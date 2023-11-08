FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15108 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Полицейский спас слепого бордер-колли из ледяного пруда

Полицейский спас слепого бордер-колли из ледяного пруда

Автор:
08 ноября 2023 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   бордер-колли   животные   история   полиция   собака   
663
5
1

Ранним утром в службу 911 поступило несколько звонков о животном, попавшем в беду. 8-летний бордер-колли Спарки застрял в густых зарослях пруда Бейсли в Квинсе, штат Нью-Йорк. Офицер полиции бросился в ледяную воду, чтобы спасти слепого пса.

"Эй, щенок! Щенок, всё хорошо, всё хорошо", - успокаивал офицер продрогшего и испуганного пса.

Мужчина попросил Спарки подплыть поближе, но тот не мог пошевелиться. Приложив усилия, спасатель вытащил колли из западни.

Полицейский поспешил к берегу и передал Спарки своему напарнику. На мгновение пса положили на сухую траву, его била дрожь.

"Ты в порядке?" - спросил напарник.

"Я ничего не чувствую", - ответил офицер с камерой на теле.

Мужчины посадили Спарки на заднее сиденье патрульной машины, накрыли его курткой и включили печку.

Колли отвезли к ветеринару.

"Благодаря быстрым и слаженным действиям офицеров Спарки и его хозяин воссоединились", - говорится в заявлении полиции Нью-Йорка.





Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Спасение   бордер-колли   животные   история   полиция   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496314



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
Набирающие популярность в сообществах
7 Ноября. Демонстрации, митинги, парады
7 Ноября. Демонстрации, митинги, парады
Взрослый писатель с детским именем
Взрослый писатель с детским именем
Так выглядят вражеские связи
Так выглядят вражеские связи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#автомир#факты#кино#фильм#забавно#СССР#Россия
#животные#Юмор#машина#интересно#ДТП#Китай#полиция#позитив#шоу бизнес#Москва
#люди#в мире#автомобили#история#аварии#авто аварии#добро#Санкт-Петербург#Автовсячина#дети
Так выглядят вражеские связи Так выглядят вражеские связи Британка требует денег у властей за то, что в нос её собаки попал колосок Британка требует денег у властей за то, что в нос её собаки попал колосок Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем Бразилец построил бассейн для спасенных собак Бразилец построил бассейн для спасенных собак Щенок уснул во время посвящения в полицейские Щенок уснул во время посвящения в полицейские

На что жалуетесь?

Вернуться