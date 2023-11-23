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Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста

Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста

Автор:
23 ноября 2023 17:03
Сообщество : Истории
Метки: блогер   девушка высокая   истории   мари темара   прикольно   рост девушки   
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Сегодня мы расскажем, как живётся очень высокой девушке Мари Темара. Её рост - 189 см. Она стала популярна в соцсетях, когда начала делиться смешными ситуациями, с которыми сталкивается каждый день.

По фото в соцсетях сложно понять, что Мари - высокая: просто красотка в купальнике. Но на самом деле она самая маленькая в своей семье.

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Почти все душевые для неё маленькие, а сил у неё больше, чем у среднестатистических мужчин, поэтому она и диван сама может передвинуть. В детстве Мари дразнили из-за роста и силы, не только дети, но и учителя-мужчины. Ей было тяжело, ведь большую часть жизни от неё просто "шарахались" и обзывали. Но девушка решила не отчаиваться, а полюбила себя и свой рост.

Теперь она с улыбкой снимает забавные ролики и показывает трудности, с которыми сталкивается каждый день. Одна из основных - это поиск парня. Ей сложно найти мужчину, который был бы выше неё, а парни часто врут в приложениях для знакомств о своём росте.

Мари верит, что однажды она всё-таки встретит своего мужчина. Девушка продолжает ходить на свидания - и они тоже становятся сюжетами для новых смешных историй

А вам важно, чтобы девушка была ниже или выше вас ростом?

Источник:

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Метки: блогер   девушка высокая   истории   мари темара   прикольно   рост девушки   
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14  комментариев
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33k
Teodor Полчаса назад
Ой, да ладно, 189 - не так это и много, нашли, понимаешь, кобылицу, тем более, что выглядит очень гармонично... Может в её местности все мужики - коротышки и найти хотя бы 190 сантиметрового - проблема? Так она, вроде, не в Японии живет...
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27
Richard Минуту назад
эх, вдуть бы ей... утром рано-рано или вечером поздно-поздно, но далеко живёт.
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2k
Pinhead 11 минут назад
Да ладно. Леди Димитреску 2.90 рост ( это и праву высоко )
И нашла, не одного. Правда вампир, но и эта не божий одуванчик

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16k
куджо 16 минут назад
Я 187 куда где конда?
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36k
АнтонПолднев 19 минут назад
Сбор лайков с широкой общественности. Более ничего.
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2k
Rom 19 минут назад
Хорошая жопка. И вообще, 189, это и не много. Парней полно высоких. Придумала тоже тут.... Ну если в душе на стуле стоять, и парня на колени перед собой для фото ставить, то да.....
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7k
Mixalych Полчаса назад
189см - высокая и из-за этого куча проблем? Скорее всего эта куча у нее в голове. В быту все кровати и диваны 2 метра в длину точно, потолки в ванных 2,6м. И зачем ей парень выше ее? 185 см - рост чуть выше среднего, а таких парней миллионы. Не надо заморачиваться.
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41k
Сергей Полчаса назад
И это всё моё!
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3k
WELL Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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29
Knives22 Полчаса назад
Ниже метр девяносто, а выкрутасов как у десятиметровой.
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85k
Доктор Джонс 36 минут назад
Девушка гренадёрского роста...
Это нормально!
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5k
Maldini 40 минут назад
Клёвая
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