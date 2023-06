"Хуже, чем Мутко!": в сети троллят Анджея Дуду за его английский

Анджей Дуда попытался изъясниться на английском - и почти смог. Но с большим трудом. Польский лидер около минутыпытался проговорить фразу о том, что ЧВК "Вагнер" и лидер кампании Евгений Пригожин находятся сейчас в Белоруссии. "Here about э-э-э-э-э Wagner group in Belarus and present of mister Prigozhin in Belarus", - спустя несколько пауз и запинок всё-же выговорил он.