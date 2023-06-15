Партия ЛДПР презентовала на ПМЭФ нейросеть "Жириновский"

Сегодня на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) партия ЛДПР представила пилотную версию нейросети "Жириновский", которая, по уверениям депутатов, будет "работать на благо страны".





Нынешний глава фракции Леонид Слуцкий считает проект самым сногсшибательным, но подчеркивает, что называть созданный на основе высказываний и интервью искусственный интеллект Жириновским было бы неправильно.



