что «дребезжать» при ударе он никак не может.
Во-вторых, она загорелась идеей создания фэнтези на местном материале. К тому времени существовал уже цикл Анджея Сапковского о Ведьмаке, в котором имелись отдельные элементы того, что в будущем станут называть «славянским фэнтези», но по-настоящему этот поджанр оформился именно в книгах Семёновой. Ей показалось раздражающим обилие существующих подражаний Дж. Р.Р. Толкину (подробнее — здесь: Полвека без Профессора (часть 1)) и захотелось предложить читателям нечто свежее и содержащее познавательный этнографический материал.
В-третьих, Марии показалось интересным написать «книгу наоборот» — «Волкодав» начинается там, где большинство книг жанра заканчиваются: герой победил главного врага, сжёг его замок и собирается умереть. Однако по дороге за ним увязались калека и девочка, в отношении которых у воина сформировались некие обязательства, так что, хочешь, не хочешь, приходится жить дальше.
«Мир был жесток к нему, и он платил миру той же монетой. Никому не верил и ничего не боялся. Он — человек, выжженный изнутри, последний воин из рода Серого Пса, воин по имени Волкодав. Он вернулся. И прошёл сквозь Врата иного мира, чтобы продолжить свой поединок со злом. Холодная сталь берегла его днём, собачья шерсть — ночью. Он был последним в роду, но, пока он был жив, Серые Псы не потеряли своё право на поединок…» (М. Семёнова, «Волкодав»).
Сцены рукопашного боя были прописаны правдоподобно и реалистично, так как сама Семёнова несколько лет серьёзно занималась айкидо, и понимала, о чём пишет. Для более точного освещения темы колдовства, она посещала ещё и школу экстрасенсов. А также много лет ходила под парусом по Балтике, поэтому в её произведениях часто встречаются битвы на кораблях. Отражено в книгах и ещё одно её увлечение — верховая езда.
«Мне всегда нравилась история, нравилось читать исторические произведения — чтобы там обязательно были приключения, исторический антураж и, желательно, чтобы всё хорошо кончалось. Вальтер Скотт, романы Фенимора Купера про индейцев… Вот Дюма никогда не нравился. В особенности «Три мушкетёра», от которых все кипятком писают. Д’Артаньян нанизывает на свою шпагу несчастных гвардейцев, как фрикадельки на вилку. Они — пешки в его подвигах, мишени в тире. А ведь у каждого из них — семья, дети, любовницы. Это тоже люди со своей жизнью, со своими заморочками, их же пачками кладут налево и направо. Я этого понять никогда не могла» (из интервью М. Семёновой).
Автор с уважением отнеслась и к воссозданию словесного полотна, наполненного старинными словами и выражениями, которые не стали препятствием для понимания сюжета, а помогли заинтересованному читателю соприкоснуться с настоящей сокровищницей живого русского языка.
Так история эта и завоевала сердца миллионов читателей и стала одной из лучших приключенческих книг в современной российской литературе.
Кстати, все стихотворные эпиграфы в стиле славянских баллад к главам романа написаны также самой Семёновой.
«Для живших тогда людей было, как говорится, медицинским фактом постоянное присутствие божеств. Но описать Перуна на колеснице, шарахающего молнией в дерево, у меня не хватало решимости. Думала-думала и решила создать такой квазиславянский, квазикельтский, квазигерманский мифологический мир, где всё это может запросто происходить. Так появился «Волкодав». Говорят, будто это закамуфлированная история древних славян. Нет, это мир сам по себе. Конечно, венны, там действующие, — это несколько приукрашенные и архаизированные славяне…» (из интервью М. Семёновой).
А на обложке 1-го варианта издания «Волкодава», без ведома, правда, автора, издательством была сделана надпись «русский Конан» — для привлечения читательской аудитории, которая уже была знакома с произведениями Роберта И. Говарда (подробнее — здесь: Короткая Говардовская Эра) о варваре из Киммерии, что, видимо, тоже сыграло свою роль.
