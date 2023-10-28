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Мозаичист, сломавший систему

Мозаичист, сломавший систему

Автор:
28 октября 2023 17:41
Сообщество : Искусство
Метки: Джулио Меносси   Италия   искусство   мозаика   мозаичист   направление   новатор   работа   творчество   тессера   
2515
9

Мозаика – техника довольно популярная и распространённая. В ней, как и в других, есть свои каноны и правила. Тем более что искусство это древнее и известно ещё со времён Римской империи.

Но правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Создавая что-то новое, отличное от придуманного ранее. И живое, как это получается у итальянского мастера Джулио Меносси.

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На родине художника всё ещё придерживаются строгих цеховых правил и канонов, что позволяло сохранять традиционных стиль мозаики. Но Джулио этого показалось мало. Он обучался у известного мастера Доменико Колледани. Наработав достаточно опыта, дерзнул отойти от общепринятых канонов и сделать мозаику не статичной, а трёхмерной, живой, движущейся.

Именно так характеризует своё направление Меносси. По его мнению, динамическая мозаика – это история, рассказанная в реальном времени. Разглядывая панно, можно попасть в волшебную страну, сотканную из линий, изгибов, форм, красок. Где всё на своём месте и всё неслучайно.

Востребованные, но надоевшие венки, нимфы, сатиры, боги и другие классические темы не вдохновляли мозаичиста. И он начал создавать другие тессеры – мозаичные плитки, каждая из которых связывалась стилистически с предыдущей и последующей, формируя единое полотно.

Джулио счастлив, что в своё время не послушал родственников, считавших профессии в сфере искусства несерьёзными, и именитых мастеров, строго следящих за канонами. Счастлив, что стал новатором и занимается любимым делом. И всем начинающим мозаичистам советует делиться знаниями и рассказывать истории. Ведь только рассказанные истории будут услышаны.

Как вам работы Меносси?

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Метки: Джулио Меносси   Италия   искусство   мозаика   мозаичист   направление   новатор   работа   творчество   тессера   
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15  комментариев
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218
iskra Час назад
Ну, красиво..Хотя,как по мне,уже абстракции изрядно задолбали, как и художники, которые предлагают зрителю самому придумывать смыслы. Это было непаханым полем для искусствоведов лет 100 назад. Сейчас уже приелось,стало банальностью и штамповкой.
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181
Александра С 16 минут назад
Напомнило.
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2k
Ослик Иа на позитиве 23 минуты назад
Ну, в общем то - интересно.
Однако, зная сколько это стоит труда, что бы в результате вышел "разноцветный квадрат Малевича"...
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6k
Евгений Д 24 минуты назад
Ну скажем мозаикой это трудно назвать.
Ближе это названию- ПАННО
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10k
wild cat Полчаса назад
лабудень.
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1k
Сергей 42 минуты назад
Мозаичник. Нет в русском языке слова мозаичист.
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181
Александра С Сергей 14 минут назад
Есть. Есть слово мозаичист. Художник-мозаичист.
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181
Александра С SolomonA 13 минут назад
Дневальный в наряде в не очереди. )
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4k
elllfa 49 минут назад
Лично мне не понравилось. Мозаики в храмах, монастырях на окнах (витражи) выглядят куда интереснее
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181
Александра С elllfa 9 минут назад
Согласна с вами.
Моя поделает - сама удивляюсь.
Недавно закончила делать витражи для одной церкви....
Четыре проема. Высотой в пять метров и шириной в два метра.
Почти три года трудилась.
Оно того стоит. Красиво и колоритно у нее получилось.
Стеклышко к стеклышку, а припоя то сколько ушло - там десятками кило припоя ушло.
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57k
Опиум для народа 53 минуты назад
Блевотина. Еще один сраный абстракционист.
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181
Александра С Опиум для народа 8 минут назад
Художника обидеть легко. Не обижайте его, он по своему сходит с ума.
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1k
pogomli 2 часа назад
Sicis
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