Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве

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В детстве мы часто делаем супер нелогичные вещи. Кто-то носил протухшую еду в рюкзаке, другие воровали деньги у родителей. Пользователи вспоминают о своих историях, которые могли случиться с каждым из нас.
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А что в детстве вытворяли вы?
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И таких случаев дичи было миллион.
Еще один...
Бате на Новый год подарили норковую шапку ушанку, тогда модно было и стоила она нормальных денег. На новогодних праздниках пошли в гости, батя в новой шапке, важный как ФЕРЗЬ. Предки с друзьями сели бухать а меня с другими детями закрыли в детской, играйте типа. И тут же в детской положили эту шапку на стол рядом с ножницами. Ну и я почувствовав себя крутым барбершопером обкарнал её почти под ноль. Собрались домой, батя заходит за шапкой, берёт её и говорит: это что за жопа дикобраза? Дома тоже потом влетело.
под ванной стояла майонезная банка с пудрой
насыпал пудры и марганцовки на крышку газовой конфорки в кухне - поджег = пшшш ..
так несколько раз
показалось - маловато будет
прям в ванне, на стиральной машинке, всыпал пол пузырька марганцовки в банку с пудрой, поджег = столб искр до потолка .. перегорела веревка, полотенце упало на горящую банку и загорелось ..
самообладания не потерял,
обошел пламя, открыл душ и стал заливать .. к искрам, дыму и пламени добавился пар ..
собрал огарки банки в сгоревшее полотенце и выкинул в форточку на кухне, следом высыпал остатки марганцовки ..
.. окно кухни выходило к дверям подъезда ..
красное пятно на снегу, полная квартира дыма,
лицо отца, его любимое прожженное полотенце .. (прогоревшая крышка стиралки)
не били, не ругали, но я понял = был не прав .. с огнем познакомился ..
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у отца было много радиодеталей .. рядом со столом где я делал уроки была розетка .. началось мое знакомство с электричеством ...........
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летом, в деревне, в вещах покойного деда нашлась банка бездымного пороха "сокол", спичечный коробок капсюлей, два десятка ружейных гильз ..
Ну а сушить её хватило ума в духовке на кухне) Через некоторое время случилось то что и должно было.
Удалось потом отмыть далеко не всё. Мать так и поняла нахера мы это делали....