И на этой волне были наконец-то напечатаны и другие труды Марии, много лет ждавшие своего часа: «Валькирия» (1995), «Лебединая дорога», «Два короля», «Викинги», «Поединок со Змеем» (все — 1996). В 1997 году к ним добавились «Волкодав: Право на поединок» и энциклопедия «Мы — славяне!», а в 1998 году — «Меч мёртвых» (в соавторстве с А. Константиновым (Бакониным)).
«Волкодав» же изначально задумывался как трилогия, но уже сейчас серия разрослась до 8 книг: собственно «Волкодав», «Волкодав. Право на поединок» (1996), «Волкодав. Сломанные крылья» (1996), «Волкодав. Истовик-камень» (2000), «Волкодав. Звёздный меч» (2003), «Волкодав. Знамение пути» (2003), «Волкодав. Самоцветные горы» (2003), «Волкодав. Мир по дороге» (2014).
Успех «Волкодава» имел для Семёновой интересные последствия: во-первых, всё ею написанное стали «автоматом» причислять к фэнтези, хотя из вышеперечисленного к этому жанру относятся лишь «Волкодав» и его продолжение, и — с большой натяжкой — «Поединок со Змеем», который был, скорее, художественным пересказом скандинавских и славянских мифов, остальное же — 100% исторические романы, а «Мы — славяне!» и вовсе научно-популярная книга.
Сама Мария определила жанр своих произведений как «Мечта... Мечта об идеале».
Например, героиня «Валькирии» — славянская девушка Зима Желановна, покинувшая дом ради любви и воинской жизни, и получившая за отвагу прозвище Валькирия. Как пояснила сама Семёнова, в данном случае её интересовало, что получится с девушкой, которая никак не вписывается в рамки, предлагаемые ей родовым строем, которая бесконечно комплексует и ощущает себя «белой вороной», но и переломить себя не может. Без всякого мифического подтекста.
Популярная же энциклопедия «Мы — славяне!» (впоследствии переиздавалась под названием «Быт и верования древних славян») создавалась параллельно с «Волкодавом», и, по словам автора, если бы не было 1-ой, то не появилась бы и 2-я. И сама Мария считает эту книгу главной в своём творчестве. В ней она проработала все доступные её отчёты учёных-археологов и этнографов о древних славянах и попыталась изложить добытую информацию нормальным человеческим языком.
Второе последствие вытекало из первого: если что-то издано в яркой обложке, да притом ещё и фэнтези — значит, низкопробная литература, и критики закрепили за Семёновой ярлык «бульварной писательницы».
Такое отношение побудило Марию поработать на современную тему. Так появились детективы о наёмном убийце — современном народном мстителе, идущем по следам неуловимого маньяка Людоеда: «Те же и Скунс-1,2» (в соавторстве с Е. Милковой и В. Воскобойниковым, 1997) и «Заказ» (в соавторстве с К. Кульчицким, 1999). Что, впрочем, ещё больше укрепило её репутацию бульварного автора.
Тогда же вышли и 2 произведения, в которых имя Семёновой было помещено издательством на обложку, хотя непосредственного участия в написании текста она не принимала, а являлась лишь автором идеи: «Преступление без срока давности» Ф. Разумовского (1998) и «Вкус крови» Е. Милковой (1999).
«Волкодав» же с самого момента своего выхода заполнил определённую нишу читательского интереса: по мотивам романа был снят фильм «Волкодав из рода Серых Псов». Прокат его начался 28 декабря 2006 года, а уже к 8 января 2007 года картина собрала в прокате по СНГ $17,1 млн. на 652-х копиях, став на тот момент одним из самых кассовых фильмов за всю историю российского проката. Затем по мотивам книг был создан и телесериал «Молодой Волкодав», а также создано несколько компьютерных игр.
Но автор осталась недовольна результатом, в интервью после премьеры, она заявила:
«Понимаете, фильм — это личное творческое произведение режиссёра Николая Лебедева. Там поменяй 3-4 имени, отчества и фамилии, и я бы в жизни не догадалась, что это по моей книге снимали. Я, честно говоря, не знаю, почему Николаю так понадобилось поступить. Книгу-то я писала, чтобы она как можно больше отличалась от этих усреднённых и инкубаторских сказочных боевичков, которые пекут на Западе. Там должна была мощно прослеживаться славянская тематика… В книге был показан менталитет эпохи. И почему-то ту книгу, которая в некоторой степени была написана как протест против этнического и познавательного безличия, понадобилось со всех сторон кастрировать».
