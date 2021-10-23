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Итапльянская художница пишет кофейные картины

Итапльянская художница пишет кофейные картины (33 фото)

Автор:
23 октября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Гулия Бернарделли   живописцы окуните ваши кисти   искусство   италия   кофе   кофейная живопись   творчество   художник   
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33
Однажды художница Гулия Бернарделли из Италии пила кофе за работой и случайно опрокинула кофе на холст. И тут ее посетило вдохновение: вместо того, чтобы выбросить испорченную работу, она использовала ложку как кисть и создала картину из пролитого напитка. С тех пор она постоянно совершенствовала свой метод - и теперь создает из пролитого кофе настоящие произведения искусства!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гулия Бернарделли   живописцы окуните ваши кисти   искусство   италия   кофе   кофейная живопись   творчество   художник   
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2  комментария
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Итапльянская художница ???
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12
вадим юрченко Полчаса назад
это, волшебно)
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