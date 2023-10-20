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Упавший метеорит обогатил индонезийского гробовщика

Упавший метеорит обогатил индонезийского гробовщика

Автор:
20 октября 2023 08:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   богатство   гробовщик   история   коллекционер   метеорит   
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Богатство свалилось с неба на жителя Коланга, Индонезия. Джошуа Хутагалунг работал во дворе, когда метеорит пробил жестяную крышу его дома и упал на веранду. Возраст небесного обломка составил около 4,5 млрд лет, а масса - 2,1 кг.

Метеорит представляет собой углеродистый хондрит и является большой редкостью. Его стоимость оценили в 1,7 млн долларов (более 165 млн рублей).

Мужчина продал метеорит коллекционеру и получил сумму, эквивалентную заработку гробовщика за 30 лет.

По словам многодетного отца, когда он выкопал космический камень, тот ещё был теплым.

"Звук был настолько громким, что дом задрожал. Я осмотрелся и заметил пробитую крышу. Подумал, что мог упасть небесный объект, который многие называют метеоритом. Потому что невозможно, что кто-то специально бросил камень, тем более сверху", - рассказал счастливчик.

По словам добродушного Джошуа, часть средств он потратит на строительство церкви в своей общине.

Он также верит, что метеор - знак свыше, и его давняя мечта сбудется.

"Я всегда мечтал о дочери. Надеюсь, это знак, что скоро мне посчастливится", - признался Хутагалунг.

Миллионер в одночасье стал местной знаменитостью, к его дому стали стекаться желающие посмотреть редкий камень.

Позже были найдены ещё три фрагмента метеорита, получившего официальное название Коланг.


Метеорит был отправлен в США, где его приобрел врач и коллекционер из Индианаполиса.

Американский эксперт по метеоритам Джаред Коллинз, купивший часть камня, сказал: "Мой телефон разрывался от безумных предложений сесть на самолёт и купить метеорит. Это было в самый разгар ковида, и, честно говоря, я выбирал между покупкой камня для себя и сотрудничеством с учёными и коллекционерами. Я взял с собой столько денег, сколько смог собрать, и отправился на поиски Джошуа, который оказался умелым переговорщиком".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индонезия   богатство   гробовщик   история   коллекционер   метеорит   
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3  комментария
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61k
pynh 59 минут назад
Хороший врач, видимо. 2 ляма баксов за камень отвалил.
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V2.Smirnov 20 минут назад
А вот эта полоска на метеорите - это нормально? А то уж больно земные осадочные породы напоминает.
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