Инженер создал “умные” брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке

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Больше никаких неловких ситуаций!)
Разработанное американцем устройство состоит из датчика, магнита, установленного на застежке, и микроконтроллера. Когда молния расстегнута слишком долгое время, датчик отправляет уведомление прямо на смартфон пользователя, чтобы тот застегнул ширинку.
Автор разработки отметил, что изначально это была шуточная идея, предложенная его другом, однако затем она превратилась в реальный проект.
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Ну да, ну да, прям вот взял и создал, всю ночь наверное шил.
Может просто датчик установил...
К тому же установил криво-косо, тупо пристегнул английской булавкой.
А ну как расстегнётся?...