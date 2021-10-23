Итапльянская художница пишет кофейные картины

107
33
Однажды художница Гулия Бернарделли из Италии пила кофе за работой и случайно опрокинула кофе на холст. И тут ее посетило вдохновение: вместо того, чтобы выбросить испорченную работу, она использовала ложку как кисть и создала картину из пролитого напитка. С тех пор она постоянно совершенствовала свой метод - и теперь создает из пролитого кофе настоящие произведения искусства!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Поклонница фильмов ужасов рисует культовых персонажей на необычных предметах
- Художница создает коллекцию "Мои уродские тарелки"
- Токийский художник считает, что у каждого - своя Олимпиада
- Художник показывает, как превращает наброски в невероятно реалистичные рисунки
- Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой
Метки: Гулия Бернарделли живописцы окуните ваши кисти искусство италия кофе кофейная живопись творчество художник
10
Понравилось10
Новости партнёров