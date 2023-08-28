FISHKINET
Сообщество Юмор 17455 постов • 3604 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Мужчины, женщины, отношения: убойные ситуации, которые происходят ежедневно

Мужчины, женщины, отношения: убойные ситуации, которые происходят ежедневно

Автор:
28 августа 2023 06:57
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   отношения   пикол   семья   смех   
2911
16

Найти идеальный баланс в отношениях - это дорогого стоит. Перед вами интересные ситуации и наблюдения, которые случились благодаря тесному контакту противоположных полов.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Юмор   отношения   пикол   семья   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
ну это даже звучит как латентный гомосексуализм - "моя жена - это мой братан"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
3k
Хачик Полчаса назад
Вспомнилось...))
-Чем отличается фальшивая любовь от настоящей?
Фальшивая: - Мне нравятся снежинки на твоих волосах!
Настоящая: - Дура, где твоя шапка?! Тут же холодно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100894



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка
Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка
Власти США боятся огласки: после пожара на гавайском острове Мауи не могут найти 2400 детей
Власти США боятся огласки: после пожара на гавайском острове Мауи не могут найти 2400...
Набирающие популярность в сообществах
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Обзор
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Обзор
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#девушки#Прикол#Мемы#алкоголь#мир#авария
#история#животные#Юмор#интересно#Вещи#милота#деньги#драка
#люди#забавно#в мире#знаменитости#женщины#США#природа#полиция
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах "Завали свою бесячью пасть", или Вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами "Завали свою бесячью пасть", или Вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

На что жалуетесь?

Вернуться