FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2724 поста • 551 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
10 мест в России, где могли бы снимать «Игру престолов»

10 мест в России, где могли бы снимать «Игру престолов»

Автор:
31 октября 2023 09:07
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   в мире   красота   места   природа   путешествия   удивительно   
744
12

Сериал поразил фанатов саги «Песнь Льда и Пламени» неожиданными поворотами сюжета, непредсказуемыми персонажами и сказочной атмосферой Средневековья. Такие места есть и у нас!

1. Винтерфелл – Ивангородская крепость

Снежные холмы окружают родовой замок Винтерфелл, в котором начинается действие сериала. В нем живут подданные семьи Старк, а за стенами этого мощного сооружения скрываются во время нападений врагов.

×
×

Винтерфеллу не уступает Ивангородская крепость XV века на берегу Нарвы. Построенная итальянскими зодчими, она имеет мощные стены с бойницами, множество башен с конусообразными крышами и несколько построек на территории. Со стороны виды крепости напоминают очертания замка Старков.


2. Территория за Стеной – Хибины

Первый сезон стартует прямо за Стеной – на малоизученных снежных территориях. Здесь есть леса, но большая часть неизведанна, покрыта снегами и льдом.

Российские Хибины, горный массив Кольского полуострова, зимой неотличимы от земель вольного народа за Стеной. Хибинам 390 млн лет, здесь есть несколько ледников, в горах проводятся соревнования по фрирайду, а самые удачливые могут «поймать» северное сияние.


3. Стена – национальный парк «Ленские столбы» в Якутии

Кажется, что референсом для северной Стены, которая отделяет Семь королевств от одичалых и белых ходоков, стал национальный парк «Ленские столбы» в Якутии.

В сериале Стена – гигантский ледяной вал высотой 200 метров, длиной сотни километров от моря до моря. По легендам, ее строили первые люди и гиганты.

Ленские столбы простираются на 40 километров по побережью Лены, но такие же высокие – от 100 до 220 метров. Этот природный комплекс из списка объектов ЮНЕСКО напоминает каменный лес. Сотни миллионов лет назад на его месте было дно моря, но после подъема Сибирской платформы из-за тектонических сдвигов эти известняковые отложения стали горами.

Особенно живописно столбы выглядят зимой, покрытые льдом и снегом – они нависают над рекой, словно великаны. А если смотреть с вершины хребта на берег, частокол столбов напоминает хвост дракона.

В первой же серии проекта показан антагонист Севера – Королевская Гавань, столица Семи королевств. Здесь на холме возвышается величественный Красный замок, резиденция правящего дома: с одной стороны крепости – панорама города, с другой – утес над рекой.

Похожее место есть на мысе Ай-Тодор в Крыму – псевдоготический замок «Ласточкино гнездо», находящийся на отвесной 40-метровой скале. Сооружение в романтическом стиле похоже на сказочное здание. Оно более изящное и компактное, чем «побратим» из Королевской Гавани.

В «Ласточкином гнезде» всего четыре комнаты, прихожая, каменная кухня без окон со стеклянной крышей. Его изначально построили для богатой дворянской семьи, которая некоторое время жила в нем. Но после революции 1917 года здание было заброшено, в нем находились склады, читальные залы, рестораны.

Дейнерис Таргариен, став кхалиси, вместе с супругом-кхалом Дрого и его конным войском преодолела многие километры степи на пути к Ваес Дотрак, единственному городу кочевых племен дотракийцев.

На побережье Белого моря, рядом с поморским селом, находятся Кузоменьские пески. Их еще называют Северной пустыней. Около века назад из-за вырубки деревьев и выпаса скота тут возникла антропогенная пустыня: здесь образовываются песчаные воронки, барханы и дюны.

Символично, что Кузоменьские пески сейчас популярны у наездников, правда, не конных всадников, а водителей квадроциклов или джипов. Гонки по барханам – известное развлечение у местных и туристов.

