Призрачная деревня Аль-Мадам, навечно застывшая в песчаных объятиях пустыни

Атмосферные заброшки с историей привлекают. Ведь каждый в глубине души верит, что оживлённое место, наполненное жизнью, людей заставили покинуть какие-то сверхъестественные вещи.
Легенда гласит, что заброшенная деревня неподалёку от небольшого городка Аль-Мадама (примерно час езды от Дубая, ОАЭ), появилась именно таким способом.
Почти двадцать лет прошло с того момента, как местные собрались и одномоментно покинули свои дома. В соответствии с местным фольклором, людей заставил покинуть обжитые места ужасный джинн.
В арабской мифологии это бестелесное невидимое существо, которое состоит из бездымного пламени и обладает способностью влиять на человеческий разум. Очень опасное. А поскольку в рядах жителей не оказалось своего Аладдина, то справиться с потусторонней сущностью они не смогли и просто покинули облюбованную джинном пустыню.
Конечно, это только красивая и страшная сказка. И хотя не удалось установить точную причину ухода людей из домов, построенных в 70-х в рамках жилищного проекта, вероятно, главная виновница – это пустыня.
От обычной заброшки Аль-Мадам отличается тем, что здесь нет привычной для таких мест разрухи – искорёженных остовов, разваливающихся заборов и всего такого прочего.
Строения сохранились неплохо. В них вполне можно было бы жить. Но единственный обитатель призрачной деревни – это песок. Который шаг за шагом, метр за метром поглощает творения человеческих рук. А потом нехотя отдаёт обратно. Словно невидимый глазу гигантский ребёнок играет в песочнице, высыпая содержимоё ведёрка на дома, а потом расчищает погребённые под толстым слоем строения, чтобы продолжить игру.
Жители окрестностей утверждают, что в этом песке есть нечто странное. Действительно ли даёт о себе знать его аномальная природа, или всё дело в обычной мигрирующей дюне? Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос и полюбоваться величием стихии, перед которой не устоял рукотворный проект, сюда едут туристы из разных стран.
А местные аккуратно подпитывают слухи о джиннах. Может, ради стабильного заработка. Но не исключено, что они платят пустынному джинну процент, чтобы тот выполнял свою часть сделки и следил за сохранением сюрреалистичного вида этого местечка.
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