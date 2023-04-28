Мужчина в поле нашёл редкое золотое кольцо

Мэтью Хепворт любит прогуливаться с металлоискателем, пытаясь отыскать спрятанные в земле сокровища.
Недавно житель Моркамба (Ланкашир, Англия), услышав сигнал прибора, откопал в поле колечко, которое удивило его. Золотая вещица с изображением Девы Марии и младенца Иисуса выглядела довольно старой.
Мэтью передал свою находку властям. Считается, что кольцо было изготовлено примерно в 1400-х годах.
Пока сложно сказать, сколько оно может стоить, но немало историков назвали ювелирное украшение одним из самых редких в Великобритании.
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А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали - не отдавай в полицию, а он ладит свое. В полиции его приняли очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: "Послушайте, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько вам за тот бриллиант дали. Знаем мы таких честных заявителей!" В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом (какая-то там семейная реликвия). Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что в расстройстве он нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил, десять процентов, то есть одну крону двадцать геллеров,-- цена-то этому хламу была двенадцать крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли десять крон штрафу. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя надо брать двадцать пять крон штрафу; таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях... (Я. Гашек Похождения бравого солдата Швейка.)
Чувак тупо легализует где-то сп....женную блестяшку.