Упавший метеорит обогатил индонезийского гробовщика

Мужчина продал метеорит коллекционеру и получил сумму, эквивалентную заработку гробовщика за 30 лет.

По словам многодетного отца, когда он выкопал космический камень, тот ещё был теплым.

"Звук был настолько громким, что дом задрожал. Я осмотрелся и заметил пробитую крышу. Подумал, что мог упасть небесный объект, который многие называют метеоритом. Потому что невозможно, что кто-то специально бросил камень, тем более сверху", - рассказал счастливчик.