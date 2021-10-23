Итапльянская художница пишет кофейные картины

Однажды художница Гулия Бернарделли из Италии пила кофе за работой и случайно опрокинула кофе на холст. И тут ее посетило вдохновение: вместо того, чтобы выбросить испорченную работу, она использовала ложку как кисть и создала картину из пролитого напитка. С тех пор она постоянно совершенствовала свой метод - и теперь создает из пролитого кофе настоящие произведения искусства!

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