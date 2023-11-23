Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста

Сегодня мы расскажем, как живётся очень высокой девушке Мари Темара. Её рост - 189 см. Она стала популярна в соцсетях, когда начала делиться смешными ситуациями, с которыми сталкивается каждый день.
По фото в соцсетях сложно понять, что Мари - высокая: просто красотка в купальнике. Но на самом деле она самая маленькая в своей семье.
Почти все душевые для неё маленькие, а сил у неё больше, чем у среднестатистических мужчин, поэтому она и диван сама может передвинуть. В детстве Мари дразнили из-за роста и силы, не только дети, но и учителя-мужчины. Ей было тяжело, ведь большую часть жизни от неё просто "шарахались" и обзывали. Но девушка решила не отчаиваться, а полюбила себя и свой рост.
Теперь она с улыбкой снимает забавные ролики и показывает трудности, с которыми сталкивается каждый день. Одна из основных - это поиск парня. Ей сложно найти мужчину, который был бы выше неё, а парни часто врут в приложениях для знакомств о своём росте.
Мари верит, что однажды она всё-таки встретит своего мужчина. Девушка продолжает ходить на свидания - и они тоже становятся сюжетами для новых смешных историй
А вам важно, чтобы девушка была ниже или выше вас ростом?
Источник:
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И нашла, не одного. Правда вампир, но и эта не божий одуванчик
Это нормально!