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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
30 октября 2023 14:10
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1220
25
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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44  комментария
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5k
Наталья 3 часа назад
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фигасе
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3k
Χάρων 13 минут назад
Берёшь пример с никифоридиса?
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5k
BenderRodriguez 21 минуту назад
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Так то макадамия ни фига не сладкая.
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16k
Majul 36 минут назад
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Звук слышу, а как "услышать" запах? Или это из того волшебного словаря где звОнят, ложат и "с города"?
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38k
Седой 49 минут назад
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У меня есть такие в списке которые по 12 сообщений за раз из тик-тока отправляют, стираю все не смотря на этот маразм...
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32k
Юрий 2 часа назад
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Можно было и оставить в качестве интерьера...

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51k
Albert GER 2 часа назад
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Кто открыл для себя советскую кулинарию или что???
эти орешки не делала тогда тооолько ленивая бабушка.
начинки разные.
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51k
Albert GER 2 часа назад
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чувак - БЕГИ!!!
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13k
Евгений 2 часа назад
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И через неделю узнать, что он ничего не заметил.
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13k
Евгений 2 часа назад
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https://ok.ru/live/1917370965761?fromTime=389https://ok.ru/live/1917370965761?fromTime=389
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27k
Егор 2 часа назад
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Он из розетки вылез?
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Gadova 2 часа назад
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А я вот не могу макадамию есть, эти орехи для меня со вкусом шампуня
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27k
Егор 2 часа назад
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Зачемкуда-тоходитьфилия
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Кожа у курочки-гриль - самое вкусное...
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
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ЕГЭ 100%. Адвокат ему понадобится.