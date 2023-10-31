Госдума впервые лишит двух депутатов Госдумы полномочий из-за прогулов

Государственная дума сегодня впервые в своей истории за прогулы лишит мандатов сразу двух депутатов — Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова из "Справедливой России – За правду". Как пишут источники РИА Новости, чтобы лишить их депутатских портфелей, в комиссию по этике, обратились комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, а также комиссия по регламенту, членом которой является Власов.





С Белоусовым, к слову, всё понятно, непонятно только, почему в Госдуме только спустя год озаботились, что тот не исполняет депутатские обязанности. Чиновник сбежал из России в 2022 году и был объявлен в розыск. Белоусова суд приговорил к 10 годам колонии строго режима за взятку в 3,3 млрд рублей, оштрафовал на 500 млн рублей, лишил наград и обратил его имущество в пользу государства. Но на суд, где его должны были взять под стражу, он не явился, отправив вместо себя адвоката. А после оглашения приговора и вовсе исчез.