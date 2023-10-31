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Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве

Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве

Автор:
31 октября 2023 15:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   Юмор   детские шалости   истории   истории из детства   прикольно   
2050
16

В детстве мы часто делаем супер нелогичные вещи. Кто-то носил протухшую еду в рюкзаке, другие воровали деньги у родителей. Пользователи вспоминают о своих историях, которые могли случиться с каждым из нас.

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А что в детстве вытворяли вы?

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   детские шалости   истории   истории из детства   прикольно   
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7  комментариев
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10k
МихА Час назад
Помню остался дома один, предки попросили через какое то время выключить кастрюлю с бульоном на плите. Было лето окна открыты, нашел спички, зажег 1-2-5 потушил, прикольно. Пришла гениальная идея в голову, горящую спичку выкинуть в окно сквозь москитную сетку через дырочку, сетка загорелась пламя поползло наверх, я обосрался. Благо в это время пришла бабушка меня проверить, а я окно тушу чашкой. Она быстро всё залила и мне влупила подзатыльник.
И таких случаев дичи было миллион.

Еще один...
Бате на Новый год подарили норковую шапку ушанку, тогда модно было и стоила она нормальных денег. На новогодних праздниках пошли в гости, батя в новой шапке, важный как ФЕРЗЬ. Предки с друзьями сели бухать а меня с другими детями закрыли в детской, играйте типа. И тут же в детской положили эту шапку на стол рядом с ножницами. Ну и я почувствовав себя крутым барбершопером обкарнал её почти под ноль. Собрались домой, батя заходит за шапкой, берёт её и говорит: это что за жопа дикобраза? Дома тоже потом влетело.
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17k
banzai7 Полчаса назад
А я всё детство и отрочество занимался взрывными работами. Магний, селитра, ракеты на целлулоиде. Однажды сделал ракетоплан. Крылья и хвостовое из ватмана, корпус тонкая рейка. А снизу ракета из многослойной фольги. И магниевая стружка с марганцовкой в носовой части. Соорудил подиум (доску) на балконе и направил горизонтально. Заплатил. Эта сволочь сорвалась и по большой дуге вернулась на соседский балкон этажом ниже. Но не взорвалась, а загорелась. Я испугался, что будет пожар, но молча смотался из дома. Слава Богу, последствий для меня не было.
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5k
Йож 36 минут назад
Даааа. Какую дичь только в детстве все мы не творили, аж стыдно вспоминать...
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76k
Viktor Час назад
Лет в 10-12 соорудил бомбочку из алюминиевых опилок и марганцовки (пацаны рассказали) и умудрился поджечь её дома, когда никого не было, на столе в тарелке! Горела красиво, классно - тарелка от температуры лопнула, прожёг и клеёнку, и скатерть, и в столе образовался чёрный след. По приходу родителей, сдался сам. Хорошие были. Особо не ругали, сказали - больше так не делай, больше не делал (дома).
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Комментарий к фото
Ужас, и смех и грех!
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