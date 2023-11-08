Ситуации, которые могли произойти только с участием охранников

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Охрана есть везде: в офисах, магазинах и даже у дома. Герои нашей подборки могут рассказать парочку нелепых историй, которые случились с ними, и в главной роли там - охрана.
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