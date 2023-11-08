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Ситуации, которые могли произойти только с участием охранников

Ситуации, которые могли произойти только с участием охранников

Автор:
08 ноября 2023 16:42
Сообщество : Истории
Метки: Охранники   Прикол   жиза   истории   охрана   охрана орет   
2040
14

Охрана есть везде: в офисах, магазинах и даже у дома. Герои нашей подборки могут рассказать парочку нелепых историй, которые случились с ними, и в главной роли там - охрана.

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Метки: Охранники   Прикол   жиза   истории   охрана   охрана орет   
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4  комментария
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57k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну надо полицию вызывать в таких случаях самой
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Комментарий к фото
Я не против гомосексуализма (зачастую это не выбор гомосексулалистов/ок), но я резко против открытого проявления гомосексуальных наклонностей вне квартиры и вне предназначенных для этого местах (гей клубов и тематических групп в инете).
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