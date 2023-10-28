Мозаичист, сломавший систему

Мозаика – техника довольно популярная и распространённая. В ней, как и в других, есть свои каноны и правила. Тем более что искусство это древнее и известно ещё со времён Римской империи.
Но правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Создавая что-то новое, отличное от придуманного ранее. И живое, как это получается у итальянского мастера Джулио Меносси.
На родине художника всё ещё придерживаются строгих цеховых правил и канонов, что позволяло сохранять традиционных стиль мозаики. Но Джулио этого показалось мало. Он обучался у известного мастера Доменико Колледани. Наработав достаточно опыта, дерзнул отойти от общепринятых канонов и сделать мозаику не статичной, а трёхмерной, живой, движущейся.
Именно так характеризует своё направление Меносси. По его мнению, динамическая мозаика – это история, рассказанная в реальном времени. Разглядывая панно, можно попасть в волшебную страну, сотканную из линий, изгибов, форм, красок. Где всё на своём месте и всё неслучайно.
Востребованные, но надоевшие венки, нимфы, сатиры, боги и другие классические темы не вдохновляли мозаичиста. И он начал создавать другие тессеры – мозаичные плитки, каждая из которых связывалась стилистически с предыдущей и последующей, формируя единое полотно.
Джулио счастлив, что в своё время не послушал родственников, считавших профессии в сфере искусства несерьёзными, и именитых мастеров, строго следящих за канонами. Счастлив, что стал новатором и занимается любимым делом. И всем начинающим мозаичистам советует делиться знаниями и рассказывать истории. Ведь только рассказанные истории будут услышаны.
Как вам работы Меносси?
Источник:
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Однако, зная сколько это стоит труда, что бы в результате вышел "разноцветный квадрат Малевича"...
Ближе это названию- ПАННО
Моя поделает - сама удивляюсь.
Недавно закончила делать витражи для одной церкви....
Четыре проема. Высотой в пять метров и шириной в два метра.
Почти три года трудилась.
Оно того стоит. Красиво и колоритно у нее получилось.
Стеклышко к стеклышку, а припоя то сколько ушло - там десятками кило припоя ушло.