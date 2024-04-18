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17 дизайнерских решений, которые пленят своей продуманностью и пользой

17 дизайнерских решений, которые пленят своей продуманностью и пользой

Автор:
18 апреля 2024 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   креатив   подборка   решение   фантазия   фото   
2000
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Вселенная может постоянно подкидывать нам пакости и сложные задачки. Однако ничего из этого не имеет шансов против человеческой изобретательности.

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Материал позволяет коже дышать, поэтому пациент не столкнётся с дискомфортом, зудом и раздражением, которые возникают при ношении обычного гипса.

Это прекрасное приспособление сделано для того, чтобы вы могли беспрепятственно поговорить по телефону без лишних свидетелей.

Такие поручни часто можно встретить в Японии. Они предназначены для пожилых людей, так как помогают лучше удерживать вес при подъёме и спуске по лестнице.

Умеете есть палочками? Дерзайте! Нет? Тогда, вот вам классическая вилка.

Ваши пальцы поставили бы лайк такой разработке!

Такие матрасы активно используются родителями маленьких детей, так как считается, что они помогают предотвратить удушье во сне.

Человеку необходимо встать на платформу, задать автомату команду и дождаться распыления. Главная фишка устройства в том, что отдыхающему не нужно пачкать руки для того, чтобы защитить своё тело.

Отличное решение, если в помещении не предусмотрено место для раковины.

Как просто и одновременно гениально. Создатель изобретения, видимо, долго мучился, вылавливая огурцы из банки пальцами или столовыми приборами.

Лифты оборудуют таким образом на случай возникновения землетрясения.

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Метки: Юмор   дизайн   креатив   подборка   решение   фантазия   фото   
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15  комментариев
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3k
Victor 56 минут назад
Я беру плоскогубцы...
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4k
РАТНИК 6 минут назад
Туалет с встроенной раковиной топчик.
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1k
surgy 20 минут назад
Маринованные огурцы с ситечком - офигенно! Каждый раз квест по вылавливанию огурцов из банки, особенно со дна станет не актуальным
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
Водонепроницаемая повязка. Отличная альтернатива классическому гипсу
Может всё таки водопроницаемая?
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438
DuckTales Полчаса назад
Вещи, создающие настроение
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Axel 38 минут назад
"Куртка строителя со встроенным кондиционером. Японское изобретение"

Какой кондиционер? Это вентиляция, обдув, циркуляция воздуха...
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136
Владимир 45 минут назад
"беЗтелефонная" ? Скорее "беЗграмотный"!
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3k
Victor 54 минуты назад
Половина бесполезна
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Вишенка Крокодилова 59 минут назад
Водонепроницаемая повязка ??? С точностью наоборот.
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13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
эээ а почему "водонепроницаемая"?
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
вот это конечно классно... и элементарно в реализации и очень полезно)
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

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