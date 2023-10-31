Не только «славянское фэнтези» разносторонней женщины

Награды и премии:

1996 — «Беляевская премия» — старейшая отечественная фантастическая мемориальная премия, названная в честь А. Беляева, первого профессионального писателя-фантаста в Советском Союзе. Идея возникла в 1984 г., когда СП СССР отмечал 100-летие А. Беляева, но вручена была впервые в 1990 г. секцией фантастической и научно-художественной литературы Ленинградской организации СП СССР. В 1997 г., вследствие самоликвидации Беляевского фонда, в её деятельности наступил 4-летний перерыв. В 2002 году вновь созданный Оргкомитет пересмотрел статус и отказался от присуждения премий только за фантастику, поскольку различных наград в этой области существовало достаточно, тогда как произведения научно-популярной, научно-художественной (или, шире, просветительской) литературы лишь изредка отмечают в составе многожанровых литературных премий. С 2014 по 2018 гг. вручалась на Беляевском фестивале, проводимом в г. Пушкин. На соискание может быть выдвинуто произведение любого автора, живущего в РФ или за её пределами, если оно написано, издано или опубликовано на русском. Правом выдвигать соискателей обладают авторы-лауреаты прошлых лет, писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности, издательства, редколлегии, СМИ, книготорговые организации. Категория: «Фантастическая книга» — «Волкодав» (1995);

2005 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий «За вклад в фантастику», учреждённая в 1981 г. журналом «УС» совместно с Советом по приключенческой и научно-фантастической литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предыдущих 2-х лет. Вручается ежегодно с 1981 г. на фестивале «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить 1 раз в жизни. На фестивале также вручаются: с 1987 г. — «Приз им. И. Ефремова» («За популяризацию фантастики»), с 1997 г. — «Приз им. В. Бугрова» («За вклад в фантастиковедение»), с 2002 г. — «Орден рыцарей фантастики им. И. Халымбаджи» («За заслуги перед фэндомом»);

2007 — «Итоги года» от журнала «Мир Фантастики» — вручается ежегодно редакцией и авторским коллективом за книги, фильмы и игры, обозревавшиеся на страницах журнала (любому упомянутому фантастическому продукту, которому была посвящена рецензия). Категория: «Лучшее отечественное фэнтези» — «Там, где лес не растёт» (2007);

2008 — Премия «РосКон»а — одной из крупнейших российских конференций, проводимой ежегодно с 2000 г. в Подмосковье. «РосКон» — место встречи издателей, писателей, журналистов, литагентов, критиков, переводчиков, художников, работающих в жанре фантастики из РФ и зарубежных стран. На конференции демократическим путем (без номинационных списков, голосование в 2 тура) вручаются основные премии «РосКон» в 3-х номинациях: «Роман», «Повесть, рассказ», «Фантастиковедение». Победителям в номинациях вручаются призы: «Золотой РосКон» за 1-ое, «Серебряный РосКон» за 2-ое и «Бронзовый РосКон» за 3-е место. Кроме того, на конференции проходит вручение литературных премий за достижения в области фантастики: «Большой РосКон» (за многолетний вклад в отечественную фантастику), «Алиса» (за лучшую книгу для детей и юношества), «Фантаст года» (с 2003 г., за наибольший коммерческий успех), «Час Быка» (с 2010 г., за «самое социально ориентированное произведение»), «Интернет-Роскон» (с 2010 г., за лучший ресурс интернета по фантастике) — Приз «Фантаст года»;

2012 — «За верность Слову и Отечеству» («Золотой Дельвиг») — премия имени 1-го редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига (основавшего вместе с А.С. Пушкиным в 1829 г. издание), больше известна как «Золотой Дельвиг», учреждена «ЛГ» в 2004 году. До 2012 г. носила название «Премии «Литературной газеты» им. А. Дельвига». Осенью 2012 г. была переформатирована в общенациональную премию «Золотой Дельвиг». Согласно положению о премии, лауреатами могут стать авторы произведений на русском или литературных переводов на русский произведений, написанных на языках народов России (в последнем случае премия делится поровну между автором произведения и автором перевода). Особенностью премии является приверженность тезису, что «в большом и истинном русском писателе литературный талант должен сочетаться с любовью к родной стране и к родному слову». Это выражено в девизе премии: «За верность Слову и Отечеству». — За историко-героический цикл о Волкодаве (книга «Там, где лес не растёт») и за исследование и творческое обогащение славянской мифологии.