Полицейский спас слепого бордер-колли из ледяного пруда

Ранним утром в службу 911 поступило несколько звонков о животном, попавшем в беду. 8-летний бордер-колли Спарки застрял в густых зарослях пруда Бейсли в Квинсе, штат Нью-Йорк. Офицер полиции бросился в ледяную воду, чтобы спасти слепого пса.
"Эй, щенок! Щенок, всё хорошо, всё хорошо", - успокаивал офицер продрогшего и испуганного пса.
Мужчина попросил Спарки подплыть поближе, но тот не мог пошевелиться. Приложив усилия, спасатель вытащил колли из западни.
Полицейский поспешил к берегу и передал Спарки своему напарнику. На мгновение пса положили на сухую траву, его била дрожь.
"Ты в порядке?" - спросил напарник.
"Я ничего не чувствую", - ответил офицер с камерой на теле.
Мужчины посадили Спарки на заднее сиденье патрульной машины, накрыли его курткой и включили печку.
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Колли отвезли к ветеринару.
"Благодаря быстрым и слаженным действиям офицеров Спарки и его хозяин воссоединились", - говорится в заявлении полиции Нью-Йорка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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