Мужчины, женщины, отношения: убойные ситуации, которые происходят ежедневно

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Найти идеальный баланс в отношениях - это дорогого стоит. Перед вами интересные ситуации и наблюдения, которые случились благодаря тесному контакту противоположных полов.
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