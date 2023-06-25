Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Люди в черном", о которых многие не знают

Вообще, хорошо, что Джея сыграл именно Уилл Смит, но было бы забавно видеть Робина в качестве напарника Двуликого.

Уилл Смит также не горел желанием сниматься в данной картине, но в итоге его уговорила жена Джада Пинкетт-Смит.