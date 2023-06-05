В Италии нашли тот самый загадочный мост, который Леонардо да Винчи спрятал за плечо Джоконды

Однако до недавнего времени в ходу была пара версий, но буквально в мае текущего года некий историк Сильвано Винченти сообщил, что он точно выяснил, что все ошибались.

По его словам, на самом деле это этрусско-римский мост Romito di Laterina, находящийся, соответственно, в муниципалитете Латерина.

Интересно, что кроме прочих фактов доказательством учёный выставляет факт, что мост Ромито имел четыре арки (сейчас от него осталась всего одна, мост разрушен), а у "конкурентов" – моста Боббио в провинции Пьяченца и моста Буриано в Ареццо – по шесть арок.