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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 октября

Автор:
27 октября 2023 15:13
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
7996
20
Последняя пятница октября просто обязана быть хорошим днём. Во-первых, потому что это пятница... Во-вторых, должен же в этом году быть хоть один хороший день?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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27  комментариев
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2k
hammog 6 часов назад
Плюсую за чудаков с гармошками))) Прям повеселил.
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14k
Роман 2 часа назад
И сиськи маммолога
И анус проктолога
И вены флеболога
Подмышки онколога
Глаза офтальмолога
Гортань ларинголога
Зрачки у нарколога
И пульс кардиолога
Стояк у сексолога
И сыпь дерматолога
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Комментарий к фото
А если у уролога не член, а вагина? И наоборот, член - у гинеколога? Да и вообще, специалист по членам - андролог.
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22k
Mike Miller 4 часа назад
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А теперь представьте, что эти самые муж и жена, люди уже за сорок, с лишним весом и безразличным отношением к депиляции.
Вот как при их соитии играть на гармошке?
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22k
Mike Miller 4 часа назад
Комментарий к фото
Ха. Так опыт нужен, чтобы оценить счастье.
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22k
Mike Miller 4 часа назад
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Есть два типа людей.
Шлюхоблядуны и люди с уровнем гормонов ниже среднего.
Вот дял последних, институт семьи стоит на привычке. Вот жили вместе молодые, и сейчас живем.
У шлюхоблядунов с вечно играющими гормонами мотивы вообще другие.
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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Ха)) Для 80% парней "их горло" даже не понадобится никогда. Вполне хватает ротовой полости)))
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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А нужно было всего-то запомнить, соплемокрота была с желтым, или зеленым оттенком.
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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... Ну хрень же. Что за недоразвитая часть интернет сообщества посчитала, что подобным образом проиллюстрированные метаморфозы могут быть основой хороших мемасиков? Сливайте тему. Блевотно же...
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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Это не осуждение. Это безразличие при плохом настроении. Осуждение требует изначальной вовлеченности и заинтересованности в результате. Это вообще не про котов.
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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Ага, а ещё у продавщицы шубы обязательно должна быть топовая шуба, у сантехника - не обычный сральник с умывальником с самыми дешманскими фитингами- а элиточка, у установщика окон обязательно последняя линейка Рехау... и так далее...
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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Просто они дохрена в своей жизни читали, и глазные мышцы заипались сокращаться для фокусировки.
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1k
Шерхан 5 часов назад
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3k
Χάρων 5 часов назад
А какие таблетки помогают при никифоридисе?
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607
Protoss13 5 часов назад
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особенно, если уролог женщина
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1k
Мария Коненкова 6 часов назад
Про зубы стоматолога и член уролога: недоу...(зачеркнуто) несведущим людям на заметку: уролог - это не "мужской врач", уролог - это не только про простатит с фимозом. Уролог вообще-то специалист по заболеваниям мочевыводящих путей ("урос" - моча). Он и женщин лечит ваще-та!! Цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь - это к урологу. И член тут не при чём. А аденома простаты и фимоз - это в общую очередь.
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34k
Korolev 6 часов назад
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Пятку поднял - район потерял...
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