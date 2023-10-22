Семейная пара из Аргентины побила мировой рекорд по изменениям внешности

Причем он сам говорит, что все изменения он делал во имя любви, правда не уточняет к кому или чему у него такая любовь.

"Искусство может быть чем-то, что может объединить вас, но нет ничего лучше любви. Если любви нет, ты всегда проигрываешь”.

Ну а вот вам бодренькая видюшка как с возрастом менялась эта парочка.