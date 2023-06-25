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Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Люди в черном", о которых многие не знают

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Люди в черном", о которых многие не знают

Автор:
25 июня 2023 10:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   люди в черном   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Фильм "Люди в черном" с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом в главных ролях вышел на экраны в 1997 году и стал настоящим хитом, который породил два продолжения, мультсериал и весьма неудачный спин-офф. И сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересных фактов об этом культовом фильме, а также показать интересные кадры со съемок.

1. Сценарий фильма "Люди в черном" не был оригинальным. Первоисточником являются комиксы, которые выпускались в начале 90-х. Кстати, судя по картинкам, агент J был человеком европеоидной расы (белым).

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2. Когда голливудским продюсерам попались комиксы, они решили, что по ним нужно снять фильм. В качестве сценариста наняли самого автора комиксов Лоуэлла Канингема. Но в ввиду его неопытности ему в качестве помощника назначили более опытного Эда Соломона, который ранее писал сценарий к таким фильмам как "Приключения Билла и Теда" и "Супербратья Марио".

3. Как я уже и писал выше, по комиксам агент Джей был белым персонажем, тогда как Уилл Смит является афроамериканцем. Но изначально роль Джея в кино также должен был сыграть белый актер Дэвид Швиммер, известный по одной из главных ролей в сериале "Друзья".

Но актер отверг данное предложение. Тогда эту роль предложили актеру Крису О'Доннелу, который сыграл Робина в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин". Но тот отказался, так как не хотел снова быть второплановым персонажем на побегушках у главного героя. Как же он ошибся.

Вообще, хорошо, что Джея сыграл именно Уилл Смит, но было бы забавно видеть Робина в качестве напарника Двуликого.

Уилл Смит также не горел желанием сниматься в данной картине, но в итоге его уговорила жена Джада Пинкетт-Смит.

4. Чтобы вжиться в роль насекомоподобного существа, актер Винсент Де Онофрио, сыгравший Эдгара, пересмотрел кучу различных документальных фильмов о насекомых.

5. После выхода фильма "Люди в черном" продажи очков "Ray Ban Predator 2" резко возросли в несколько раз, ведь именно в этих очках козыряли агенты Кей и Джей. Также, выросли и продажи автомобиля Ford LTD Crown Victoria, на котором ездили агенты в фильме.

Кстати, изначально бренд "Ray Ban" остался недоволен тем, как были использованы их очки в кадре. Дело в том, что по договору на очках должна была остаться наклейка с брендом. Но из-за нанесенного напыления для устранения бликов наклейки было уже не видно. Чтобы сгладить недовольство Уилл Смит вставил строчку "Надеваю свой черный галстук и черные Ray-Ban" в саундтрек к фильму, что устроило компанию.

6. Изначально, роль агента Кея предложили Клинту Иствуду, но тот отказался.

7. Уилл Смит получил не только актерский гонорар за этот фильм, но гонорар за саундтрек, который он написал для этого фильма.

8. Все знали о непростом характере Томми Ли Джонса. Он никогда не лез за словом в карман и запросто мог нахамить любому. Как признавался режиссер Барри Зоненфильд, он говорил своей жене, что не хотел бы никогда работать с этим актером. Но по иронии судьбы режиссеру все же пришлось работать с Джонсом.

И к удивлению самого Зоненфильда, Джонсу понравились первые отснятые материалы, после чего он полностью доверился режиссеру и они даже смогли найти общий язык.

9. Исполнительница роли судмедэксперта актриса Линда Фиоеринтино призналась в одном из интервью, что выиграла эту роль в покер у режиссера. Они договорились, что если она выиграет, то ей достанется роль в фильме.

10. Во время съемок фильма ни один таракан не пострадал. За съемочным процессом следила ассоциация по защите животных, поэтому, несмотря на то, что в кадре мы видим настоящих тараканов, Уилл Смит в реальности не задавил ни одного из них.

11. Режиссер не знал, какая именно концовка будет удачной, поэтому решил снять несколько альтернативных концовок, съемки которых вышли за рамки бюджета фильма, что разозлило студийных боссов. Но благодаря Стивену Спилбергу боссов удалось успокоить.


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Метки: актеры   кино   люди в черном   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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wwwoffka 1 2 часа назад
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48k
turyst 19 минут назад

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36k
russger 22 минуты назад
" За съемочным процессом следила ассоциация по защите животных"

Наитупейшая бредятина, таракашку нельзя раздавить
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15k
ss 2 часа назад
Пункт 10 - Идиоты. Вместо того, чтобы травить этих тварей, они следили...
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