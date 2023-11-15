Величественное южнокорейское дерево возрастом 860 лет

Интересно, что пик популярности самого красивого дерева Южной Кореи пришелся на период пандемии COVID-19. Семьи стали посещать уличные достопримечательности, чтобы свести к минимуму контакты с незнакомыми людьми.

"В связи с пандемией пары и семьи стали чаще ездить на природу. Особенно на машинах, где им не нужно контактировать с незнакомцами", - сказал в интервью газете Korea JoongAng Daily профессор Ли Хун из Школы туризма Университета Ханянг.