Замок Тиреллов Хайгарден, находящийся в густонаселенном и одном из самых богатых районов Семи королевств, считался едва ли не самым красивым в Вестеросе. Он находится на реке, а главную крепость окружают три кольца зубчатых стен.

Сразу приходит аналогия с Генуэзской крепостью в Судаке на площади 30 гектаров. Ее первые оборонительные строения были сооружены здесь еще в VII веке византийцами, затем в Средние века добавлялись дозорно-наблюдательные башни. В итоге она стала мощным и почти неприступным фортификационным сооружением.

Еще южнее в Семи королевствах находится Дорн – район пустынь, жарких ветров и гор. Им правит дом Мартеллов из родового замка Солнечное Копье и загородной резиденции Водные Сады. Последние располагаются на возвышенности, окружены мощными стенами, которые скрывают высокие башни и лабиринты из анфилад.

По описанию Дорн ассоциируется с Дагестаном, а Дербент мог бы стать колоритной съемочной локацией. В древнем городе на высоком холме находится персидская цитадель Нарын-Кала с мощными стенами толщиной три и высотой 20 метров.

Построенная в VI веке в стратегически важном месте на Каспии, крепость сохранилась в хорошем состоянии. Здесь тоже есть впечатляющие бани, подземное водохранилище, родник, а еще руины дворца и мечети. Выглядит как средневековая фантазия.

Суровые люди и жестокие пираты живут на Железных островах, которыми правит дом Грейджоев. Они находятся в заливе с бушующими водами и, пользуясь частыми туманами, нападают на зазевавшихся мореплавателей.

На побережье Камчатки не менее живописные пейзажи. В восточной части полуострова много заливов и бухт, а по береговой линии располагаются крутые склоны. Уникальная природа, термальные источники, пляжи с черным песком привлекают любителей атмосферных видов.

Круглая каменная башня в предгорьях Красных гор была показана в шестом сезоне. Строению дал имя Рейгар Таргариен – здесь он проводил время со своей возлюбленной Лианой Старк. И именно тут она родила Джона Сноу.

Величественное строение, обдуваемое ветрами из Дорийских марок и Принцева перевала, в сериале выглядит внушительно. Но не меньше впечатляет средневековый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии.

Это комплекс из оборонительных высокогорных строений, он состоит из трех башен: две находятся на вершине скалы, а еще одна возвышается напротив. Предполагается, что высокие строения усеченной пирамидальной формы с узкими окнами-бойницами были построены в XVII‒XVIII веках.

Они располагаются в живописном ущелье реки на фоне горных хребтов. Сразу вспоминаются сказки о принцессах, рыцарских турнирах и драконах.

На востоке от Вестероса находится огромный материк Эссос, где жили многие драконы. К началу «Игры престолов» считалось, что они вымерли – в первых сезонах в кадре появлялись только гигантские скелеты и окаменевшие яйца.

Зилант считается «казанским драконом» – его изображение встречается на гербе Казани, на зданиях главного вокзала, Адмиралтейской конторы, в метро. Если хочется устроить «охоту на дракона», скульптуры Зиланта стоит искать в местном парке Тысячелетия.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Россия   в мире   красота   места   природа   путешествия   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Наталья 42 минуты назад
У нас в Липецкой области свои драконы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства
Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#автомобили#позитив#дети#интересное#Китай#подборка#история
#животные#интересно#факты#забавно#кино#милота#аварии#СССР#Реакция#фильм
#Прикол#Юмор#машина#автомир#собака#США#ДТП#авто аварии#природа#знаменитости
Трать и возвращай Трать и возвращай Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России 10 мистических мест в России 10 мистических мест в России 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют 18 загадочных мест планеты, которые вызовут интерес 18 загадочных мест планеты, которые вызовут интерес 11 мест в России, где можно увидеть лотосы 11 мест в России, где можно увидеть лотосы

На что жалуетесь?

Вернуться