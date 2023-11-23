Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста

Почти все душевые для неё маленькие, а сил у неё больше, чем у среднестатистических мужчин, поэтому она и диван сама может передвинуть. В детстве Мари дразнили из-за роста и силы, не только дети, но и учителя-мужчины. Ей было тяжело, ведь большую часть жизни от неё просто "шарахались" и обзывали. Но девушка решила не отчаиваться, а полюбила себя и свой рост.