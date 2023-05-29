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Инженер создал “умные” брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке

Инженер создал “умные” брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке

Автор:
29 мая 2023 09:06
Метки: Прикол   Юмор   видео   инженер   приложение   разработка   расстегнута ширинка   умные брюки   ширинка   
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Больше никаких неловких ситуаций!)

Разработанное американцем устройство состоит из датчика, магнита, установленного на застежке, и микроконтроллера. Когда молния расстегнута слишком долгое время, датчик отправляет уведомление прямо на смартфон пользователя, чтобы тот застегнул ширинку.

Автор разработки отметил, что изначально это была шуточная идея, предложенная его другом, однако затем она превратилась в реальный проект.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   инженер   приложение   разработка   расстегнута ширинка   умные брюки   ширинка   
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4  комментария
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16k
K7OO 57 минут назад
Неактуально. Это когда-то ходить с расстегнутой ширинкой было стыдно и недопустимо. А в наше идиотское время это вполне может считаться частью образа и средством самовыражения.))
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6k
vasilykopkov 43 минуты назад
"Создал умные брюки?"
Ну да, ну да, прям вот взял и создал, всю ночь наверное шил.
Может просто датчик установил...
К тому же установил криво-косо, тупо пристегнул английской булавкой.
А ну как расстегнётся?...
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25k
Влад 2 часа назад
Круто. А где насосы, гидроцилиндры чтобы уж сама застёгивалась?
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