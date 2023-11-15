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Величественное южнокорейское дерево возрастом 860 лет

Величественное южнокорейское дерево возрастом 860 лет

Автор:
15 ноября 2023 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дерево   Южная Корея   гинкго билоба   мир   природа   фотография   
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Каждый год поздней осенью тысячи людей съезжаются в деревню Бангё-ри, расположенную в южнокорейской провинции Кёнсан, чтобы увидеть красоту 860-летнего дерева гинкго билоба. При высоте около 32 м это даже не самое высокое гинкго в азиатской стране, но то, как раскинулись его ветви, делает дерево одним из самых впечатляющих на Земле.

Дерево гинкго в Бангё-ри носит статус памятника природы, известного своей впечатляющей кроной, окружность которой составляет около 17 м.


Интересно, что пик популярности самого красивого дерева Южной Кореи пришелся на период пандемии COVID-19. Семьи стали посещать уличные достопримечательности, чтобы свести к минимуму контакты с незнакомыми людьми.

"В связи с пандемией пары и семьи стали чаще ездить на природу. Особенно на машинах, где им не нужно контактировать с незнакомцами", - сказал в интервью газете Korea JoongAng Daily профессор Ли Хун из Школы туризма Университета Ханянг.

"До пандемии в деревне было тихо, но в прошлом году количество туристов увеличилось в три раза, а в этом году - в четыре", - заявил в 2021 году Чэ Бом-сик, глава Бангё-ри. - В среднем 4000 человек посещают деревню в день, независимо от того, будний это день или выходной. Поблизости нет ресторанов, а ближайший магазин находится в 1,5 км, но люди приезжают сюда только из-за красоты этого дерева".

Пандемия уже позади, но популярность гинкго не спадает. Сейчас, когда дерево сбрасывает жёлтую листву, образуя вокруг себя ковёр на десятки метров, тысячи людей приезжают в Бангё-ри, чтобы воочию увидеть это волшебство.

Гинкго билоба являются популярными туристическими объектами и за пределами Южной Кореи. Например, знаменитое гинкго возле буддийского храма Гу Гуаньинь в горах Чжуннань в Китае.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дерево   Южная Корея   гинкго билоба   мир   природа   фотография   
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3  комментария
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879
Олеся К 2 часа назад
гинко билоба...что то знакомое название...кжется БАДы какие то делают ...может из выжемки этого дерева или просто совпадение
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277
Сергей 14 минут назад
Блин, автор, что такое окружность 17м? Я в радиус 17м еще поверю.
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16k
Majul 2 часа назад
Красота!
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