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На Аляске выбирают самого толстого медведя

На Аляске выбирают самого толстого медведя

Автор:
05 октября 2023 07:33
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   Медведь   США   в мире   животные   интересно   
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Национальный парк Катмай на Аляске назвал нескольких медведей, претендующих в этом году на первое место в уже традиционном конкурсе «Неделя толстого медведя».

Победителя выберут зрители в ходе онлайн голосования. В число фаворитов, как обычно, вошел медведь 747-й, прошлогодний победитель «Недели толстых медведей». По словам представителей парка, к концу ежегодного мероприятия этот гризли обычно становится очень толстым.

Другой фаворит, Отис (480-й), трижды побеждал в конкурсе. Поклонники любят его за брутальную морду и висячее правое ухо. Сотрудники парка считают, что в этом году Отису придется нелегко, поскольку преклонный возраст сказался на здоровье зубов зверя.

Неплохие шансы победить и у крупного взрослого самца Глыбы (32-й) — по крайней мере, его, как и двух вышеназванных медведей, организаторы срази определили в четвертьфинал. «Даже в своем самом худом состоянии Глыба имеет значительные запасы жира, особенно на задней части тела. Летом 2023-го он успешно использовал свои размеры и уверенность — даже 747-й уступил ему лучшие лососевые места», — пишут они.

Нельзя не сказать и о многодетной матери Царапке (№128) — одной из самых грозных, успешных и сообразительных медведиц Катмая. Она появилась на реке Брукс еще в 2005 году маленьким медвежонком, и с тех пор стала одним из лучших рыболовов. Обеспечивая безопасность своих детенышей, она часто нападала на гораздо более крупных медведей, даже на доминантных взрослых самцов.

Голосование открылось 4 октября и продлится до 10 октября. Каждый день избиратели будут выбирать одного из двух медведей, победитель переходит в следующий раунд.

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Метки: Аляска   Медведь   США   в мире   животные   интересно   
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Наталья 51 минуту назад
Жирненькие мишки
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Sadik-mardik 13 минут назад
Я и сам немножко медведько
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124
Kostiantyn Yeryhin 22 минуты назад
Миленько )
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