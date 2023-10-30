ФИФА отстранила главу испанской футбольной федерации за то, что он поцеловал спортсменку

Теперь ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Ещё легко отделался - хотели посадить.
Проходил женский финал ЧМ-2023. На нём выиграла команда Испании. Глава футбольной федерации этой страны, Луис Рубиалис, пришёл в такой экстаз, что поцеловал в губы одну из испанских спортсменок.
Источник:
Позже татуированная мадам заявила, что согласия на поцелуй не давала и он был ей неприятен.
Первое, что я сказала ему, когда обняла: «Что мы сотворили», и он набросился на меня. Единственное, что я помню, — это то, что он сказал мне: «Мы выиграли этот чемпионат мира благодаря тебе». Следующее, что я помню, это его руки на моей голове и поцелуй в губы.
Я не чувствовала уважения ни как игрок, ни как человек. В автобусе (после матча) царила гробовая тишина. Они сказали мне, что что‑то происходит. Я чувствовала принуждение.
Он пытался немного сменить тему и говорил нам об оплаченной поездке на Ибицу. Он схватил меня, схватил за плечо, потому что я была рядом. Вот тогда я начала злиться. Неловко, и я увидела, что происходит что‑то более серьезное. Что-то, что произошло, было ненормально. И это не было нормально в любой момент.
Я была в раздевалке, и мне сказали, что им нужно, чтобы я вышла, что было много разговоров о поцелуе. Я сказала им: «Я знаю, на что это было похоже, и это было нехорошо». Я преодолела себя и продолжила праздновать с партнёршами по команде.
Из-за этого разразился скандал и Рубиалеса отстранили от работы. Изначально ему вообще грозили реальным сроком на зоне до 4-х лет. Но когда он ушёл с должности, возмущение поутихло и началось расследование. На нём Рубиалес заявлял, что та футболистка его порочит, а поцелуй был вот почему:
Ну, из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая. И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.
Это не помогло, сегодня дисциплинарный комитет (ФИФА) запретил экс-главе испанской лиги заниматься любой футбольной деятельностью в течение 3-х лет.
Лучше, чем зона. Но всё равно: потеря должности и шикарной зарплаты, запрет заниматься любимым делом, общественное порицание. А всего лишь из-за поцелуя и истерики в социальных сетях.
Источник:
- Криштиану Роналду хотят выслать из Саудовской Аравии за то, что он ухватил себя между ног
- Что этот турок себе позволяет? FIFA выяснит, почему повар Нусрет Гекче фотографировался с Кубком мира
- Международная ассоциация бокса отстранила спортсменов, которые выдавали себя за женщин
- В Испании потратили 258 миллионов евро на поезда, которые не пролезли в тоннели
- Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск