Нельзя не сказать и о многодетной матери Царапке (№128) — одной из самых грозных, успешных и сообразительных медведиц Катмая. Она появилась на реке Брукс еще в 2005 году маленьким медвежонком, и с тех пор стала одним из лучших рыболовов. Обеспечивая безопасность своих детенышей, она часто нападала на гораздо более крупных медведей, даже на доминантных взрослых самцов.