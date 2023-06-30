FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6596 постов • 3050 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Хуже, чем Мутко!": в сети троллят Анджея Дуду за его английский

"Хуже, чем Мутко!": в сети троллят Анджея Дуду за его английский

Автор:
30 июня 2023 09:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анджей Дуда   Видео   Мутко   английский   реакция сцосетей   смешно   троллинг   
1625
2
2

Польский лидер хотел донести умную мысль, но этому помешало незнание английского языка.


Анджей Дуда попытался изъясниться на английском - и почти смог. Но с большим трудом. Польский лидер около минутыпытался проговорить фразу о том, что ЧВК "Вагнер" и лидер кампании Евгений Пригожин находятся сейчас в Белоруссии. "Here about э-э-э-э-э Wagner group in Belarus and present of mister Prigozhin in Belarus", - спустя несколько пауз и запинок всё-же выговорил он.

В соцсетях поляка сравнили с несравненным Мутко, чей английский тоже был далёк от идеала.


А всё-таки наш был лучше!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Анджей Дуда   Видео   Мутко   английский   реакция сцосетей   смешно   троллинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Слава Час назад
А ещё, Мутко за его выступление Путин разговорник подарил.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uganda 8 минут назад
Это все потому, что низя использовать привычные в обиходе каждого поляка слова, а то было бы через слово... А может он просто ссыкло
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleks 14 минут назад
Ну про Мутко, на мой взгляд он просто троллил, собрав в своей речи все стереотипы о русском акценте и умножил их на два.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Алексей Бляйбтрой 16 минут назад
а люба соболь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZET Полчаса назад
нееее...с мутко никто думаю никогда сравниться не сможет уже

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 37 минут назад
Наверное вылизывая анус англичанам, поляк язык повреЛдил. Вот и не получилось с первого разу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Час назад
Ну, вообще-то, полякам надо знать английский. Как иначе с господами разговаривать-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 Час назад
А чего он заикается? Страшно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

130171



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#люди#ДТП#история#позитив#полиция#шоу бизнес#истории
#автомобили#Юмор#в мире#Прикол#авто аварии#кино#США#закон#Ynews#криминал
#автомир#интересное#животные#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#факты#Жизнь#Санкт-Петербург
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться