Упавший метеорит обогатил индонезийского гробовщика

Богатство свалилось с неба на жителя Коланга, Индонезия. Джошуа Хутагалунг работал во дворе, когда метеорит пробил жестяную крышу его дома и упал на веранду. Возраст небесного обломка составил около 4,5 млрд лет, а масса - 2,1 кг.
Метеорит представляет собой углеродистый хондрит и является большой редкостью. Его стоимость оценили в 1,7 млн долларов (более 165 млн рублей).
Мужчина продал метеорит коллекционеру и получил сумму, эквивалентную заработку гробовщика за 30 лет.
По словам многодетного отца, когда он выкопал космический камень, тот ещё был теплым.
"Звук был настолько громким, что дом задрожал. Я осмотрелся и заметил пробитую крышу. Подумал, что мог упасть небесный объект, который многие называют метеоритом. Потому что невозможно, что кто-то специально бросил камень, тем более сверху", - рассказал счастливчик.
По словам добродушного Джошуа, часть средств он потратит на строительство церкви в своей общине.
Он также верит, что метеор - знак свыше, и его давняя мечта сбудется.
"Я всегда мечтал о дочери. Надеюсь, это знак, что скоро мне посчастливится", - признался Хутагалунг.
Миллионер в одночасье стал местной знаменитостью, к его дому стали стекаться желающие посмотреть редкий камень.
Позже были найдены ещё три фрагмента метеорита, получившего официальное название Коланг.
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Метеорит был отправлен в США, где его приобрел врач и коллекционер из Индианаполиса.
Американский эксперт по метеоритам Джаред Коллинз, купивший часть камня, сказал: "Мой телефон разрывался от безумных предложений сесть на самолёт и купить метеорит. Это было в самый разгар ковида, и, честно говоря, я выбирал между покупкой камня для себя и сотрудничеством с учёными и коллекционерами. Я взял с собой столько денег, сколько смог собрать, и отправился на поиски Джошуа, который оказался умелым переговорщиком".
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