FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5845 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Призрачная деревня Аль-Мадам, навечно застывшая в песчаных объятиях пустыни

Призрачная деревня Аль-Мадам, навечно застывшая в песчаных объятиях пустыни

Автор:
15 июля 2023 18:30
Сообщество : Истории
Метки: Аль-Мадам   ОАЭ   город   деревня   заброшка   интересно   легенда   песок   призрак   пустыня   
1908
14

Атмосферные заброшки с историей привлекают. Ведь каждый в глубине души верит, что оживлённое место, наполненное жизнью, людей заставили покинуть какие-то сверхъестественные вещи.

Легенда гласит, что заброшенная деревня неподалёку от небольшого городка Аль-Мадама (примерно час езды от Дубая, ОАЭ), появилась именно таким способом.

×
×

Почти двадцать лет прошло с того момента, как местные собрались и одномоментно покинули свои дома. В соответствии с местным фольклором, людей заставил покинуть обжитые места ужасный джинн.

В арабской мифологии это бестелесное невидимое существо, которое состоит из бездымного пламени и обладает способностью влиять на человеческий разум. Очень опасное. А поскольку в рядах жителей не оказалось своего Аладдина, то справиться с потусторонней сущностью они не смогли и просто покинули облюбованную джинном пустыню.

Конечно, это только красивая и страшная сказка. И хотя не удалось установить точную причину ухода людей из домов, построенных в 70-х в рамках жилищного проекта, вероятно, главная виновница – это пустыня.


От обычной заброшки Аль-Мадам отличается тем, что здесь нет привычной  для таких мест разрухи – искорёженных остовов, разваливающихся заборов и всего такого прочего.

Строения сохранились неплохо. В них вполне можно было бы жить. Но единственный обитатель призрачной деревни – это песок. Который шаг за шагом, метр за метром поглощает творения человеческих рук. А потом нехотя отдаёт обратно. Словно невидимый глазу гигантский ребёнок играет в песочнице, высыпая содержимоё ведёрка на дома, а потом расчищает погребённые под толстым слоем строения, чтобы продолжить игру.

Жители окрестностей утверждают, что в этом песке есть нечто странное. Действительно ли даёт о себе знать его аномальная природа, или всё дело в обычной мигрирующей дюне? Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос и полюбоваться величием стихии, перед которой не устоял рукотворный проект, сюда едут туристы из разных стран.

А местные аккуратно подпитывают слухи о джиннах. Может, ради стабильного заработка. Но не исключено, что они платят пустынному джинну процент, чтобы тот выполнял свою часть сделки и следил за сохранением сюрреалистичного вида этого местечка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Аль-Мадам   ОАЭ   город   деревня   заброшка   интересно   легенда   песок   призрак   пустыня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46364



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#факты#соцсети#дети#США#авария#Германия#комментарии
#Юмор#люди#полиция#ДТП#собака#кино#познавательно#Япония#дорога#космос
#интересно#Прикол#в мире#забавно#история#сарказм#фильм#медицина#дом#Мемы
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться