ФИФА отстранила главу испанской футбольной федерации за то, что он поцеловал спортсменку

Позже татуированная мадам заявила, что согласия на поцелуй не давала и он был ей неприятен.

Первое, что я сказала ему, когда обняла: «Что мы сотворили», и он набросился на меня. Единственное, что я помню, — это то, что он сказал мне: «Мы выиграли этот чемпионат мира благодаря тебе». Следующее, что я помню, это его руки на моей голове и поцелуй в губы.

Я не чувствовала уважения ни как игрок, ни как человек. В автобусе (после матча) царила гробовая тишина. Они сказали мне, что что‑то происходит. Я чувствовала принуждение.

Он пытался немного сменить тему и говорил нам об оплаченной поездке на Ибицу. Он схватил меня, схватил за плечо, потому что я была рядом. Вот тогда я начала злиться. Неловко, и я увидела, что происходит что‑то более серьезное. Что-то, что произошло, было ненормально. И это не было нормально в любой момент.

Я была в раздевалке, и мне сказали, что им нужно, чтобы я вышла, что было много разговоров о поцелуе. Я сказала им: «Я знаю, на что это было похоже, и это было нехорошо». Я преодолела себя и продолжила праздновать с партнёршами по команде.