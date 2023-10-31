Госдума впервые лишит двух депутатов Госдумы полномочий из-за прогулов

Самое смешное, что один из депутатов уже больше года не исполняет обязанности, поскольку сбежал от приговора суда, который его приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Государственная дума сегодня впервые в своей истории за прогулы лишит мандатов сразу двух депутатов — Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова из "Справедливой России – За правду". Как пишут источники РИА Новости, чтобы лишить их депутатских портфелей, в комиссию по этике, обратились комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, а также комиссия по регламенту, членом которой является Власов.
С Белоусовым, к слову, всё понятно, непонятно только, почему в Госдуме только спустя год озаботились, что тот не исполняет депутатские обязанности. Чиновник сбежал из России в 2022 году и был объявлен в розыск. Белоусова суд приговорил к 10 годам колонии строго режима за взятку в 3,3 млрд рублей, оштрафовал на 500 млн рублей, лишил наград и обратил его имущество в пользу государства. Но на суд, где его должны были взять под стражу, он не явился, отправив вместо себя адвоката. А после оглашения приговора и вовсе исчез.
Что касается Василия Власова, то тут тоже всё происходит на грани скандала. Глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский сообщил, что депутат Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил 60% заседаний комиссии и за VIII созыв отсутствовал на заседаниях более 40 дней подряд.
Однако Власов заявил, что у него есть документы, подтверждающие то, что он участвовал в большинстве заседаний комиссии по регламенту, из-за прогулов которых его и хотят лишить мандатов. По словам депутата, из-за большой активности его пытается убрать из Госдумы нынешний лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Потому что активный, потому что Слуцкий решил меня убрать. Потому что ему активный не нужен депутат. Ему проще вот иметь двух, которые на больничном сидят, вообще не ходят, они будут фавориты. Их никто и обсуждать не будут.
В частности два коллеги отсутствуют больше 7 месяцев. И никого это не волнует, что они не работают, не встречаются с избирателями и так далее. А тот кто ходит, выступает, встречается с избирателями и поднимает серьезные темы – он оказался неугоден. Проще сидеть на больничном 7 месяцев. Я больничный за 7 лет в Госдуме один раз брал, когда был положительный тест на коронавирус", — заявил журналистам Власов.
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Власов добавил, что направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину по ситуации с посещениями пленарок его коллегами по фракции, которые отсутствуют 7 месяцев. Он заявил, что намерен добиваться справедливости, поскольку 80% заседаний комиссии по регламенту проходили онлайн, он в них участвовал и у него есть подтверждения.
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То есть доказано, что чувак сп*здил 3 лярда, есть приговор 10 лет строгоча, конфискация имущества, и при всем при этом он уже ГОД все еще является депутатом и ожидаемым на заседаниях????? КАК такое может быть?* У нас что, нет статьи, автоматически отбирающей статус (мандат) при получении срока по тяжелой статье???
А если бы он не съе*ал, а на зону заехал, его бы все равно год ждали на заседаниях??? Или сразу бы мандат отобрали? И отобрали ли бы??? Если статьи такой нет, то и основания отбирать как бы и не было бы.........