Каждой паре по бункеру: зачем Албания построила у себя 750 тысяч убежищ?

Железобетонные ДОТы, укрепленные командные пункты и подземные военные склады – эти сооружения до сих пор стоят по всей Албании. 50 лет назад страна готовилась к полномасштабной войне. В Силы Сопротивления были включены 800 тысяч человек. На тот момент это было 40% от всех жителей, включая женщин и подростков.

С кем готовилась воевать Албания, и почему бункеры так и не пригодились республике?