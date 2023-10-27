Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 октября

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Последняя пятница октября просто обязана быть хорошим днём. Во-первых, потому что это пятница... Во-вторых, должен же в этом году быть хоть один хороший день?!
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Глаза офтальмолога
Гортань ларинголога
Зрачки у нарколога
И пульс кардиолога
Стояк у сексолога
И сыпь дерматолога
Вот как при их соитии играть на гармошке?
Шлюхоблядуны и люди с уровнем гормонов ниже среднего.
Вот дял последних, институт семьи стоит на привычке. Вот жили вместе молодые, и сейчас живем.
У шлюхоблядунов с вечно играющими гормонами мотивы вообще другие.
Попадая в организм, метанол сильно поражает нервную и сердечно-сосудистую системы.
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Там и поражать-то уже нечего....
В небольших дозах вызывает слепоту.