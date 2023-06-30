"Хуже, чем Мутко!": в сети троллят Анджея Дуду за его английский

Польский лидер хотел донести умную мысль, но этому помешало
незнание английского языка.
Анджей Дуда попытался изъясниться на английском - и почти смог. Но с большим трудом. Польский лидер около минутыпытался проговорить фразу о том, что ЧВК "Вагнер" и лидер кампании Евгений Пригожин находятся сейчас в Белоруссии. "Here about э-э-э-э-э Wagner group in Belarus and present of mister Prigozhin in Belarus", - спустя несколько пауз и запинок всё-же выговорил он.
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А всё-таки наш был лучше!
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