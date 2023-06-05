В Италии нашли тот самый загадочный мост, который Леонардо да Винчи спрятал за плечо Джоконды

Оказывается, искусствоведы давно спорят на тему того, где находится мост с картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" (она же "Джоконда"). Можно поспорить, что многие даже не в курсе того, что на этом портрете есть мост.
Однако до недавнего времени в ходу была пара версий, но буквально в мае текущего года некий историк Сильвано Винченти сообщил, что он точно выяснил, что все ошибались.
По его словам, на самом деле это этрусско-римский мост Romito di Laterina, находящийся, соответственно, в муниципалитете Латерина.
Интересно, что кроме прочих фактов доказательством учёный выставляет факт, что мост Ромито имел четыре арки (сейчас от него осталась всего одна, мост разрушен), а у "конкурентов" – моста Боббио в провинции Пьяченца и моста Буриано в Ареццо – по шесть арок.
Честно говоря, на картине непонятно, сколько у моста арок – часть моста прячется за фигурой Джаконды, однако ранее "дорисовывали" картину таким образом, чтобы показать, что арок много.
Теперь же предлагается считать, что учёные ошибались.
Сообщается, что само открытие сделано благодаря фотографиям, которые сделаны с помощью квадрокоптера. По ним получилось выделить наличие двух скал на левой и правой стороне Ромито и извилистое течение Арно, как это изображено на картине Моны Лизы.
Виртуальная реконструкция моста с учётом ширины реки Арно, через которую и был перекинут мост, позволило, как уже сказано, предположить, что арок у моста всё же было четыре – такой вывод сделано в рамках сопоставления предполагаемого размера с размером сохранившейся арки.
В опубликованном исследовании есть также отсылки к документам, которые говорят о том, что мост Ромито во время Леонардо да Винчи активно использовался, более того, сам художник работал именно в этой местности в те даты, когда могла быть написана картина. В общем, всё как по заказу.
Вполне ожидаемо, что Винченти уже получил свою порцию критики и обвинений в том, что он просто договорился с местными властями и пытается привлечь внимание туристов к региону, который без этого никого не интересует.
Впрочем, именно местные власти и организовали специальную пресс-конферецию по поводу "исторического открытия".
Судя по тому, что там было озвучено, никто и не скрывает, что очень надеются, что эта новость привлечёт туристов в регион. "Это прекрасная возможность перезапустить нашу туристическую территорию", – прямо сообщила Пергине Вальдарно, мэр Латерины. Такая вот борьба за правду и туристов.
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