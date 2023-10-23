Подготовка некоторых видов животных к зиме

Осень догорает даже в южных регионах нашей страны, а это значит, что продовольственная лавочка закрывается. Диких животных ожидают месяцы голода и упорной каждодневной борьбы за выживание. К счастью, им это известно, а некоторые даже подготовили себе приличные запасы!

Больше всего стараются грызуны. Их быстрый метаболизм и привязка к растительной пище здорово снижают вероятность выжить на подножном корме в зимнее время. Поэтому белки, например, делают десятки и сотни небольших нычек на обширной площади. Только их маленькие головки не в силах запомнить расположение всех тайников. Не менее 50% из них не будут использованы.