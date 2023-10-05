Национальный парк Катмай на Аляске назвал нескольких медведей, претендующих в этом году на первое место в уже традиционном конкурсе «Неделя толстого медведя».
Победителя выберут зрители в ходе онлайн голосования. В число фаворитов, как обычно, вошел медведь 747-й, прошлогодний победитель «Недели толстых медведей». По словам представителей парка, к концу ежегодного мероприятия этот гризли обычно становится очень толстым.
Другой фаворит, Отис (480-й), трижды побеждал в конкурсе. Поклонники любят его за брутальную морду и висячее правое ухо. Сотрудники парка считают, что в этом году Отису придется нелегко, поскольку преклонный возраст сказался на здоровье зубов зверя.
Неплохие шансы победить и у крупного взрослого самца Глыбы (32-й) — по крайней мере, его, как и двух вышеназванных медведей, организаторы срази определили в четвертьфинал. «Даже в своем самом худом состоянии Глыба имеет значительные запасы жира, особенно на задней части тела. Летом 2023-го он успешно использовал свои размеры и уверенность — даже 747-й уступил ему лучшие лососевые места», — пишут они.
Нельзя не сказать и о многодетной матери Царапке (№128) — одной из самых грозных, успешных и сообразительных медведиц Катмая. Она появилась на реке Брукс еще в 2005 году маленьким медвежонком, и с тех пор стала одним из лучших рыболовов. Обеспечивая безопасность своих детенышей, она часто нападала на гораздо более крупных медведей, даже на доминантных взрослых самцов.
Голосование открылось 4 октября и продлится до 10 октября. Каждый день избиратели будут выбирать одного из двух медведей, победитель переходит в следующий раунд.
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