10 мест в России, где могли бы снимать «Игру престолов»

Винтерфеллу не уступает Ивангородская крепость XV века на берегу Нарвы. Построенная итальянскими зодчими, она имеет мощные стены с бойницами, множество башен с конусообразными крышами и несколько построек на территории. Со стороны виды крепости напоминают очертания замка Старков.

2. Территория за Стеной – Хибины

Первый сезон стартует прямо за Стеной – на малоизученных снежных территориях. Здесь есть леса, но большая часть неизведанна, покрыта снегами и льдом.