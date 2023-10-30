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Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства

Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства

Автор:
30 октября 2023 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Вовка из Тридевятого царства   Прикол   Юмор   голос   поздравление   позитив   
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Актриса театра и кино, а также чревовещатель Берта Пяттоева поздравила женщину голосом Вовки из Тридевятого царства.

Именинница была в восторге!

Еще один забавный звонок.

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Метки: Видео   Вовка из Тридевятого царства   Прикол   Юмор   голос   поздравление   позитив   
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8  комментариев
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24k
ЦСКА 53 минуты назад
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36k
Dobry vojak Svejk 15 минут назад
Прикольно ))
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2k
Domax3000 23 минуты назад
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56k
zloykoyot 47 минут назад
В принципе на Рину Зелёную довольно похоже. Молодец девчонка.
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16k
куджо 56 минут назад
не плохо не плохо
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