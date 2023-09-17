15 фотографий, которые демонстрируют, что едят на обед в разных странах

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Исследование, проведенное во многих странах по всему миру, показало, что время, которое мы тратим на обед, варьируется, причем самые короткие перерывы на обед - в Греции, а самые длинные - в странах Юго-Восточной Азии. И еда, которую едят люди, тоже отличается и может дать нам представление о другой культуре. В этом посте вы отправитесь в путешествие и увидите обеды из разных стран.
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