Подготовка некоторых видов животных к зиме

Некоторые виды диких животных подготовили себе приличные запасы еды на зимний период.
Осень догорает даже в южных регионах нашей страны, а это значит, что продовольственная лавочка закрывается. Диких животных ожидают месяцы голода и упорной каждодневной борьбы за выживание. К счастью, им это известно, а некоторые даже подготовили себе приличные запасы!
Больше всего стараются грызуны. Их быстрый метаболизм и привязка к растительной пище здорово снижают вероятность выжить на подножном корме в зимнее время. Поэтому белки, например, делают десятки и сотни небольших нычек на обширной площади. Только их маленькие головки не в силах запомнить расположение всех тайников. Не менее 50% из них не будут использованы.
Но у такого поведения есть и плюсы. В лесу тысячи белок, и все они делают множество кладов. Поэтому грызуны регулярно натыкаются на чужие запасы и без зазрения совести поедают их. Получается, животные делают общий зерново-ореховый фонд, которым питается вся популяция!
Размер заначки у грызунов прямо зависит от размера тайника, который они смогли найти. Это иногда приводит к неожиданным казусам. Несколько лет назад американский автолюбитель решил проверить свою машину, всю зиму простоявшую на приколе, и обнаружил, что в моторном отсеке спрятано приличное количество орехов. Чтобы вынести всё беличье добро, водителю понадобилось снять бампер, передние крылья и решётку радиатора.
Наземным грызунам в этом плане проще. Им нет нужды искать места для заначек. Они роют зернохранилища прямо в своих норках. Полёвка-экономка — малышка длиной в 16 сантиметров в состоянии создать бункер, в котором будет хранить до 15 кило семян! Хомяки запасают меньше, зато их заначки могут включать в себя сладкие ягоды. Правда, они иногда бродят, но хомяков это мало волнует. Животины крайне устойчивы к алкоголю. Когда у человека в крови смертельная доза этанола, хомячок ещё трезво мыслит!
К слову, не только травоядные животные способны делать запасы. Некоторым хищникам это тоже под силу. Воробьиный сычик известен в узких кругах за свою маниакальную страсть складировать тела мелких мышек и птичек в дуплах. Причём набивает он их столько, что может позволить себе подкармливать из запасов жёнушку и детишек. За зиму семья тратит около 65% запасённой пищи.
Не менее эффективно работают короткохвостые бурозубки. Осенью и зимой они запасают до 87% от всей пойманной добычи. Но, в отличие от сычиков, их жертвы остаются живыми. Короткохвостые бурозубки — одни из немногих ядовитых млекопитающих, и их парализующий токсин отлично работает на животин весом до 50 грамм. Жертвы аккуратно складываются друг на дружку и дожидаются своего часа, глядя во тьму логова неподвижными глазами. Вот кто самый главный маньяк животного мира! Но маньячит бурозубка не по желанию, а по необходимости. В день ей требуется поедать от 160% до 300% от массы своего тела. Поэтому любая неудача на охоте может закончиться для неё гибелью.
Источник:
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