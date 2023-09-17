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15 фотографий, которые демонстрируют, что едят на обед в разных странах

15 фотографий, которые демонстрируют, что едят на обед в разных странах

Автор:
17 сентября 2023 22:40
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Культура   Разные   люди   обед   страны   
1552
17

Исследование, проведенное во многих странах по всему миру, показало, что время, которое мы тратим на обед, варьируется, причем самые короткие перерывы на обед - в Греции, а самые длинные - в странах Юго-Восточной Азии. И еда, которую едят люди, тоже отличается и может дать нам представление о другой культуре. В этом посте вы отправитесь в путешествие и увидите обеды из разных стран.

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Метки: Еда   Культура   Разные   люди   обед   страны   
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7  комментариев
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29k
Юрьевич 45 минут назад
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5k
Шлагбаумэн Минуту назад
Гы, никто 100% баяна не заметил? Напрягать уж стали в последний раз эти попугайчики. Ну, типа, кто-же через два года это вспомнит..?
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K7OO 41 минуту назад
А чем Англия принципиально от Ливана отличается?
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