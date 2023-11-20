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35 случаев, когда природа показала устрашающую силу

35 случаев, когда природа показала устрашающую силу

Автор:
20 ноября 2023 11:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: бедствие   катаклизм   мир   последствие   природа   фотография   
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Говорят, у природы нет плохой погоды. Очевидно, эту фразу придумал тот, кто никогда не жил в экстремальных погодных условиях. Ураганы, смерчи, цунами, оползни и прочие жуткие явления вполне естественны. Другое дело, что человек часто сам является причиной стихийных бедствий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бедствие   катаклизм   мир   последствие   природа   фотография   
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