Перу автора принадлежит также цикл «Кудеяр» (2001-11), написанный в соавторстве с Евгением Рубяжевым. Действие его происходит в основном в Санкт-Петербурге. Главный герой — подполковник Иван Скудин по прозвищу Кудеяр. В цикле несколько различных сюжетных линий, описывающих героев самых разных эпох и социальных слоёв, которые пересекаются в самом конце, где герои спасают мир.
Своеобразным развитием темы Волкодава стал цикл Семёновой «Братья» (2015-н.в.), события которого развиваются в «мире Волкодава», но гораздо раньше по времени, презентованный ёю в 2018 году на Московской международной книжной выставке-ярмарке:
«Прошло 7 лет после Беды — вселенской катастрофы, погрузившей мир в бесконечную зиму. От могущественной Империи, угодившей под удар кометы, уцелела только периферия и несколько независимых племён вдоль внешних границ. В одном из этих племён, в нищей лесной деревне, подрастает маленький царевич, чудом спасённый в момент Беды. Родительский сын становится его старшим братом, лучшим другом и защитником. Однако их разлучают трагические обстоятельства: родной сын насильно уведён из семьи. И маленький царевич решает посвятить свою жизнь поискам и возвращению пропавшего. Но не всё так просто! Уведённый добрый домашний паренек с наклонностями «наседки», попадает в своего рода школу, где умный и харизматичный учитель принимается лепить из него тайного воина и изощрённого убийцу».
Несмотря на то, что в «Братьях» тоже описываются драконы-симураны, Бог Грозы, Звёздный путь, — «никакая тень Волкодава над романом не витает, это совершенно самостоятельная история».
Ещё одно из продолжений — цикл «Бусый Волк» (2007-09), написанный Марией совместно с Дмитрием Тедеевым, вновь возвращает читателя в мир, где жил и совершал свои подвиги последний воин из рода Серого Пса. В этой серии продолжаются судьбы некоторых персонажей, намеченные, но недосказанные в романах о Волкодаве.
«...Каторжным Самоцветным горам предстояло ещё долго осквернять собой мир, когда небесные летуны, благородные виллы, спасли из рудничных отвалов новорожденного младенца. Найдёныша передали племени веннов, в род Белок, где он и вырос в любви и заботе, получив за цвет волос имя Бусый. Но наступает время взросления, и цепь странных событий заставляет подростка задуматься о своём родстве. Ко всему прочему, им начинают интересоваться могущественные и недобрые силы».
Существуют и ещё ряд произведений, действие которых также происходит в «мире Волкодава», но большинство из них написано другими авторами, и Семёнова к ним отношения не имеет.
Наиболее известен межавторский цикл «Волкодав и его мир» («Спутники Волкодава») (2000-01) авторов Андрея Мартьянова, Дарьи Иволгиной (Елена Хаецкая), Марины Кижиной, Алексея Семёнова и Павла Молитвина, включающий романы о Волкодаве, действие которых происходит в том же мире и с теми героями, сюжетные линии которых были лишь намечены автором саги.
Сама Мария Васильевна не очень любит, когда её называют основательницей жанра «славянского фэнтези» в русской литературе, и кивает на Юрия Никитина, который по этому поводу имеет своё мнение, отстаивая собственный приоритет.
Но по большому счёту — какая разница. В любом случае она — одна из. Стояла у истоков. При этом к вопросу о генеалогии русских сама Семёнова подходит без экзальтации, говорит, что увидев в какой-нибудь книжке рассуждения про «славяноариев», тут же её захлопывает.
«Россия ведь состоит не только из славян, правильно? Куда ни ткни — везде всевозможные национальные культуры. Даже если посмотреть на нашу Ленинградскую область, тут помимо потомков славян живут потомки энного количества финно-угорских народов — вепсы, вожане, ижора, корела и даже некоторое количество саамов. В том числе и в моём лице.
