Каждой паре по бункеру: зачем Албания построила у себя 750 тысяч убежищ?

Железобетонные ДОТы, укрепленные командные пункты и подземные военные склады – эти сооружения до сих пор стоят по всей Албании. 50 лет назад страна готовилась к полномасштабной войне. В Силы Сопротивления были включены 800 тысяч человек. На тот момент это было 40% от всех жителей, включая женщин и подростков.
С кем готовилась воевать Албания, и почему бункеры так и не пригодились республике?
Одни против всего мира
Решение подготовить страну к обороне принял глава Социалистической Албании Энвер Ходжа. В ближайшей перспективе деятель ожидал нападение со стороны Югославии, в дальнейшей – войну с социалистическим блоком или НАТО. А может быть, сразу со всем миром.
После Второй Мировой войны в регионе установилась советская власть. Лидером коммунистической партии стал главнокомандующий партизанской армии Энвер Ходжа.
В истории страны он получил противоречивую оценку. Во внутренней и внешней политике албанский лидер полностью копировал сталинскую диктатуру. С одной стороны, Энвер консолидировал общество: провозгласил равноправие женщин, раздал помещичьи земли крестьянам, победил безграмотность населения и т.д.
С другой – организовал масштабные репрессии против оппозиционеров, определенных племен и «враждебных» классовых элементов. В Албании был установлен жесткий полицейский контроль. Считается, что за 40 лет правления Ходжи на допросе побывала треть населения страны.
В итоге именно следование сталинизму привели Энвера к ссоре с соседями и вполне обоснованным опасениям лишиться власти, страны и жизни.
Раскол за расколом
С 1945 года глава Югославии Иосип Тито вместе со Сталиным вынашивали план объединения стран Балканского полуострова в федерацию под главенством Белграда. Пока Югославия находилась в союзнических отношениях с СССР, опасений войны не было. Более того, Сталин намеревался добровольно отдать Албанию в состав федерации.
Однако в 1948 году Тито стал проводить независимую политику. Отказ предоставить Москве информацию об югославской экономике привел к окончательному разрыву. Албания в этом конфликте поддержала СССР. Так Энвер и Тито стали непримиримыми соперниками.
В 1956 году произошел новый раскол, уже между СССР и Албанией. К власти в Советском Союзе пришел Никита Хрущев. Советский лидер раскритиковал культ личности Сталина. Эта позиция помирила СССР с Югославией, но привела к конфликту с Албанией. Энвер объявил Хрущева предателем.
С этого момента у албанского лидера оставался только один могущественный союзник – Китай. К несчастью, в 1978 году Албания поссорилась и с ним. Причинами стали смерть Мао Цзедуна и дружественные отношения Китая с США. Новую китайскую политику Энвер назвал оппортунистическим поведением. Почему-то никому не нравилось жить в революционном угаре вечно.
Все эти расколы привели Албанию к разрыву торговых отношений и потере материальной поддержки. Страна начала нищать. Люди выражали недовольство. Чтобы сохранить власть и режим, Ходжа усилил диктатуру, а чтобы объединить народ, придумал ему врага. Этим врагом стал весь мир.
Албанская армия не могла выстоять перед более современной югославской. Поэтому Энвер заведомо сделал ставку на партизанское сопротивление. Стратегия строилась на вооружении и боевой подготовке максимального числа людей.
Фактически каждая семья становилась боевой единицей. В 3 года ребенку объясняли, что мир полон шпионов и врагов. В 12 учили стрелять. Бункеры должны были стать опорными пунктами сопротивления. Всего выделяют 3 типа сооружений: одноместные (большинство), четырехместные и капитальные (пункты управления).
Оборонительные позиции размещались по всей стране: в полях, на кладбищах, на городских улицах, во дворах домов. Местным жителям вверяли обязанность поддерживать чистоту. Всего Энвер настроил до 750 тысяч опорных точек.
Современные военные специалисты скептически относятся к албанской стратегии. Решительного преимущества система бункеров не давала. Однако «бункеризация» позволила консолидировать людей перед «общим врагом». А ещё забыть про строительство нового жилья и дорог, так как все ресурсы уходили на ДОТы.
К счастью, воспользоваться сооружениями албанцам не пришлось. В 1985 году Энвера сменил Рамиз Алия. Деятель пытался продолжить политику сталинизма, но в условиях кризиса социалистической системы удержать власть не сумел. В 1991 году коммунистический режим пал.
Вскоре после падения социализма страна наметила курс в НАТО и в 2009 году официально вступила в альянс. От политики партизанского сопротивления и войны со всем миром новые власти отказались. Также они прекратили массовое строительство оборонительных сооружений.
Бункер можно официально выкупить у государства – как любое здание. Цены варьируются от 600 до 40 тысяч евро (60 тысяч – 4 млн рублей). Однако часто жители просто занимают сооружения, обустраивая их и заселяясь, особенно находящиеся на окраинах городов или в глуши.
Бетонные ДОТы до сих пор украшают албанские пейзажи – большинство заброшены, однако со временем все больше используются в качестве музеев, жилья, складов и кафе. Они стали символом эпохи и неофициальным памятником Энверу Ходжи – человеку, который превратил страну в один большой бункер.
Источник:
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