35 случаев, когда природа показала устрашающую силу

Говорят, у природы нет плохой погоды. Очевидно, эту фразу придумал тот, кто никогда не жил в экстремальных погодных условиях. Ураганы, смерчи, цунами, оползни и прочие жуткие явления вполне естественны. Другое дело, что человек часто сам является причиной стихийных бедствий.