Я сделала анализ ДНК и к своему абсолютному изумлению узнала, что по ниточке, которая от матери тянет, я вообще саами. Ну что делать, пришлось прикасаться к национальной культуре, изучать предков, шить национальные костюмы и с большим удовольствием об этом рассказывать.
Так что, ребята, особенно если здесь сидит кто-то с литературными намерениями... Во-первых, бегом на генетический анализ, который вас может очень здорово удивить. А во-вторых, если вы в себе чувствуете отношение к каким-то национальным корням, ближним или дальним, то пора порождать фэнтези, основанное на культурах тех народов, потомках которых мы являемся.
Собственно русские-то и получились, когда все встретились: славяне, финно-угры и некоторое количество кочевников-тюрков. Типа берендеев. Я об этом говорю всюду, где только могу поднять свой голос... Жили-были финно-угры, а потом пришли русские? Да никто ни к кому не пришёл, там все попереженились, жили через избу.
Славян было попросту многократно больше, и они занимали доминирующее положение. А вся эта древняя меря, вся эта древняя голядь просто растворилась в русском море.
Что касается тех народов, с которыми славяне соприкоснулись позже (мордва и т.д.), то они влились в русский суперэтнос в качестве его составной части, если пользоваться терминологией Льва Гумилёва. Сохраняя при этом своё своеобразие и свой колорит. И это тоже совершенно нормально. Это только делает нас богаче и сильнее» (из выступления М. Семёновой на Книжном салоне в С-Петербурге, 21.05.2023).
А ещё в соавторстве с Екатериной Гуровой был издан исторический цикл «Аратта» (2017-23): «Мир 10 тыс. лет назад. Последние отступающие ледники, первые легендарные империи, мифические предки финнов и славян и чудом сохранившиеся реликты куда более древних эпох — всё это мир великой Аратты и окружающих её диких земель. 15-летний царевич Аюр отправляется на свою первую охоту, чтобы в единоборстве одолеть великого зверя. Его путь лежит в Ползучие горы, где всё ещё водятся мамонты и кровожадные саблезубцы. В желании испытать себя юноша и не представляет, как далеко ему придется зайти на этом пути. То, с чем ему предстоит столкнуться, куда хуже любого дикого зверя… Юная Кирья из лесного племени ингри, живущего на окраине обитаемого мира, случайно открывает в себе волшебный дар. Простая глиняная свистулька в её руках обретает необыкновенную, порой опасную силу. Как распорядиться этой силой, особенно когда в лесные земли вторгаются чужаки и привычный мир начинает рушиться у неё на глазах?..»
А в 2007 году был издан сборник «Родная душа: Рассказы о собаках», в который вошли рассказы известных кинологов, а также несколько новелл Марии Васильевны под общим названием «Непокобелимый Чейз». Один из главных героев — Чейз, любимая собака писателя, помесь ротвейлера и мастино.
Кроме уже перечисленных, у Марии Васильевны имеется и множество других увлечений: она собирает своими руками русские печи, любит готовить и дрессирует крупные породы собак.
Помимо большого влияния на современную российскую литературу, произведения Семёновой оказали влияние и на современную российскую музыку. Так, по мотивам её повести «Две грозы» рок-группой Виконт была написана песня, вышедшая на их мини-альбоме «На подступах к небу» (2009). Мотивы «Волкодава» легли и в основу одноименной песни фолк-рок-группы Мельница (альбом «Дикие травы», 2009). А по мотивам книги «Валькирия (Тот, кого я всегда жду)» Марина «Mistra» Забродина (bezumnaya greta) написала песню «Тот, кого я всегда жду» (2010). Кроме того стихи из эпиграфов книг Семёновой положил на музыку Александр «Ал» Коперник (ех-Каин Л.).
По словам самой писательницы, её личная жизнь не блещет событиями и представляет собой одно сплошное «не» — не замужем, детей нет, да и стремления к любовным отношениям тоже нет. Семёнова не увлекается социальными сетями и не выкладывает фото в Интернет: страницы в сети ведут её поклонники.
Сегодня Мария Семёнова проживает в деревне в Ленобласти, продолжает писать в жанре реалистической и исторической прозы. Пишет также стихи и иногда берётся за переводы с английского.
Она член Союза писателей России, лауреат многочисленных литературных премий, один из ярких авторов исторических, приключенческих и детективных романов в современной литературе.
Награды и премии:
1996 — «Беляевская премия» — старейшая отечественная фантастическая мемориальная премия, названная в честь А. Беляева, первого профессионального писателя-фантаста в Советском Союзе. Идея возникла в 1984 г., когда СП СССР отмечал 100-летие А. Беляева, но вручена была впервые в 1990 г. секцией фантастической и научно-художественной литературы Ленинградской организации СП СССР. В 1997 г., вследствие самоликвидации Беляевского фонда, в её деятельности наступил 4-летний перерыв. В 2002 году вновь созданный Оргкомитет пересмотрел статус и отказался от присуждения премий только за фантастику, поскольку различных наград в этой области существовало достаточно, тогда как произведения научно-популярной, научно-художественной (или, шире, просветительской) литературы лишь изредка отмечают в составе многожанровых литературных премий. С 2014 по 2018 гг. вручалась на Беляевском фестивале, проводимом в г. Пушкин. На соискание может быть выдвинуто произведение любого автора, живущего в РФ или за её пределами, если оно написано, издано или опубликовано на русском. Правом выдвигать соискателей обладают авторы-лауреаты прошлых лет, писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности, издательства, редколлегии, СМИ, книготорговые организации. Категория: «Фантастическая книга» — «Волкодав» (1995);
2005 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий «За вклад в фантастику», учреждённая в 1981 г. журналом «УС» совместно с Советом по приключенческой и научно-фантастической литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предыдущих 2-х лет. Вручается ежегодно с 1981 г. на фестивале «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить 1 раз в жизни. На фестивале также вручаются: с 1987 г. — «Приз им. И. Ефремова» («За популяризацию фантастики»), с 1997 г. — «Приз им. В. Бугрова» («За вклад в фантастиковедение»), с 2002 г. — «Орден рыцарей фантастики им. И. Халымбаджи» («За заслуги перед фэндомом»);
2007 — «Итоги года» от журнала «Мир Фантастики» — вручается ежегодно редакцией и авторским коллективом за книги, фильмы и игры, обозревавшиеся на страницах журнала (любому упомянутому фантастическому продукту, которому была посвящена рецензия). Категория: «Лучшее отечественное фэнтези» — «Там, где лес не растёт» (2007);
2008 — Премия «РосКон»а — одной из крупнейших российских конференций, проводимой ежегодно с 2000 г. в Подмосковье. «РосКон» — место встречи издателей, писателей, журналистов, литагентов, критиков, переводчиков, художников, работающих в жанре фантастики из РФ и зарубежных стран. На конференции демократическим путем (без номинационных списков, голосование в 2 тура) вручаются основные премии «РосКон» в 3-х номинациях: «Роман», «Повесть, рассказ», «Фантастиковедение». Победителям в номинациях вручаются призы: «Золотой РосКон» за 1-ое, «Серебряный РосКон» за 2-ое и «Бронзовый РосКон» за 3-е место. Кроме того, на конференции проходит вручение литературных премий за достижения в области фантастики: «Большой РосКон» (за многолетний вклад в отечественную фантастику), «Алиса» (за лучшую книгу для детей и юношества), «Фантаст года» (с 2003 г., за наибольший коммерческий успех), «Час Быка» (с 2010 г., за «самое социально ориентированное произведение»), «Интернет-Роскон» (с 2010 г., за лучший ресурс интернета по фантастике) — Приз «Фантаст года»;
2012 — «За верность Слову и Отечеству» («Золотой Дельвиг») — премия имени 1-го редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига (основавшего вместе с А.С. Пушкиным в 1829 г. издание), больше известна как «Золотой Дельвиг», учреждена «ЛГ» в 2004 году. До 2012 г. носила название «Премии «Литературной газеты» им. А. Дельвига». Осенью 2012 г. была переформатирована в общенациональную премию «Золотой Дельвиг». Согласно положению о премии, лауреатами могут стать авторы произведений на русском или литературных переводов на русский произведений, написанных на языках народов России (в последнем случае премия делится поровну между автором произведения и автором перевода). Особенностью премии является приверженность тезису, что «в большом и истинном русском писателе литературный талант должен сочетаться с любовью к родной стране и к родному слову». Это выражено в девизе премии: «За верность Слову и Отечеству». — За историко-героический цикл о Волкодаве (книга «Там, где лес не растёт») и за исследование и творческое обогащение славянской мифологии.
