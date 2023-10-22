Семейная пара из Аргентины побила мировой рекорд по изменениям внешности

Не зря говорят, что муж и жена - одна сатана. Эта парочка даже видом своим подтверждает правоту этой поговорки, а сами себя они называют "херувимами ада".
Супруги Виктор и Габриэла Перальта из Аргентины - художники, которые решили использовать свои тела для экспериментов.
Этим двум шизикам по 53 года и они с 2012 года удерживают рекорд по наибольшему количеству модификаций тела супружеской пары. В общей сложности они провели 91 изменение внешности, начиная от татуировок и заканчивая подкожными имплантами. Татуировки есть даже на глазах и языке, не говоря уж о прочих частях тела.
Виктор сделал свою первую татуировку, когда ему было всего 11 лет, но никаких других модификаций тела он не делал до 2009 года, через год после того, как они с Габриэлой поженились. При этом он сам 3 десятка лет отработал мастером в татуажной судии, но только брак с Габриэлой довел его до такого... эээ совершенства.
Причем он сам говорит, что все изменения он делал во имя любви, правда не уточняет к кому или чему у него такая любовь.
"Искусство может быть чем-то, что может объединить вас, но нет ничего лучше любви. Если любви нет, ты всегда проигрываешь”.
Ну а вот вам бодренькая видюшка как с возрастом менялась эта парочка.
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Зачем вам эта информация я понятия не имею, но живите теперь с этим😁
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