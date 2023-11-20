35 случаев, когда природа показала устрашающую силу

Автор:
20 ноября 2023 11:15
Говорят, у природы нет плохой погоды. Очевидно, эту фразу придумал тот, кто никогда не жил в экстремальных погодных условиях. Ураганы, смерчи, цунами, оползни и прочие жуткие явления вполне естественны. Другое дело, что человек часто сам является причиной стихийных бедствий.
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— переведено специально для fishki.net
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