Библиография:
Циклы произведений:
«Волкодав»: «Волкодав» (1995), «Волкодав. Право на поединок» (1996), «Волкодав-II. Сломанные крылья» (1996), «Волкодав. Истовик-камень» (2000), «Волкодав. Звёздный меч» (2003), «Волкодав. Знамение пути» (2003), «Волкодав. Самоцветные горы» (2003), «Волкодав. Мир по дороге» (2014).
Волкодав и его мир: «Братья»: «Тайный воин» (2015), «Царский витязь» (2018), «Братья-3» (не окончено);
«Бусый волк» (соавтор Дмитрий Тедеев): «Бусый Волк» («Бусый Волк. Кузница ветров») (2007), «Там, где лес не растёт» (2007), «Бусый волк. Берестяная книга» (2009);
«Кудеяр» (соавтор Евгений Рубяжев): «Кудеяр. Аленький цветочек» (2001), «Кудеяр. Вавилонская башня» (2006) + «Рукописи не горят» (2007), «Ошибка «2012» (2007), «Игра нипочём» (2008), «Джокер» (2009), «Новая игра» (2010), «Мизер вчёрную» (2011).
«Непокобелимый Чейз»: «Кто о чём...» (2007), «Старики» (2007), «Внуки» (2007).
«Аратта» (соавтор А. Гурова): «Великая Охота» (2017), «Затмение» (2018), «Змеиное Солнце» (2019), «Песнь оборотня» (2020), «Зимняя жертва» (2021), «Чёрные крылья» (2022), «Золотые корабли» (2023).
«Наследники Виглафа-Ворона»: «Лебединая дорога» (1996, написано в 1984), «С викингами на Свальбард» (1993).
Отдельные романы: «Тот, кого я всегда жду» («Валькирия») (1995), «Оборотень» (под именем Фридрих Незнанский, 1996), «Те же и Скунс» (с Е. Перехвальской и В. Воскобойниковым, 1997), «Меч мёртвых» («Знак Сокола) (с А. Константиновым, 1998), «Заказ» (с К. Кульчицким, 1999), «Те же и Скунс-2» (с В. Воскобойниковым и Е. Рубяжевым, 1999), «Джокер» (с Е. Рубяжевым, 2009), «Новая игра» (с Е. Рубяжевым, 2010), «Уйти вместе с ветром» (с Е. Мурашовой, 2011), «Парадокс Ферми» (2012, с Е. Рубяжевым), «Царский витязь» (2018).
Повести: «Ведун» (1987), «Лебеди улетают» («Урманские гости») (1989), «Орлиная круча» (1989), «Хромой кузнец» (1989), «Пелко и волки» (1992), «Сольвейг и мы все» (1992), «Девять миров» (1996), «Поединок со Змеем» (1996), «Рукописи не горят» (с Е. Рубяжевым, 2007).
Рассказы: «Уставший в Пути» (1987), «Два короля» (1989), «Две грозы» (1996), «Сказка про печку» (с Е. Мурашовой, 2008), «Хозяин Акбара» (2008), «Зелёный луч» (с В. Семёновым, 2013), «Жар-птица» (с А. Гуровой, 2021), «Пауки в подземелье» (с А. Гуровой, 2023).
