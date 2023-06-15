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Партия ЛДПР презентовала на ПМЭФ нейросеть "Жириновский"

Партия ЛДПР презентовала на ПМЭФ нейросеть "Жириновский"

Автор:
15 июня 2023 13:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нейросеть   ПМЭФ   алгоритм   видео   жириновский   общение   
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Вскоре пообщаться с цифровой копией Жириновского сможет любой желающий, обещают во фракции.

Сегодня на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) партия ЛДПР представила пилотную версию нейросети "Жириновский", которая, по уверениям депутатов, будет "работать на благо страны".


Нынешний глава фракции Леонид Слуцкий считает проект самым сногсшибательным, но подчеркивает, что называть созданный на основе высказываний и интервью искусственный интеллект Жириновским было бы неправильно.


Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся

Как видно по презентации, чтобы обработать запрос и ответить искусственному интеллекту требуется не менее 10 секунд. Но в партии обещают, что вскоре кибер-Жириновский начнёт работать быстрее.

По словам Леонида Слуцкого, для создания цифрового "Жириновского" алгоритм обучался на публикациях, интервью и телевизионных выступлениях политика. Всего за два месяца нейросеть обработала около 10 терабайтов материала.


Известно, что у ЛДПР есть амбиции стать первой цифровой партией России (что бы это не значило). Сейчас фракция готовит законопроект, предлагающий развивать разработки искусственного интеллекта под патронажем государства.

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Метки: Нейросеть   ПМЭФ   алгоритм   видео   жириновский   общение   
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