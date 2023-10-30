Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства

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Актриса театра и кино, а также чревовещатель Берта Пяттоева поздравила женщину голосом Вовки из Тридевятого царства.
Именинница была в восторге!
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Еще один забавный звонок.
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