Поэзия: «Кижи» (1981), «Ледовитое море» (1981), «Меч в городе Пскове» (1981), «Одинокая птица над полем кружит...» (2006), «В низкое небо смотрят глазницы…» (2008), «Весёлый колдун тебе ворожил…» (2008), «Все мы, братишка, кто поздно, кто рано…» (2008), «Где ты, Мать?..» (2008), «Где-то у вас соловьи посходили с ума…» (2008), «Горькие зелья себе проливая на платье…» (2008), «Грошовая ссора нам пылью летит в глаза…» (2008), «Гудящее море с ветрами боролось…» (2008), «Дома, братцы, у Небес…» (2008), «Если б мы никогда не смотрели на небо…» (2008), «Если жизнь покатилась к дурной полосе…» (2008), «Ещё я жду тебя, мой синеглазый…» (2008), «Железный старый пёс, могучая дворняга…» (2008), «Жила-поживала когда-то большая семья…» (2008), «За друга — постою!» (2008), «Зачем кому-то в битвах погибать?..» (2008), «Идём в поводу мимолётных желаний…» (2008), «Из-за пазухи вынув щенка-сироту» (2008), «Иногда происходят-таки чудеса…» (2008), «Когда во Вселенной царило утро…» (2008), «Когда восстанет род на род…» (2008), «Когда я умру, я не сгину, как искра во тьме…» (2008), «Кто кого воевал — отошло, погрузилось во тьму…» (2008), «Ложная надежда — это плохо!..» (2008), «Меч звался Гнев…» (2008), «Мой прадед был из тех, кто не сберёг свободы…» (2008), «Мы своих хороним близких…» (2008), «На могилах стихают столетий шаги…» (2008), «Наши судьбы текут, как ручьи…» (2008), «Не всему ещё жизнь научила…» (2008), «Не строй у дороги себе избы…» (2008), «О чём вы нам, вещие струны, споёте?» (2008), «Оборотень, оборотень, серая шёрстка!» (2008), «Песня смерти» (2008), «Покуда живёшь, поневоле в бессмертие веришь…» (2008), «Расскажу я вам повесть минувших времён…» (2008), «Рассуждали поэты о чести…Читали стихи…» (2008), «С младенческого крика…» (2008), «Священный завет» (2008), «Ты был когда-то забиякой…» (2008), «Ты — всё за книгой, в чистом и высоком…» (2008), «Я когда-нибудь стану героем, как ты…» (2008), «Я — меч» (2008), «Вот уже и солнце повернуло на лето...» (2010), «Когда в розетки воткнутые вилки...» (2010), «Не мои ладони обогрели твой лоб...» (2010), «Хранимые в насиженном тепле...» (2010), «Баллада о сером Валенке» (2019), «О ерунде» (2019), «Ярмарка» (2019).
Статьи: «Уважаемый читатель!» (предисловие к сборнику П. Молитвина «Спутники Волкодава», 1996), «Уважаемый читатель!» (предисловие к книге «Путь Эвриха», 2007), «От составителя» (к антологии «Полжизни за коня», 2010), «4 настольные книги для авторов славянского фэнтези» (сетевая публикация, 2017), «Алан Кубатиев и его проза» (2022).
Очерки: «Я расскажу тебе о викингах» (при финансовой поддержке ЦЕУ — Центрально-Европейского университета/Central European University (грант №576/91), 1998).
Источник:
Источник:
Источник:
Источники:
https://azbooka.ru/author/semyenova-m-am1k
https://dzen.ru/a/YX3Y5-r2RlSQy_SU
https://dzen.ru/a/ZGskD_VVjyAHtBGn
https://24smi.org/celebrity/35467-mariia-semenova.html
https://pskovlib.ru/novosti/8702-mechta-i-real-nost-marii-semjonovoj
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"Мы- Славяне" - ОК.
"Викинги" (все циклы и примыкающие) - ОК.
"Кудеяр" - шлак из шлаков.
"Скунс" - жалкий шлак.
Списалась писательница.
P.S.: Вбоквелы (от других авторов) к "Волкодав"у - лютейший шлак.
скачаю несколько на пробу, будем почитать.