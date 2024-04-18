17 дизайнерских решений, которые пленят своей продуманностью и пользой

Вселенная может постоянно подкидывать нам пакости и сложные задачки. Однако ничего из этого не имеет шансов против человеческой изобретательности.
Материал позволяет коже дышать, поэтому пациент не столкнётся с дискомфортом, зудом и раздражением, которые возникают при ношении обычного гипса.
Это прекрасное приспособление сделано для того, чтобы вы могли беспрепятственно поговорить по телефону без лишних свидетелей.
Такие поручни часто можно встретить в Японии. Они предназначены для пожилых людей, так как помогают лучше удерживать вес при подъёме и спуске по лестнице.
Умеете есть палочками? Дерзайте! Нет? Тогда, вот вам классическая вилка.
Ваши пальцы поставили бы лайк такой разработке!
Такие матрасы активно используются родителями маленьких детей, так как считается, что они помогают предотвратить удушье во сне.
Человеку необходимо встать на платформу, задать автомату команду и дождаться распыления. Главная фишка устройства в том, что отдыхающему не нужно пачкать руки для того, чтобы защитить своё тело.
Отличное решение, если в помещении не предусмотрено место для раковины.
Как просто и одновременно гениально. Создатель изобретения, видимо, долго мучился, вылавливая огурцы из банки пальцами или столовыми приборами.
Лифты оборудуют таким образом на случай возникновения землетрясения.
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Может всё таки водопроницаемая?
Какой кондиционер? Это вентиляция, обдув, циркуляция воздуха...