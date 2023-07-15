Призрачная деревня Аль-Мадам, навечно застывшая в песчаных объятиях пустыни

Жители окрестностей утверждают, что в этом песке есть нечто странное. Действительно ли даёт о себе знать его аномальная природа, или всё дело в обычной мигрирующей дюне? Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос и полюбоваться величием стихии, перед которой не устоял рукотворный проект, сюда едут туристы из разных стран.